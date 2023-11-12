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身歷其境史詩《伊里亞德》特洛伊古城　漫遊愛琴海岸古希臘風情小鎮

聯合新聞網／ 行遍天下
▲愛琴海岸有許多海上平台，提供遊客戲水休憩與餐飲服務。
▲愛琴海岸有許多海上平台，提供遊客戲水休憩與餐飲服務。

【圖／文：吳東峻】

離開伊斯坦堡之後，我們沿著馬摩拉海往達達尼爾海峽走，下一段旅程目的地是愛琴海岸的城市－恰納卡萊。古希臘詩人荷馬史詩《伊里亞德》中的木馬屠城記就在此上演。從伊斯坦堡開車到恰納卡萊約需4.5小時，沿途的風光山、海相伴，很像義大利托斯卡尼與北海道美瑛的「拼布大地」，公路沿途有大片小麥與太陽花田。沿著馬摩拉海北側往西行，穿越達達尼爾海峽沒多久就抵達恰納卡萊，品嘗美味的海鮮料理後到老街上散步，鎮上有許多街邊咖啡館、紀念品商店，我在傳統市集裡買了幾個漂亮的小碟子，這裡的物價比圓頂市集便宜非常多，也不太需要殺價，讓人幾乎花光所有的里拉現金。

▲土耳其鄉間作物以小麥、葵花、玉米構成宛如拼布的廣袤大地。
▲土耳其鄉間作物以小麥、葵花、玉米構成宛如拼布的廣袤大地。

渡船碼頭擺著一尊肌肉線條明顯張力十足的大黑馬，這是電影《特洛伊：木馬屠城》中使用的道具馬，也是恰納卡萊的地標。真正的特洛伊古城遺址在附近山頂上，那邊也有隻木馬，但這次沒機會去看，只去「特洛伊考古博物館」參觀。博物館樓高四層，展示特洛伊古城挖掘出來的文物，其中Ancient World樓層展示的是《伊里亞德》和特洛伊戰爭相關的展品。西元前6世紀的石棺是鎮館之寶，刻劃特洛伊國王之女波呂克塞娜被獻祭的場景，石棺上頭破損部分是被盜墓者破壞。

▲這尊黑色木馬是拍電影使用的道具，現在成為恰納卡萊港邊熱門打卡景點。
▲這尊黑色木馬是拍電影使用的道具，現在成為恰納卡萊港邊熱門打卡景點。

恰納卡萊南邊的阿索斯(ASSOS)有一座雅典娜神殿遺址，建於西元前530年至520年間，為典型的古希臘神廟建築風格，愛琴海周邊的土地都曾被希臘人統治，可惜阿索斯這處遺址只剩階梯、地基與幾根石柱。還好神殿位置居高臨下，可以俯瞰平靜無波的愛琴海景，還是很值得一遊。看完神殿遺址，可順路到下方的小漁港邊享用道地的土耳其料理，邊欣賞愛琴海之美。

▲阿索斯山頭的雅典娜神殿遺址見證希臘人統治，如今僅存地基與幾根石柱。
▲阿索斯山頭的雅典娜神殿遺址見證希臘人統治，如今僅存地基與幾根石柱。

旅途尾聲，從阿索斯沿著愛琴海繼續往南，目的地是艾瓦勒克。這個同樣位於愛琴海岸的小鎮，擁有多座大、小島礁，以及好逛好買的市集、日夜不同風情的老街與港邊成排的海鮮餐廳，適合喜歡土耳其美食與傳統文化的旅客。

抵達艾瓦勒克時已近傍晚，先到Cunda島上的地標風車塔看夕陽，夏天落日大約在晚上八點半，也導致晚餐時間跟著延後，石子路鋪設的老街日夜風情迥異，白天是古城、入夜搖身一變成為熱鬧的夜店街，餐廳、酒吧加上市集熱鬧非凡。Cunda島早期都是希臘人居住，建築風格是傳統中世紀古典風，這天入住的齊貝亞旅店已有100多年歷史，傳統希臘石砌建築沒有五星飯店的奢華，多了浪漫的愛琴海希臘風情。

▲小島上的熱門古蹟景點風車塔經過整修後現在是咖啡館。
▲小島上的熱門古蹟景點風車塔經過整修後現在是咖啡館。

▲Ziyabey旅店這棟建築超過150年歷史，住這裡彷彿置身中世紀歐洲小鎮。
▲Ziyabey旅店這棟建築超過150年歷史，住這裡彷彿置身中世紀歐洲小鎮。

次日我們包遊艇到幾個海灣秘境戲水，類似泰國的跳島行程，只是島嶼改成海灣。包船的費用300美金、時間大約4小時，上船後熟門熟路的船長帶領旅客前往幾個景色美、水域安全的海灣戲水。行前我對這裡的海域充滿期待，實際上水下生態卻不如預期。因為這邊洋流平緩，幾乎見不到漂亮的珊瑚礁與熱帶魚，或許在某些保護區會有，但這幾個海灣就真的只適合玩水游泳。

▲搭小遊艇跳愛琴海灣戲水是很受歡迎的海上行程。
▲搭小遊艇跳愛琴海灣戲水是很受歡迎的海上行程。

▲艾瓦勒克情人山頂俯瞰海景與山城風光，傍晚夕陽更是一絕。
▲艾瓦勒克情人山頂俯瞰海景與山城風光，傍晚夕陽更是一絕。

　

景點資訊

Çanakkale 恰納卡萊

Museum of Troy

地址：17100 Tevfikiye/Çanakkale Merkez/Çanakkale

電話：+90-286-2176740

時間：08:30-20:00

票價：門票330TRY

　

Assos Ruins

地址：17860 Behram/Ayvacık/Çanakkale

票價：門票250TRY

　

Ayvalik艾瓦勒克

Ayvalik-Yacht Charter and Boat Rental

網址：www.viravira.co/hourly-daily-yacht-charter-ayvalik-cunda

　

Ziyabey Konağı

地址：Mithatpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 48, 10400 Cunda Adası/Ayvalık/Balıkesir

電話：+90-266-3271713

網址：www.ziyabeykonagi.com

時間：14:00 C/I、12:00 C/O

　

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