歐洲蜜月勝地推薦！新婚愛侶浪漫升溫 最高省1.2萬

蜜月旅行是新婚愛侶重要的珍貴回憶，選擇浪漫地點直接為感情增溫。 圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每一趟旅行都值得期待與紀念，而浪漫甜蜜的蜜月旅行更需要好好選擇，為兩人譜下滿滿的美麗回憶。哪些國家是戀人、新婚者最鍾情的渡假地點，哪些目的地自帶粉紅泡泡，最適合享受兩人世界？

喜鴻假期指出，人生中重要的蜜月旅行，當然要慎選格外心動的國家！不論是不必人擠人、可以盡情享受兩人時光的海島秘境，還是充滿文藝氣息的古都，甚至是充滿刺激的戶外探險之旅，每個地區都有與眾不同的風貌值得與人生中最重要的伴侶一同探索。喜鴻假期蜜月專區，精選全球蜜月地點：奧捷、義大利、德瑞、法國，風格獨具、美景紛呈，該傷腦筋的是，要選哪兒好。

▲搭乘黃金景觀列車漫遊瑞士度假山城，放鬆心情恣意擷取曼妙美景。 圖：喜鴻假期／提供

戀人絮語！全球蜜月地點一次看

瑞士蜜月 德瑞雙峰

瑞士常被形容為一生一定要去一次的國家之一，該國自然地景多元豐富，壯闊的景色總能吸引許多遊客前往。兼具人文與自然特色的瑞士，不論是想漫步在古典歐式城鎮中體會當地文化，還是一睹超震撼的自然美景都能在瑞士一次滿足。

「德瑞雙峰13日」之旅，一次暢遊雙國，現在報名第二人省8,000，蜜月附喜帖，贈送新人蜜月水晶對杯；行程安排搭乘阿爾卑斯幸福列車，暢遊馬特洪峰、少女峰；搭乘黃金景觀列車、洛書堡高山鐵路；親訪德國童話仙境新天鵝堡、羅騰堡，搭乘河輪來一趟萊茵河遊船之旅，從群山美景到浪漫河景與古堡，為戀人的美好時光祝賀。

▲威尼斯布拉諾彩色島，一棟棟鮮艷可愛的房子宛如步入童話世界。 圖：喜鴻假期／提供

絢麗義大利 藝術瑰寶

羅曼蒂克、無可救藥的浪漫，這些關鍵字，肯定會讓人聯想到義大利的，蜜月之旅豈可錯過義大利！浪漫的愛情之都威尼斯，湛藍地中海景與復古的街道，隨手一拍都是濾鏡美景，不管新人們是熱愛歷史文化，或是想要追求浪漫風情，來到義大利都能滿足你的蜜月願望！

「經典義大利13天」早鳥優惠省3,000，蜜月附喜帖，再送2位新人紅酒一瓶，拜訪知名的彩色島、夜宿威尼斯、南義浪漫美景阿瑪菲海岸，卡布里島、藍洞，戀上托斯卡尼，餐食升級米其林餐廳體驗，同時搭乘義大利境內高鐵，幸福推薦。

▲奧地利依山傍湖的世遺景點－哈斯達特，有滿滿的湖光山色美景。 圖：喜鴻假期／提供

珍愛奧捷 徜徉音樂之都

提到布拉格，就給人浪漫、戀人的幸福想像，漫遊奧捷雙享受，執子之手猶如穿越般，回中古世紀的浪漫氛圍中。坐騎童話故事中的白色婚禮馬車穿梭於布拉格黃金小巷，在伏爾他瓦河遊船賞百塔之城的古色美景，拜訪有「奧地利珍珠」之稱的哈爾斯塔特，寧靜優雅的湖山景色令人神馳，讓蜜月新人創造共同的美好回憶。

「珍愛同行奧捷12日」第二人折扣6,000，蜜月加贈雙好禮：新婚蜜月附喜帖，贈送水晶對杯，刻上結婚日期做為紀念；新婚蜜月附喜帖，贈送布拉格馬車體驗。

▲造訪布拉格，不可錯過搭馬車逛古城體驗。 圖：喜鴻假期／提供

▲夜宿威尼斯島，細細品味浪漫水都之美。 圖：喜鴻假期／提供

海外蜜月旅行團攻略！ 新人專屬禮永存甜蜜

喜鴻假期貼心贈送新人蜜月禮，提供給即將前往蜜月旅行的新人們，憑新婚喜帖就贈送專屬贈禮，為旅程增添簡單難忘並富有紀念意義的美好回憶。現在就和另一半討論專屬於二人的旅遊計畫，或將這些地方筆記起來，作為規劃蜜月旅行時的選項之一，與心愛的他留下此生難忘的美好回憶吧！

此外，除了蜜月專區，還有其他浪漫美景值得一遊，五星海島渡假村、浪漫避暑山城、或是充滿文藝氣息的歷史之都，準備好假期，邀約心裡的他/她，收拾行囊出發去！

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