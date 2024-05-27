巴黎奧運懶人包！開幕式塞納河華麗出場 環保減碳「經典地標」成場館

2024 年巴黎奧運倒數計時！今年巴黎奧運將於7/26登場，8/11閉幕，殘奧會則接著上場，巴黎是除倫敦之外唯一舉辦過三屆夏季奧運的城市，法國也是相隔100年後再次舉辦夏季奧運，浪漫迷人的巴黎，將為奧運賽事帶來全新的視野與感受，搶先看今年奧運的亮點有哪些！

亮點1：開幕式塞納河揭開序幕

過去奧運開幕式都在體育場館內舉行，2024巴黎奧運首個將開幕式搬到戶外，並且是大家心目中最浪漫的塞納河，屆時將有400艘船隻，載著各個國家代表隊選手及國旗船隻，從奧斯特里茨橋（Pont d'Austerlitz）沿著約6公里長航線，駛向耶拿橋（Pont d'Iéna），也因為在戶外舉行，可容納觀眾比以往多了約十倍，預計現場會有60萬名觀眾。

2024巴黎奧運會和殘奧會四場開幕式和閉幕式，由藝術總監托馬斯·喬利 (Thomas Jolly)操刀，他以打破常規而聞名，因此備受期待。

經典地標變場館，大皇宮舉辦輪椅擊劍比賽。圖片來源｜©Paris2024

亮點2：減碳不增建！經典地標變場館

艾菲爾鐵塔、羅浮宮、聖母院、凡爾賽宮、大皇宮等，這些最著名的巴黎景點，將成為2024巴黎奧運場館或是奧運會場的周邊，為了節能減碳的緣故，這屆主辦國不增建新的場館。今年觀賞賽事時，這些地標也將映入眼簾，巴黎的浪漫與優雅將傳送全世界！

而所有奧運會賽事都將在巴黎及其周邊地區舉行，包括聖丹尼和凡爾賽的郊區，以及城外的馬恩河畔瓦雷斯，使觀眾可以輕鬆地在巴黎最具標誌性的地點之間穿梭。

例如艾菲爾鐵塔將成為盲人足球場的背景，凡爾賽宮舉辦殘障人士馬術比賽，大皇宮舉辦輪椅擊劍比賽，榮軍院(傷兵院)舉辦殘障人士射箭比賽。

聖火火炬由法國知名設計師設計。圖片來源｜©Paris2024

亮點3：設計感十足的奧運火炬

2024巴黎奧運邀請法國知名設計師勒漢紐爾（Mathieu Lehanneur）為聖火火炬的設計操刀，以香檳色為主體，代表「平等、水、和平」三大元素，具設計感與科技感。

聖火火炬皆以回收鋼材製作而成，有助於減少資源浪費。火炬的下半部呈現水波紋，彰顯巴黎奧運和「水」不可分割的關係，巴黎就是在塞納河畔孕育出來的城市，以及遠在希臘的火種，必須橫跨海洋來到法國。

Lehanneur的獨特設計採用弧形火炬，兩側對稱，底部帶有起伏的水波圖案，對火炬的新詮釋也融入了奧運的精神。

2024巴黎奧運吉祥物－弗里吉（Phryges），肚子上有巴黎奧運會徽。圖片來源｜©Paris2024

亮點4：法國國魂上身的會徽與吉祥物

2024巴黎奧運會徽三大元素：金牌、聖火、瑪麗安娜女神，瑪麗安娜女神是法國大革命的象徵，「自由、平等、博愛」是法國大革命的口號，法國國旗三色的藍、白、紅則分別代表「自由、平等、博愛」，畫家德拉克洛瓦為紀念法國革命所畫的《自由領導人民》，那位領頭的自由女神–瑪麗安娜（Marianne），就是這次巴黎奧運會徽的謬思，成為史上第一個以臉部形象為主體的奧運會徽，向女性以及歷史致敬。

2024巴黎奧運吉祥物－弗里吉（Phryges），則是以代表了法國高盧民族–高盧公雞來設計，公雞對法國人來說具有饒勇善戰、活力十足的意涵，靈感來自於象徵自由的弗里吉亞帽（Phrygian cap），也是瑪麗安娜所佩戴的帽子。

2024巴黎奧運將以巴黎重要地標為背景。圖片來源｜©Paris2024

亮點5：2024年巴黎奧運台灣選手名單

上屆奧運揚名、為台灣爭光的奧運選手戴資穎、李洋、郭婞淳，這次也將踏上巴黎奧運的賽事舞台，戴資穎更將是退隱之前的最後一戰，預料將瘋迷觀眾觀賽。

田徑：彭名揚、林昱堂

羽球：周天成、戴資穎、李洋、王齊麟、葉宏蔚、李佳馨

拳擊：賴主恩、甘家葳、林郁婷、吳詩儀、陳念琴

輕艇競速：賴冠傑

擊劍：陳奕通

體操：唐嘉鴻、丁華恬

射擊：楊昆弼、李孟遠、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、田家榛、吳佳穎

游泳：王冠閎

桌球：林昀儒、陳思羽

跆拳道：羅嘉翎

舉重：郭婞淳、陳玟卉 （截至5月）

畫家德拉克洛瓦所畫的《自由領導人民》，領頭的自由女神–瑪麗安娜，就是這次巴黎奧運會徽的謬思。圖片來源｜維基百科

亮點6：朝向性別平等

性別平等又向前邁出了一步，2024 年巴黎奧運會將創紀錄地為女性提供 236 個獎牌項目，並為女性運動員提供至少 1,859 個獎牌名額，這是殘奧會歷史上最多的一次。

2024巴黎奧運海報。圖片來源｜©Paris2024

亮點7：門票價格親民

距離奧運開幕式還有不到三個月的時間，22024 年巴黎奧運的門票，銷售達到新里程碑。2024年巴黎奧運會和殘奧會門票已售出超過 900 萬張。

官方推出了奧運會票務應用程式App「Paris 2024 tickets」，是下載、轉讓甚至轉售奧運會和殘奧會門票的必備工具。

280 萬張門票中有一半的價格為 25 歐元或以下，50 萬張門票的價格為每張 15 歐元。價格實惠的門票還包括 24 歐元的探索通行證（或 Pass Decouverte），球迷可以在同一天觀看幾場殘障人士賽事。

2024 年巴黎奧運

2024年7月26日 奧林匹克運動會開幕式

2024年8月11日 奧林匹克運動會閉幕式

2024年8月28日 帕拉林匹克運動會（殘奧會）開幕式

2024年9月8日 帕拉林匹克運動會（殘奧會）閉幕式

官網：https://olympics.com/en/paris-2024

門票

賽事行程

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301308