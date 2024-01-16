德國花季、春天慶典準備揭幕！　品酒賞櫻遊樂全包

圖文：Pei

啤酒節的姊妹節慶、葡萄酒之路和櫻花步道都在春天熱鬧迎接你。

德國水果酒季將至 / 來源： Baumblütenfest

在德國各地慶典迎春

德國的春天充滿了喜慶氣氛，各地採收蘆筍、釀酒、準備歡慶一連串的節日和假期囉！

慕尼黑春節跟啤酒節一樣必試 / 來源： flickr Stuttgarter春季慶典體驗德國文化 / 來源： wikimedia 首先是Fruehlingsfest（春季節慶）為慕尼黑啤酒節的姊妹節，而且東南西北都有類似慶典，但很少人知道這是德國春天的重要節，慕尼黑和斯圖加特的Fruehlingsfest則是最盛大的！

最經典的陶杯非常有德國風情 /來源: pixabay 在慶典上，主辦城市會架設好像德國聖誕市集的露天遊樂設施、跳蚤市場、舞蹈表演、香腸攤位和傳統手工藝展示空間，當然還有德國最知名的啤酒。當地人也會穿著可愛的傳統服裝來玩，慢慢擺脫寒冷冬天的心情比聖誕節還興奮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在歐洲試試鮮嫩蘆筍料理 / 來源： pxhere Spargelzeit則是春天到德國旅行需要認識的一個字，「蘆筍節」熱烈登場。到旅遊中心問問活動會場在哪裡，大家一定會對你的內行印象深刻。雖然蘆筍在台灣是家常食材，在歐洲傳統上可是貴族才能享用的高級料理元素！這時在德國，4到6月就是歡慶蘆筍豐收的季節，多種蘆筍菜餚和比賽會讓平淡無奇的蔬菜變得更有趣，這個時候到德國好好體驗看看吧。

來水果酒節體驗迷人的當地釀酒 / 來源： Baumblütenfest 德國最大的水果酒節，光聽就覺得非常吸引人。5月初在柏林郊外的韋爾德小鎮將舉辦Baumbluetenfest,今年在4月底到5月5日，深度認識蘋果、桃子、醋栗、大黃等口味本地釀酒和音樂舞蹈、遊行等傳統文化的機會來囉。而且小鎮節慶聽起來沒什麼，但這可是德國年初最高人氣的活動之一，成千上百個有趣的小攤位熱情參與，至今已經舉辦超過140年！

復活節則是西方國家傳統節日，可愛的兔子和巧克力蛋將是4月的主角，和當地孩子一起參加活動也會很開心喔。

賞櫻、賞杏旺季來臨

大地甦醒一切都很亮眼 / 來源： flickr 春天讓大地變得更活潑亮麗，德國南方普法爾茨地區的「南方葡萄酒之路」開滿粉紅杏花，找個酒莊入住、白天騎單車遊逛杏花大道、晚上好好享受美酒和傳統料理就很療癒。

杏花也十分浪漫 / 來源： flickr 科隆附近的Bonn非常盛行賞櫻 / 來源：wikimedia 而更方便到達的是科隆附近的大學城──波恩，櫻花大道也是另一個知名的景點。日本櫻將讓你融進粉白世界，超級浪漫。而在柏林，到圍牆走道的「花花世界」漫步的感受也會非常棒。

春天歐洲旅行重要提醒

機票和飯店價格跟著氣溫上漲，就算費用低於暑假高峰期，最好在3月就到達歐洲開始春日之旅；而復活節期間，通常是放春假的時候，飯店、博物館和火車站機場都更擠，因此儘早預訂就是上策喔！

另外，夏令時從凌晨開始，安排行程前多注意預訂的時間比較安心。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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