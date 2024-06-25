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遊歐注意！謝忻曝恐怖故事 妻小上了計程車再也回不來

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
謝忻分享爸媽在歐洲的恐怖經歷。圖／摘自Threads
謝忻分享爸媽在歐洲的恐怖經歷。圖／摘自Threads

有網友在Theards討論國外治安，表示看到嚴立婷的友人帶12歲女兒出國，女兒獨自上廁所後再也沒回來的恐怖故事，謝忻在底下留言表示，爸媽幾年前到巴塞隆納旅遊，竟在飯店門口遇到搶劫，爸爸還因為被掐住脖子休克被送到急診室，媽媽則罹患PTSD（創傷後壓力症候群），提醒大家到國外旅遊，務必注意安全。

有網友回覆謝忻，認為謝忻爸媽應該是被盯上了，謝忻也認同「我覺得我爸媽是被盯上沒錯！甚至我爸媽覺得連飯店的人都是共謀，因為就在飯店門口被搶，飯店的人也沒有出來幫忙！然後他們派出五個人包圍我爸跟我媽。」謝忻說，因為所有證件都被偷了，去代表處補辦簽證時，聽到當地代表說有一家人在鄉下的度假村叫計程車，老公貼心讓老婆和小孩先上車，自己在後面放行李，「然後車就開走了，老公再也沒看過他的老婆跟小孩。」她直呼歐洲真的很亂很瘋，相較之下「台灣真的很安全。」

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