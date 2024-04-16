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一窺美麗古城！探索西班牙北部：聖雅各朝聖之路

欣傳媒／ 欣傳媒
（西班牙旅遊局提供）
（西班牙旅遊局提供）

一千多年來，「聖雅各之路（西班牙語El Camino de Santiago）」一直引領著朝聖者跋涉前往基督教十二門徒之一聖地：聖人雅各（St. James the Greater / 西班牙語 Santiago）的埋骨之地。

西元 813 年的一個夜晚，聖人雅各的墳墓在星空下的利布雷東（Libredón）聖山上被發現，後來成為聖地亞哥大教堂的基石。而「聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）」，從此成為歐洲必訪的旅遊勝地之一。也因為它獨特的重要性，使得聖雅各之路和聖地亞哥德孔波斯特拉老城區雙雙被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

扇貝和黃色箭頭是聖雅各之路的標誌，為朝聖者們指引方向。（西班牙旅遊局提供）
扇貝和黃色箭頭是聖雅各之路的標誌，為朝聖者們指引方向。（西班牙旅遊局提供）

扇貝和黃色箭頭是聖雅各之路的標誌，為朝聖者們指引方向。當您走在聖雅各之路的路上，可以隨身帶著一本稱為「Credencial（ 西班牙語「憑證」之意）」的朝聖者護照，並在沿途經過的城鎮和村莊蒐集紀念章戳。如果步行距離總計超過100公里，在到達終點聖地亞哥德孔波斯特拉的時後，就可以用這本「Credencial」作為步行距離的證明，申請一份名為「Compostela」的朝聖證書。

聖雅各之路有很多條路線，最受歡迎的是法國之路－從庇里牛斯山到聖地亞哥德孔波斯特拉，全長約 800 公里。除了這條路線外，還有北方之路、葡萄牙之路等其他選擇。如果想要獲得最真實的體驗，可以入住專為朝聖者提供的旅宿「Albergue（ 西班牙文「庇護所」之意）」。由於住處有限，基本上採取「先到先得」。

聖雅各之路和聖地亞哥德孔波斯特拉的老城區雙雙被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。（西班牙旅遊局提供）
聖雅各之路和聖地亞哥德孔波斯特拉的老城區雙雙被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。（西班牙旅遊局提供）

聖雅各之路上有許多富含歷史文化的美麗古城，如法國之路上（位於西班牙）的有布爾戈斯（Burgos）和萊昂（León）， 還有其他較小的城鎮以及村莊。夜宿萊昂（León）和聖地牙哥（Santiago）的國營旅館(Parador)也是很有趣的一種體驗，因為這些地方在中世紀是作為朝聖者住所或醫院。即使您的身體條件不適合徒步旅行，也可以搭乘大眾交通工具遊覽這些城市。

圖文提供／西班牙旅遊局

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