海洋帝國探險起點　古老城市「里斯本」見證葡萄牙航海霸業

【圖／文：曹憶雯】

歐洲最古老城市之一的葡萄牙首都里斯本，榮獲全球旅遊產業公認的「世界旅遊獎」（World Travel Awards）「2023歐洲領先城市旅遊目的地」大獎，這座充滿故事的夢想城市，全年290天陽光明媚，平均氣溫攝氏15度，色彩豐富擄獲人心，無法複製的美令人悸動。





帝國航海夢 探險家國度因海洋而偉大

這趟旅行，從葡萄牙航海之夢起點――貝倫區（Belém）展開。15至17世紀長達兩百多年的大航海時代，歐洲國家向世界展開探險旅程，以先進的航海技術、精良的船艦，逐步建立殖民地。眾多海權帝國中，葡萄牙探險家被形容是發現者、先行者，船隊從貝倫港航向世界，勢力一路拓展至非洲、印度、南美巴西等國家。

位在里斯本太加斯河畔（Rio Tejo）的貝倫區，葡語為耶穌出生地伯利恆，美麗的貝倫港佇立著世界遺產貝倫塔（Torre de Belém）、發現者紀念碑（Padrão dos Descobrimentos），一同見證輝煌航海時代。發現者紀念碑為紀念葡萄牙恩里克王子逝世五百週年，曾於1960年重建，他被公認是歐洲地理大發現的先驅、葡萄牙航海探險的推手，熱衷航海探險、開辦航海學校。16世紀興建的貝倫塔就蓋在大西洋出海口，這座防禦碉堡以曼努埃爾式建築風格設計，融合摩爾與阿拉伯元素，塔內有國王廳、教堂、16座砲台和6座眺望台，戶外景觀平台除了遠眺4月25日大橋與耶穌像，可欣賞航行於太加斯河的帆船。

▲發現者紀念碑於1960年為紀念恩里克王子逝世五百週年時重新建造，站在船首位置的就是恩里克，兩側追隨的航海家、導航員與傳教士雕像多達32人。





宗教殿堂朝聖 拜訪融合異國元素海洋風經典建築

葡萄牙航海時代的巔峰建築之一，就在距離貝倫塔十分鐘路程外的熱羅尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos），1983年與貝倫塔一同列入世界文化遺產。1520年，葡萄牙國王曼努埃爾一世（D. Manuel I）為慶祝航海家達加馬從貝倫港出發航行世界一周，建造貝倫塔；1502起建、1580年啟用的熱羅尼莫斯修道院，同樣見證葡萄牙的航海霸業，歷經四位建築師，以當地生產的金色石灰岩建材，打造葡萄牙特有的曼努埃爾式（Manueline）大海風格，在曼努埃爾式與文藝復興式融合的建築中，藏有曼努埃爾一世喜歡的摩爾與阿拉伯元素，例如扭結、船錨、繩索等海洋圖 ，以及樹葉、貝殼與藤蔓的自然裝飾，匯聚出歐亞非融合的建築經典，氣派華麗，1755年經歷葡萄牙大地震仍然屹立不搖，成為葡萄牙七大建築奇蹟之一。

▲熱羅尼莫斯修道院建造工程期長達50年，被譽為葡萄牙最偉大的宗教建築。

▲在經典的曼努埃爾式風格下，融合部分哥德式與文藝復興元素，修道院的拱廊隨處可見華麗的船錨、貝殼雕刻，見證葡萄牙大航海時代的璀璨時光。

與熱羅尼莫斯修道院相通的聖瑪莉亞教堂（Paróquia Santa Maria de Belém），當年是葡萄牙航海家啟程前祈求平安之所，最具代表性的南門出自建築名家João de Castilho，高32公尺、寬12公尺，外觀由山形牆與尖塔環繞，門牆上的精細雕塑，描述古代西方教會領導群倫的聖經學者聖熱羅尼莫斯的故事；西門展現歌德式與文藝復興式建築風格，各式雕像紀錄著受胎告知、基督誕生、國王曼努埃爾一世與第二任妻子的故事；內部挑高的哥德式教堂大廳，以六根文藝復興風格的八角柱撐起，天花板的拱頂圖案，藏有許多海洋元素，呈現經典曼努埃爾式風格。教堂內的兩座石棺，分別為葡萄牙詩人賈梅士及航海家達伽馬，兩位先賢雙手合十，雕刻精緻，吸引旅客拍照。

▲熱羅尼莫斯修道院內部可通往聖瑪利亞教堂，這座歷史悠久的教堂擁有氣派的大門、挑高的拱頂與神聖的耶穌雕像。





景點資訊

貝倫塔

地址：Av. Brasília, 1400-038 Lisboa

電話：+351-21-362-0034

時間：10:00-17:30，每週一和耶誕節公休

票價：門票6€；貝倫塔加熱羅尼莫斯修道院套票12€，持有里斯本卡免費參觀。





地址：Praça do Império 1400-206 Lisboa

網址：www.mosteirojeronimos.gov.pt

時間：10:00-17:30，週一、耶誕節、元旦、復活節公休

票價：門票10€、修道院和貝倫塔套票12€，持有里斯本卡免費參觀