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早鳥優惠最高6,000元！狂歡「慕尼黑啤酒節」暢遊德瑞～雙景觀列車、少女馬特洪峰、哈德昆觀景台

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圖：Shutterstock／來源
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「德國慕尼黑啤酒節」將於今年的9/21~10/6舉行，持續兩星期，是慕尼黑一年中最盛大的活動【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】。　圖：Shutterstock／來源
「德國慕尼黑啤酒節」將於今年的9/21~10/6舉行，持續兩星期，是慕尼黑一年中最盛大的活動【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球最盛大的啤酒狂歡活動「德國慕尼黑啤酒節（又稱「十月節」）」即將到來，是遊客引頸期盼的盛會！百威旅遊推出「狂歡德瑞12天～雙景觀列車、少女馬特洪峰、哈德昆觀景、慕尼黑啤酒節」，搭乘長榮航空直飛慕尼黑，走訪德瑞精華景點、遍嘗當地美食，全程入住重點城市4星以上飯店，更推出最高每人折扣6,000元的優惠，加碼送小費、Wi-Fi！

列車穿越湖光與山色　享受瑞士經典風光

▲有黃金列車美譽的冰河列車。　圖：Shutterstock／來源
▲有黃金列車美譽的冰河列車。　圖：Shutterstock／來源

行程中安排因風光明媚而有「黃金列車（Golden Pass Line）」之稱的冰河列車觀景路線，並入席頭等艙座位，經過壯麗的阿爾卑斯山，從安德瑪特到策馬特之間的3.5小時精華路段，享受森林中的清新空氣。此外，從策馬特出發，搭乘登山電車一路向上，通往海拔3,089公尺高的納葛拉特觀景台，貼近「山中之王」馬特洪峰，這是瑞士標誌性的金字塔型狀山峰之一。

▲少女峰登山火車。　圖：Shutterstock／來源
▲少女峰登山火車。　圖：Shutterstock／來源

少女峰登山火車則是百歲的高山鐵道，也是人氣列車；其中的艾格快線，是少女峰區最新交通工具，從格林德瓦站搭纜車，只要15分鐘就能抵達艾格冰川站，再接駁少女峰鐵道火車，遊客可更輕鬆的抵達山頂。

為了盡覽三峰、雙湖美景，行程前往哈德昆觀景台，雖然觀景台標高僅1,322公尺高，但因地理位置絕佳，可同時觀賞雄偉的艾格峰、僧侶峰和少女峰，以及布里恩茲湖、圖恩湖構築的如畫美景，相當難得。

走訪夢幻小鎮　置身童話故事場景中

▲「中世紀寶石」羅騰堡。　圖：Shutterstock／來源
▲「中世紀寶石」羅騰堡。　圖：Shutterstock／來源

看了大山大水，還有夢幻精緻的小鎮等待遊人前往探索！位於德國南部的羅騰堡，同時名列德國的羅曼蒂克大道、古堡大道景點，這陶伯河岸邊的紅色小鎮，保有完整的中世紀浪漫風情，漫步古城內，方能領略「中世紀寶石」之美。

法國東北部的科瑪，1930年被評選為世界上最美麗的小鎮，近年則由美國 BuzzFeed 網站譽為一輩子必去的絕美小鎮，也是宮崎駿動畫電影《霍爾的移動城堡》的參考取景地；沿著小威尼斯區運河緩緩前進，兩側是五顏六色的木造小屋，宛如童話國度。

令人震懾的視野　尋訪古堡的歷史軌跡

▲新天鵝堡。　圖：Shutterstock／來源
▲新天鵝堡。　圖：Shutterstock／來源

行旅歐洲，不能錯過的就是宏偉城堡。據聞是迪士尼樂園城堡原型的新天鵝堡，經常雲霧繚繞的夢幻景致，更添浪漫色彩；由於建造時重視植栽的景觀，新天鵝堡不論在什麼季節、從哪個角度看，都有其美麗姿態，它更是德國境內被拍下最多照片的建築物。

▲奇龍古堡。　圖：Shutterstock／來源
▲奇龍古堡。　圖：Shutterstock／來源

行程更走訪「漂浮於湖面上的城堡－奇龍古堡」，詩人拜倫曾在16世紀時以其作為寫作背景，也讓奇龍古堡更廣為人知；從城堡內部可望見日內瓦湖（古稱蕾夢湖 Lac Leman）及阿爾卑斯山，視野相當遼闊優美。

海德堡是德國最古老的大學城，歷史悠久、有著豐富的建築遺蹟，文學家歌德曾8次造訪海德堡，並在此邂逅他的戀人瑪麗亞，留下浪漫故事；海德堡古堡可居高臨下俯瞰市景，為必遊景點。

早鳥最高優惠6,000元　加碼「好禮雙享」小費+Wi-Fi

▲行程特別安排瑞士起司鍋風味料理，滿足熱愛美食的台灣旅客。　圖：Shutterstock／來源
▲行程特別安排瑞士起司鍋風味料理，滿足熱愛美食的台灣旅客。　圖：Shutterstock／來源

走訪德國、瑞士，不但是山林湖泊的視覺饗宴，還有起司鍋、德國豬腳，以及18世紀改建而成的伯恩百年穀倉餐廳等美食，都是遊客激推的必訪之地，百威旅遊將精華景點、餐廳、旅宿都囊括在「狂歡德瑞12天～雙景觀列車、少女馬特洪峰、哈德昆觀景、慕尼黑啤酒節」，帶給遊客深度德瑞遊，並推出早鳥優惠價。

▲伯恩百年穀倉餐廳。　圖：Shutterstock／來源
▲伯恩百年穀倉餐廳。　圖：Shutterstock／來源

凡於即日起到2024/08/31期間，出發日期60天前以上報名且付訂，每人可享團費減新台幣6,000元優惠；於出發日期30～59天前報名且付訂，每人可享團費減新台幣4,000元優惠；於出發日期29天之內報名且付訂，每人可享團費減新台幣2,000元優惠！

使用上述優惠者，同步再加贈「好禮雙享」，包括全程領隊司機服務小費全免（價值144歐元、約新台幣5,020元）；以及歐陸全程旅遊時間之Wi-Fi無線上網分享器一台（2人使用1台）。蜜月遊客憑6個月內有效喜帖正本，每對新人再贈送蜜月好禮！

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