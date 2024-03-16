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美拍無極限！ 全球最大鬱金香公園「庫肯霍夫」3/21開園 800萬朵花卉迎客

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圖：Keukenhof／來源
圖：Keukenhof／來源

世界上最大的鬱金香公園「庫肯霍夫」今年度自3/21開放至5/12。　圖：Keukenhof／來源
世界上最大的鬱金香公園「庫肯霍夫」今年度自3/21開放至5/12。　圖：Keukenhof／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年春天，荷蘭的旅遊亮點就是庫肯霍夫公園（Keukenhof），今年度的開放時間是3/21~5/12，每日08:00-19:30為開放時段，適合各年齡層的旅行，處處皆美景的公園，也讓人美圖拍到不可收拾。

▲浪漫的風信子為庫肯霍夫增添粉嫩色彩。　圖：Keukenhof／來源
▲浪漫的風信子為庫肯霍夫增添粉嫩色彩。　圖：Keukenhof／來源

歐洲花園（Garden of Europe）美譽的庫肯霍夫，位於利瑟（Lisse），距阿姆斯特丹僅40分鐘車程，擁有32公頃修剪精美的花園和草坪，展示著800萬株各色花卉，使用1,600種球根品種，其中鬱金香800種。花毯極為壯觀，包括3月盛開的番紅花、3月底綻放的水仙花，隨後緊接著是風信子、4月中旬盛放的鬱金香，再到夏季的劍蘭、大理花、康乃馨、紫苑、玫瑰、百合、鳶尾花等，可以逛上一整天。公園各區規劃為英式庭園、法式庭園等，或以巴洛克風格為主設計，加上特色雕塑、建築，各區都有不同看頭。

▲庫肯霍夫有超過800種鬱金香品種。　圖：Keukenhof／來源
▲庫肯霍夫有超過800種鬱金香品種。　圖：Keukenhof／來源

★ Juliana／Tulpomania 區：可觀賞到荷蘭鬱金香少見的品種和顏色，可說是個展示創新技術的區域，張張照片都是「鬱金香富翁」的最佳詮釋。

▲庫肯霍夫園區內各處都有不同氛圍，值得細細慢遊。　圖：Keukenhof／來源
▲庫肯霍夫園區內各處都有不同氛圍，值得細細慢遊。　圖：Keukenhof／來源

★ Wilhelmina：在池畔的 Wilhelmina 是整座庫肯霍夫中最佳拍照景點，因為這裡有樹木、花毯，可以補捉到錯落有致的花田景象，壯觀且細緻，是遊客駐足區域。

▲經典風車建築在 Mill 區。　圖：Keukenhof／來源
▲經典風車建築在 Mill 區。　圖：Keukenhof／來源

★ Mill：以荷蘭經典視覺意象的大風車為背景，最適合拍攝到此一遊照！且可排隊登上風車，從高處俯瞰花海，是心曠神怡的難忘景象。此外，也可在此安排乘船逛遊公園。

▲乘船逛遊更添浪漫。　圖：Keukenhof／來源
▲乘船逛遊更添浪漫。　圖：Keukenhof／來源

■ 庫肯霍夫公園不僅有戶外賞花，Oranje Nassau Pavillion 溫室也有花卉展覽

▲Oranje Nassau Pavillion 溫室有多樣主題活動。　圖：Keukenhof／來源
▲Oranje Nassau Pavillion 溫室有多樣主題活動。　圖：Keukenhof／來源

◉ 庫肯霍夫公園（Keukenhof）花卉展覽

★ 3/21~3/26：風信子與鬱金香

★ 3/28~4/02：小蒼蘭和菊花

★ 4/04~4/09：玫瑰

★ 4/11~4/16：水仙花和特殊燈飾展

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公園 展覽 歐洲

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