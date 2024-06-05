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正妹網紅艾庭遊澳洲「當街遭圍毆」 痛毆畫面曝光

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
網紅艾庭。 圖／擷自IG
網紅艾庭。 圖／擷自IG

網紅艾庭3日在IG公開一段影片，是她與友人在澳洲布里斯本，遭到4位年輕人辱罵毆打，讓他們一行人都嚇到趕緊去報警驗傷。

艾庭透露晚上與友人在布里斯本的博物館散步，先是有兩位女生青少年跟在他們後面，不斷用歧視亞洲人的字眼大罵，還朝他們丟石頭，他們想要趕快離開，隨後就遭到攻擊，她被對方狂毆頭部，後來又有2位男生青少年加入，把他們一行人爆揍一頓，女生朋友被揍到頭腫起來，一位男生朋友鼻子流血，另一位男生朋友眼鏡被打飛，眼睛被打到睜不開，後來他們去報警驗傷，也慶幸那群青少年沒有帶刀。

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