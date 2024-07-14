精選中歐優質跟團旅遊TOP3！ 一生必體驗的冰河列車、童話故事般的夢幻城堡
喜愛童話故事的你，一定要來歐洲跟團旅遊一次！尤其是德國旅遊團，德國被譽為歐洲城堡的代表，像是新天鵝堡、霍亨索倫堡，都是故事中出現的童話城堡喔，走訪古堡絕對讓你大開眼界～跟著AsiaYo一起出發歐洲旅遊吧！
走進中世紀童話小鎮、布拉格城堡10日遊
👓行程特色
🏠【最美小鎮】走訪捷克的庫倫洛夫，這邊城鎮中充滿的中世紀的歷史文化，並以童話風格小鎮聞名。
❤️🔥【古城巡禮】有小威尼斯之稱，與5座橋梁相連5座小島，大小水道交錯，是一座非常特別的河濱古城。
✈️ 航班資訊
去程: 國泰航空 19:20 高雄機場 → 20:50 香港機場
國泰航空 00:35 香港機場 → 06:20 法蘭克福機場
回程: 國泰航空 13:45 法蘭克福機場 → 06:50 香港機場
國泰航空 08:50 香港機場 → 10:20 高雄機場
※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！
✨每日行程
日期 行程
Day 1 🛫高雄小港機場 › 🛫香港赤鱲角機場 › 🛬法蘭克福機場
Day 2 法蘭克福 › 班堡 › 瑪麗安斯凱
Day 3 瑪麗安斯凱 › 卡羅維瓦利 › 布拉格
Day 4 布拉格 (查理大橋、舊城區廣場、提恩教堂、伏爾他瓦河遊船)
Day 5 布拉格 (古堡區、舊皇宮、聖維特大教堂)- 庫倫諾夫
Day 6 庫倫諾夫 › 皮爾森
Day 7 皮爾森 › 名品購物村 Village Outlet › 紐倫堡
Day 8 紐倫堡 › 羅騰堡 › 法蘭克福
Day 9 🛫法蘭克福 › 🛬香港
Day 10 🛫香港 › 🛬高雄
進入童話故事新天鵝堡、瓦爾哈拉神殿10日遊
👓行程特色
⛵【走入童話】此趟行程特別安排入住古城區飯店，讓大家童話故事一般，非常值得大家到此走一趟。
❤️🔥【新天鵝堡】新天鵝堡結合了多種風格建築特色，走入城堡當中，有種進入童話故事的情節一樣，非常漂亮。
✈️ 航班資訊
去程: 長榮航空 23:55 台北(桃園) → 07:35+1 慕尼黑
回程: 長榮航空 12:00 慕尼黑 → 06:50+1 台北(桃園)
※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！
✨每日行程
日期 行程
Day 1 🛫桃園機場 › 🛬慕尼黑機場
Day 2 瓦爾哈拉神殿 › 雷根斯堡 › 卡羅維瓦利
Day 3 德勒斯登 › 聖母教堂 › 布呂爾平台 › 王侯馬列圖 › 杉普歌劇院 › 茨溫格宮
Day 4 柏林 › 東區藝廊 › 查理檢查哨 › 柏林大教堂
Day 5 菩提樹大道 › 布蘭登堡門 › 新國會大廈 › 波茨坦廣場 › 萊比錫 › 舊市政廳
Day 6 班堡 › 羅騰堡 › 羅騰堡古城區
Day 7 烏爾姆大教堂 › 威斯教堂 › 南德小鎮
Day 8 新天鵝堡 › BMW Welt › 慕尼黑市區觀光 › 瑪麗恩廣場
Day 9 🛬慕尼黑機場 › 🛫桃園機場
Day 10 抵達桃園機場
雙城堡、楚格峰、國王湖遊船10日遊
👓行程特色
🏰【深度旅遊】這趟行程讓你走訪德國各個經典行程，像是國王湖、海德堡老城、羅騰堡，體驗不同的異國風情。
⛰️【楚格峰】楚格峰是德國最高的山峰，同時也是滑雪勝地，旅客可以搭乘纜車，欣賞整個阿爾卑斯山山脈。
✈️ 航班資訊
去程: 中華航空 22:50 桃園機場 → 06:50 法蘭克福機場
回程: 中華航空 11:20 法蘭克福機場 → 06:10 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！
✨每日行程
日期 行程
Day 1 🛫桃園機場 › 🛫法蘭克福機場
Day 2 海德堡古堡 › 海德堡老城 › 史特拉斯堡市區觀光
Day 3 蒂蒂湖 › 咕咕鐘工坊 › 萊茵瀑布遊船
Day 4 新天鵝堡 › 新天鵝堡馬車上山 › 威斯教堂
Day 5 楚格峰 › 阿爾卑斯天空步道 › 慕尼黑
Day 6 國王湖遊船
Day 7 慕尼黑瑪麗恩廣場 › 因戈爾斯塔特購物村
Day 8 紐倫堡舊城 › 羅騰堡
Day 9 法蘭克福
Day 10 🛫法蘭克福機場 › 🛬桃園機場
這麼精彩的德國之旅你們千萬可不能錯過~假如你對大自然的鬼斧神工感興趣，那也推薦你再來歐洲的法國浪漫跟團旅遊或是義大利景觀旅遊團，讓你大飽眼福！更多詳細跟團資訊都在AsiaYo喔~
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