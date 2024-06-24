瑞士夏季新玩法！全瑞士最美公園、冰川天堂全新敞篷纜車

瑞士旅遊超熱門！延續2023年的熱度， 2024年1～4月台灣旅客仍蜂擁至瑞士，夏季如何玩瑞士？瑞士又有哪些新景點與玩法？瑞士國家旅遊局發表全新Logo，並設計「我是？小瑞」的線上趣味測驗，建議適合你風格類型的旅遊路線。

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，2023年瑞士全球遊客停留夜次數量較2022年增長9.2%，大中華區遊客在瑞士停留達到816,690夜次，回到亞太區市場首位，而台灣市場更是從疫情前恢復近百分之八十，達到了203,782夜次，台灣2024年1～4月旅客停留夜次相較2019年成長10% 、相較2023年成長27%，為史上最多紀錄，2025 年台灣市場有望繼續成為增長引擎，並超越 2019 年紀錄。

不斷提供旅客創新體驗的日内瓦。圖片來源｜瑞士國家旅遊局

夏季如何玩瑞士？

葡萄園騎單車、穿越馬特宏峰

夏季是瑞士旅行產業的旺季。湖光山色環繞的城市琉森令遊客流連忘返；適合自由行和亮點打卡的「龍之山」皮拉圖斯推出中文版互動導覽體驗；瑞吉山夏季5～10月開放徒步加傳統瑞士燒烤；日內瓦推出浪漫葡萄園騎行路線、親手製作屬於自己獨一無二手錶體驗。文化藝術愛好者持蘇黎世遊客卡體驗瑞士第一大城市，乘坐4號電車探訪蘇黎世最主要的設計和文化藝術機構，美食愛好者可探訪策馬特含最多Gault&Millau積分餐廳的美食小鎮。家庭遊客可以帶孩子參觀蘇黎世的瑞士蓮巧克力博物館或者日內瓦新開放的CERN科技館。運動愛好者可以投身馬特宏峰高山穿越（Alpine Crossing），乘坐阿爾卑斯地區最高的跨國纜車。

旅客持有瑞士旅行通行證，是暢玩瑞士的法寶，可無限次搭乘瑞士境內包括國鐵火車 (SBB)、全景觀列車（須支付額外座位預訂費）、免費或優惠搭乘搭乘登山列車等。現在伯連納全景觀列車贈送搭乘乘客香草冰紅茶和伴手禮盒，鐵力士山將自2025年起將全年開放。

因特拉肯搭乘火車登上哈德昆觀景餐廳。圖片來源｜歐鐵台灣總代理

少女峰最受矚目新景點

哈德崑觀景台俯瞰因特拉肯山

瑞士火車套票包含的少女峰通行證，適用因特拉肯 Interlaken 以上所有登山交通。包含：登頂至少女峰頂 Jungfraujoch、格林德瓦 Grindelwald、瀑布鎮 Lauterbrunnen、艾格冰川 Eigergletscher、艾格快線 Eiger Express，以及現在最受矚目的哈德崑 Harder Kulm等。

從 Interlaken Ost 因特拉肯東站旁搭乘登山火車，只要 10 分鐘即可抵達海拔 1,322m 的哈德崑 Harder Kulm，每 30 分鐘就有一班車。新型現代化車廂可以欣賞到圖恩湖、布里恩茨湖、艾格峰、僧侶峰和少女峰的壯麗景色。登頂後沿著一條輕鬆的小路僅需 5 分鐘即可到抵達迷人的全景餐廳，在餐廳的陽光露台用餐，絕對是心曠神怡的享受。

哈德昆觀景台俯瞰因特拉肯山頂。圖片來源｜歐鐵台灣總代理

哈德昆全景觀遊樂園

全瑞士最美公園

2024 年 4 月全新登場的哈德昆全景觀遊樂園 Harder Kulm Panorama Playground 與景觀台 Viewpoint 就在原有的餐廳旁，號稱「全瑞士最美公園」，設有溜滑梯、盪鞦韆、平衡木...等。帶著全家登頂，當孩子們在戶外盡情放電時，大人們可以找到一個安靜的時刻來放鬆身心。靠在椅背上，讓目光徜徉於湖光山色之間，360 度零死角俯瞰因特拉肯、圖恩湖、布里恩茨湖。或前往旁邊餐廳用餐...彷彿置身天堂遊樂園之中！遊樂園營業時間與登山火車同步，約為每年四月至十一月。持瑞士旅行通行證 16 歲以下可免費同行。成人持少女峰通行證攜帶小孩則需加購 30 瑞朗兒童票。

策馬特敞篷纜車。圖片來源｜歐鐵台灣總代理

策馬特山區新亮點

敞篷纜車開放式車廂！

策馬特通行證 Zermatt Peak Pass 適用於策馬特小鎮的三座知名山峰：Rothorn 洛特峰、Gornergrat 葛內拉特、Matterhorn Glacier Paradise 冰川天堂（小馬特洪峰）。洛特峰的五湖健行近幾年非常熱門，葛內拉特以全程火車為亮點，不受氣候影響全天候營運，冰川天堂則在去年推出從瑞士搭纜車跨進義大利灰頭山 Testa Grigia / Plateau Rosa 的 Matterhorn Alpine Crossing 纜車流行了起來。

冰川天堂也在近期主打新體驗，策馬特 Zermatt 和富利 Furi 之間推出全新的敞篷纜車 Cabriolet 開放式車廂！該纜車主體自 2023 年 11 月以來已開始運營，憑藉其現代設計和通過結構原因圓形的一號支柱的通道，吸引世界各地遊客目光的焦點。從 2024 年 5 月又推出另一個亮點—露天頂層空間，即纜車頂部的獨特敞篷體驗。

遊客可在現場加購 10 瑞士法郎的頂層乘車票，通過一個額外的轉門，經由車站內的樓梯抵達空中纜車的頂部，實現了搭乘敞篷纜車的夢想，壯麗美景一覽無遺。

從義大利俯瞰瑞士標誌性山峰馬特洪峰。圖片來源｜歐鐵台灣總代理

全新策馬特纜車

冰川天堂跨境義大利

2023 年 7 月推出的全新策馬特纜車 Matterhorn Alpine Crossing 迎來一週年，從瑞士直通義大利不到 2 個小時。海拔最高跨境移動，連接瑞士小鎮策馬特 Zermatt 與義大利阿爾卑斯山度假勝地切爾維尼亞 Cervinia，跨越阿爾卑斯高空纜車線。旅客將以前所未見的視角欣賞壯觀的馬特洪峰 Matterhorn 的美景。從海拔 3,883 公尺的 Matterhorn Glacier Paradise 冰川天堂（小馬特洪峰）纜車站連接至海拔 3,458 公尺的義大利 Testa Grigia 灰頭山纜車站，這個路段只需要 4 分鐘，就從瑞士進入義大利，策馬特跨國纜車 Zermatt Alpine Crossing 需額外購票。

為了解決旅客的困擾，歐鐵台灣總代理飛達旅遊 GoByTrain 獨家推出中文、易上手的瑞士景觀列車訂位平台，幫旅客搶購一票難求的冰河列車、柏連納列車等景觀列車訂位，及一站完成所有瑞士自助旅行需求。

瑞士景觀列車訂位平台：https://bit.ly/swissresv

瑞士國家旅遊局全新LOGO。圖片來源｜瑞士國家旅遊局

象徵瑞士阿爾卑斯山朝霞或晚霞的玫瑰光芒。圖片來源｜瑞士國家旅遊局

瑞士國家旅遊局發表新Logo

代表阿爾卑斯山朝霞光芒

瑞士國家旅遊局使用「金色花朵」標識推廣旅遊至今已近30年，瑞士國花–雪絨花Edelweiss的形象也傳頌人心，為了與時俱進，2024年打造可識別而又獨特的全新數位化品牌形象組合，它代表著對世界各地前來瑞士的遊客作出鄭重承諾，展現瑞士作為旅遊目的地所擁有的獨特品質：親近自然，熱情好客，誠實可靠。

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，全新Logo概念原型，來自象徵瑞士阿爾卑斯山朝霞或晚霞的玫瑰光芒（Alpine Glow），“Switzerland” 品牌中的字母 “T” 被瑞士十字取代，象徵著值得信賴的起源，同時也彰顯了瑞士作為旅遊目的地的樂觀精神。這裡的瑞士十字不止一面國旗，而是被賦予了五種不同深淺的紅色，象徵著現代、多樣和獨立。全新品牌形象傳達了信任，以新面貌展示自己，面向未來，面向新一代。

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜(左)、瑞士商務辦事處資深商務顧問王中群(右)發布瑞士國家旅遊局全新LOGO。圖片來源｜欣傳媒

「我是？小瑞」線上趣味測驗

告訴你適合風格旅遊路線

「瑞式永續旅行」是高品質的旅行方式，也是適應未來發展的更好的旅行方式。2024年在「你需要假期，你需要瑞士」主題之上推出《炫彩瑞士，多樣體驗》，鼓勵遊客瞭解自己的興趣愛好和旅行偏好，探訪小眾目的地，深度接觸大自然。瑞士的自我探索、運動挑戰、亮點打卡、悅己樂活、修身放鬆、愛家愛學旅行方式可以滿足各類人群的需求，「我是？小瑞」線上趣味測驗，即為六大風格類型人士建議旅遊路線。

「我是？小瑞」線上趣味測驗：https://personas.nxmix.com/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301462