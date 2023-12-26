異國風海島　探拿破崙故里、法國最美海灘和傳奇步道

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法蘭西「美麗島」全國最美海灘、世界遺產、傳奇健行步道統統有！

法蘭西的異國風海島

探看科西嘉島的歷史 / 來源： VisitCorsica 今年《拿破崙》劇再次掀起英雄與法國風，法蘭西全民崇拜的拿破崙背後的家鄉，是一座神奇又珍貴的島嶼，它被暱稱為「美麗島」，擁有南法和義大利文化風情，還有奔放狂野的大自然；下次到法國，安排一趟地中海之旅吧。

藏有拿破崙家族重要文物的費什宮 / 來源： wikimedia 今天想上高山或親近地中海？ / 來源： flickr dronepicr 隨處都是好風景 / 來源：VisitCorsica 科西嘉被併入法國後，拿破崙在島上最大城阿雅克肖(Ajaccio)出生，如今偉人誕辰超過250周年，到城裡尋找關於他的紀念活動和文物遺產，感受王者風範，將會很有收穫。例如拿破侖出生的“波拿巴故居”(“Maison Bonaparte”)、雕有拿破崙的重要成就《民法典》等創舉的岩洞(grotte du Casone) 、收藏歐洲各地和拿破崙家族藝術畫作的費什宮(Palais Fesch) 、以及曾經為拿破崙洗禮、舊稱「拿破崙大教堂」的聖母聖天大教堂。

沙漠、海灘、世界遺產、法國傳奇健行步道統統有

領略壯觀的GR20步道 / 來源： VisitCorsica 喜歡健行的人們一定會愛上科西嘉的步道！傳奇的GR20步道在法國圈內非常知名，到這裡挑戰自己極限，或選擇在「紅島」邊潛進地中海、走向沙漠一圓夢想、在溫泉泡湯療養，一趟旅行有非常多玩法，例如出海賞鯨會令人非常興奮。

到Calvi港尋找美食 / 來源： wikimedia 度假秘境紅島 / 來源： flickr Pascal POGGI 法國融合義大利的精華美景 / 來源： VisitCorsica 地中海海洋山脈震撼人心 / 來源： wikimedia 科西嘉也有珍貴的世界遺產，例如沙漠半島自然保護區Scandola, 被選為法國最美小村的小海灣Piana和Girolata, 漸層的乳白、海藍、赭紅和松綠色，甚至是有著幾世紀歷史、悠揚的民謠複調paghjella都被聯合國特選為非物質遺產，每年夏天也有複調音樂會，讓人沉浸在這神奇島嶼，不得不心醉！

徜徉地中海 / 來源：VisitCorsica 奢侈獨享完美海灘 / 來源： VisitCorsica 每年八月也舉行島上大典──拿破侖紀念日，君王領導的帝國盛況將以戲劇、音樂、文藝活動和軍隊遊行等形式登場，每個人都會被感動。

科西嘉美食

馬倫哥燉肉是法國經典勝利料理 / 來源： wikimedia 探索美食讓旅行更難忘！首先向大家介紹有關拿破崙戰勝的一道法式美食「馬倫哥燉肉」，在法國各地餐廳都有機會找到，而這道菜不是從科西嘉誕生的，而是拿破崙在義大利打仗時，御廚杜南在物資短缺的情況下發明的燉肉料理，當然打勝仗的帝王當下就堅信這是道吉祥餐！勝利的滋味讓拿破崙日後心愛不已，久而久之，馬倫哥燉肉就成為法國傳統名菜了。

享受獨特佳釀 / 來源： VisitCorsica 科西嘉島擁有高達9個國家法定名酒產區，來品嘗各色優異的AOC級別葡萄酒吧，例如科西嘉角開胃酒(Cap Corse)和麝香葡萄酒說不定會成為你的心愛酒品；當然肥美的海鮮和濃郁起司會是最好的搭配。

說仔細一點，科西嘉的釀酒手藝早在公元前6世紀就開始傳承了，豐富多元的風土讓葡萄酒發展出獨特的味道，讓人自然想起海洋、高山和茂密的森林。每年7月開始兩個月的釀酒慶典，也會是大家參觀酒窖或家族傳統莊園的好機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

採購特產煮煮看 / 來源： VisitCorsica 當地名產會帶來什麼驚喜？ / 來源： Visitcorsica 科西嘉的豬肉製品也值得好好品味，例如生火腿、醃製里脊、豬肝香腸都很特別，當地人喜歡配湯，營養豐富；新鮮起司、手工蜂蜜、橄欖油、檸檬蛋糕一樣是當地名產，帶點上路品嘗，增添旅行的好心情吧。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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