你不知道的羅浮宮故事！拿破崙討好約瑟芬，竟把蒙娜麗莎掛床邊

拿破崙在1799年11月9日發動政變奪權，人們普遍認為，這是法國大革命的必然結果。他為大革命追求的理想貢獻良多，然後又背叛了大革命。路易十六被送上斷頭台已經是六年之前，恐怖統治全面來襲，然後退去，督政府（Directory）來了又走。現在，這位來自科西嘉的小貴族子弟，坐在羅浮宮西邊半英里外的杜樂麗宮裡，臉上帶著新主人的神情，從新寓所眺望窗外。他還沒有成為皇帝，還要等到五年之後才會榮寵加身，但他已經像個皇帝了，為了討好妻子約瑟芬（Josephine），她睡的床邊掛著《蒙娜麗莎》，另一邊掛著霍爾班的伊拉斯謨斯肖像。

羅浮宮這一帶，向來是拿破崙運籌帷幄的中心。1795年10月5日這一天，在距離羅浮宮最西端馬桑塔樓數百英尺的聖多諾黑街上，他於聖洛克教堂（Saint Roch）前制伏了保皇派的騷亂，將大革命推進所謂督政府時期，也大大清除了執政之路的障礙。不久，他便揮軍征討義大利，戰事從1796年進行到1797年，接下來他在1798年至1801年間出兵埃及。從這兩場戰役裡，他帶回成千上萬件藝術品，使羅浮宮的收藏量暴增。就連他發動奪權政變，也就是著名的霧月十八（eighteenth Brumaire）事件，也是發生在杜樂麗宮，他在這裡發動突襲，迫使議員任命他為第一執政。

從發動政變到1815年失勢，這十五年的時間，拿破崙多半居住在杜樂麗宮裡，除了帶兵參戰，或小憩在傾覆王朝的某個行宮裡。他首度品嚐羅浮宮的魅力，是在1797年12月20日，剛從第一次義大利戰役裡凱旋歸來，出席在大長廊專為他舉辦的豪華宴會。羅貝爾的一幅油畫記錄下這個場景：一張長度難以想像、鋪上潔白亞麻布的長桌，包夾在兩道暗沉、灰綠的牆壁之間，一路朝著無限空間裡的消逝點延伸。然而這類宴會不可能經常舉辦，因為食物和燭台煙霧都會對長廊造成危害。

三年後，1800年的聖誕夜，拿破崙極其幸運躲過一場暗殺，地點就在現今的侯昂塔樓附近。拿破崙在杜樂麗宮庭院—現在是一片草坪，朝杜樂麗花園的方向呈放射狀排列—登上馬車，往北朝著法蘭西喜劇院（Comédie Française）的方向前進，準備欣賞海頓的神劇《創世紀》（Die Schöpfung）。拿破崙由執政府衛隊騎兵（cavaliers de la garde consulaire）引導先行，後面 跟隨約瑟芬和她妹妹的馬車。馬車隊東行到卡魯賽廣場，然後沿著聖尼凱斯街往北。他和屬下渾然不知，布列塔尼的保皇派抗爭組織「舒昂黨人」（Chouan）已暗中部署了一種稱作「地獄機器」（machine infernale）的自製炸藥—在木桶裡裝滿火藥、子彈、釘子，再以短管霰彈槍從遠處引爆炸藥。但由於一些估算錯誤，引爆時間比預期晚，讓拿破崙一整隊人馬得以平安通過。但爆炸仍然重創了整個羅浮區，當時這裡已經是全巴黎最繁忙、人口最多的地區。多達二十二名男女和兒童身亡，傷者更不計其數。幾棟位於卡魯賽廣場和附近的房子也遭受波及。諷刺的是，這場出其不意的爆炸案，竟大大幫助了這塊區域清空，為羅浮宮北半側的大規模建設奠定下基礎。

十年後，拿破崙在羅浮宮體驗了一場真正令他開心的活動。他牽著第二任妻子瑪麗－路易絲（Marie-Louise）的手，從杜樂麗宮一路穿過大長廊，來到方形沙龍，交換婚姻誓約。班傑明．齊克斯（Benjamin Zix）的油畫記錄下當天的狀況，上萬名群眾塞滿了整條大長廊，爭睹這對帝國佳偶從他們面前經過。即使在今日的夏季旅遊高峰期間，羅浮宮的遊客總是絡繹不絕，但這場典禮仍然可能是大長廊四百多年歷史裡聚集最多人潮的一次。

本文內容出自：《羅浮宮800年：世界第一博物館神祕複雜的身世、收藏、建築、歷史全故事》，由原點授權轉載，並同意修訂標題。

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編輯／廖苡安

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