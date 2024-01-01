住進歐洲宮殿裡！維也納百年建築華麗轉身「安納塔拉酒店」

你想住在歐洲宮殿裡嗎？美諾酒店集團旗下豪華酒店品牌–安納塔拉，收集多間夢幻浪漫的宮殿，將其改造為豪華飯店，包括將於2024 年3月推出、位處文化地標的維也納漢森宮酒店、擁有世界最美咖啡廳–電影《紅雀》華麗場景的布達佩斯新約克宮酒店、奠基於古羅馬光輝的羅馬奈迪宮酒店。

1873 年為維也納世界博覽會而建的漢森宮，將成為安納塔拉旗下豪華飯店。圖片來源｜©Anantara；Stephan Huger

美諾酒店集團（Minor Hotels）旗下擁有豪華酒店品牌–安納塔拉（Anantara）、緹沃麗（Tivoli）和艾勒瓦納（Elewana Collection），安納塔拉酒店、度假酒店及水療集團即將在奧地利首都維也納新增「維也納漢森宮安納塔拉酒店」，預計2024 年3月推出。

安納塔拉·漢森宮·維也納酒店

1873 年維也納世界博覽會建成

安納塔拉·漢森宮·維也納酒店（Anantara Palais Hansen Vienna Hotel）坐落在維也納市中心著名的肖滕環路（Schottenring）上，後者是城市環形大道的一部分。酒店位於的宮殿由特奧費爾·翰森（Theophil Hansen）於 1873 年為維也納世界博覽會而建。多年來，這座宮殿一直是各種市政辦公室和文化場所的使用地，2013年被改造成一家豪華酒店，目前作為漢森宮凱賓斯基酒店營運。這座擁有 150 年歷史的保護建築的周邊，有許多維也納的文化和藝術景點，而附近的 U-bahn 車站則連接著城市的其他地區。

「安納塔拉·新約克宮·布達佩斯酒店」建築設計致敬1920美好時代，擁有世界最美咖啡廳–電影《紅雀》的華麗場景重現。圖片來源｜©Anantara

該酒店將於明年 3 月轉入安納塔拉旗下。轉換品牌後，該酒店將在三層樓面上提供 152 間裝飾經典的客房和套房，其中包括奧地利首都最大的總統套房，面積達 270 平方米。酒店也將提供多種餐飲選擇，包括米其林星級餐廳、供應在地美食的冬季花園、奢華優雅的大廳酒廊和酒吧，以及雪茄酒廊。酒店內共有 10 間多功能宴會廳，是舉辦會議和各式活動的理想場所。宴會廳可舉辦盛大晚宴、婚禮和會議，最多可容納 265 人。休閒設施包括室內泳池、健身中心和芳療中心。

「安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店」19 世紀的大理石建築閃耀著古羅馬的輝煌。圖片來源｜©Anantara

維也納漢森宮安納塔拉酒店將進行大規模的翻修，期間將引入全套安納塔拉指標性服務和體驗。翻新工程預計從 2024 年開始，並在 2025 年全年展開，包括客房、套房、大廳、會議空間、餐廳和酒吧在內的諸多區域都將變得煥然一新。此外，現有的水療中心也將升級，轉換成安納塔拉水療中心，將歐洲和亞洲的康體傳統相結合。

安納塔拉義大利的宮殿式酒店——安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店。圖片來源｜©Anantara

安納塔拉品牌於2017年進駐歐洲，在葡萄牙開設了阿爾加維維拉莫拉安納塔拉度假酒店，此後在西班牙南部開設了馬貝拉·貝納維斯·維拉帕蒂納宮安納塔拉度假酒店。隨著阿姆斯特丹安納塔拉酒店以及義大利和匈牙利的兩家宮殿式酒店——安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店和布達佩斯紐約宮殿安納塔拉酒店的開業，該品牌持續在歐洲擴張。2023 年，安納塔拉繼續在歐洲進行策略擴張，先後推出了法國尼斯廣場安納塔拉酒店，義大利著名海濱的阿馬爾菲修道院安納塔拉大酒店，以及愛爾蘭的都柏林The Marker安納塔拉酒店。

「安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店」客房。圖片來源｜©Anantara

安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店

閃耀著古羅馬的光輝

安納塔拉將多座宮殿建築改造為豪華飯店，包括匈牙利的布達佩斯紐約宮殿安納塔拉酒店、義大利的安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店。

「安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店」（Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel）是義大利首家安納塔拉酒店，置身於共和廣場前的新月形宮殿，其19 世紀的大理石建築閃耀著古羅馬的輝煌。步行即可到達帝國大道（Fori Imperiali）、威尼托大街（Via Veneto）和許願泉等指標性景點，擁有232 間客房和套房、屋頂露台和游泳池。

「安納塔拉·新約克宮·布達佩斯酒店」建築設計致敬1920美好時代。圖片來源｜©Anantara

安納塔拉·新約克宮·布達佩斯酒店

電影《紅雀》華麗場景重現

位於匈牙利首都的「安納塔拉·新約克宮·布達佩斯酒店」（Anantara New York Palace Budapest）建築設計致敬1920美好時代，擁有世界最美咖啡廳–電影《紅雀》的華麗場景重現。酒店所在建築氣勢磅礡，坐落在優雅的 Erzsébet Körút 大道上，飯店靠近多瑙河佩斯一側，鄰近Madach 劇院、匈牙利國家歌劇院和猶太區等旅遊景點。自1894年建造至今，紐約咖啡館 (New York Café) 是詩人和藝術家雲集的地方，可以在此享用 24 克拉黃金咖啡和蛋糕。

「安納塔拉·新約克宮·布達佩斯酒店」客房。圖片來源｜©Anantara

這座建築由匈牙利建築大師阿拉約什·豪斯曼（Alajos Hauszmann）設計，融合了義大利文藝復興、巴羅克、哥特和新藝術派風格。酒店內有185間客房和套房，裝飾著大量有幾個世紀歷史的藝術品和古董，擁有安納塔拉水療中心、室內泳池和健身設施。兩間總統套房各有135平方米的空間，精美的穆拉諾島手工玻璃吊燈美輪美奐，還配有訂製傢俱、豪華大理石浴室和特色義大利設計。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300417