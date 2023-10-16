瘋搶「梵谷皮卡丘」贈品炒價破萬！ 官方中止發放卡牌 祭新招讓黃牛崩潰

寶可夢迷們快追！ 寶可夢官方在9月底時與「荷蘭梵谷博物館」進行聯名合作主題展，在現場能除了能看到寶可夢為主題的梵谷畫風作品，也販售許多場館限定商品和贈送「梵谷皮卡丘」PTCG卡片，沒想到，卻導致黃牛上網販售炒價的亂象，寶可夢官方最新發出聲明道歉，並祭出新方法抑制黃牛。

梵谷博物館（Van Gogh Museum）慶祝50週年紀念，9月底與寶可夢合作推出主題展「Pokémon Adventure」，即日起至2024年1月7日，展出創作6幅致敬梵谷的寶可夢畫作，同時也會給予前往現場觀展民眾一張「梵谷皮卡丘」PTCG卡片。

圖／翻攝IG@vangoghmuseum

不料就是這張所有寶可夢粉都想要的可愛卡片，不僅粉絲進館瘋搶，黃牛也沒放過此商機，與現場遊客收購這張卡片或是搶購限定商品，再拿到網路上以高價轉賣，炒到甚至超過萬元台幣的價格，原本該是靜謐的博物館也變得像是菜市場，頻頻傳出導致推擠、炒價等亂象。

對此，寶可夢北美官方也在10月13日發出道歉，公告基於安全考量，日後「梵谷皮卡丘」宣傳卡之後無法在博物館現場獲得，將改成在「寶可夢中心」線上購物網站購買30美元的商品，就會贈送一張「梵谷皮卡丘」（戴灰帽的皮卡丘）PTCG卡片。除了解決黃牛炒價惡象、讓無法前往現場的粉絲也能有機會獲得卡片，同時也希望還給博物館一個乾淨的場域！

圖／翻攝Pokémon twitter

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