希臘愛神的故鄉！ 敞遊蔚藍地中海、探訪鮮為人知的歐洲後花園「塞普勒斯」

{文 / 書那娜-微風國際 }

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

提起地中海相信歐洲史對有印象、也能想起所在位置；但若提到地中海臨近的塞普勒斯島、想必就陌生許多。

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塞普勒斯其實是座落於地中海、鄰近中亞-土耳其及埃及周邊地區的一座島，也是希臘神話中愛神「維納斯」的故鄉；人口雖僅只有100多萬、卻是地中海的第三大島，而對比臨近地中海周邊國家而言、可說是相對嬌小，但沒想到塞普勒斯其實存在著嚴重的南北政治對立。

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一、關於塞普勒斯的政治與分裂：

當初在查詢機票前往塞普勒斯時，我就發現飛進北塞的班機多從土耳其出發且價格便宜；而飛往南塞則多歐洲航班、價格還昂貴許多。讓我在出發前就對這個國家抱存著疑惑。

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而後我才知道，原來南北塞之間竟然沒有任何航班與巴士的交通運輸往來；原因其實與臨近的希臘和土耳其的領土爭權爭奪有關。

首先是北塞普勒斯-因地理位置鄰近土耳其，所以官方語言和通用貨幣都是與土耳其一致；然而除了土耳其外、國際上的北塞仍是個不被承認的國家。南塞普勒斯-官方語言為希臘文，居民多半為希臘人後裔，領土也屬於歐盟國之一、貨幣也是歐元；經濟上南塞的飯店和娛樂活動選擇也比北塞新穎、發展蓬勃。

而前述的分裂源於1974年北塞由土耳其裔控制了塞普勒斯1/3領土後宣布獨立，國際上至今仍不承認北塞、也認為北塞是土耳其的傀儡政權；才造就了塞普勒斯成為了一個南北分裂的島國。原以為上述的原因會嚴格規範於南北邊界的通過，但實際上其實觀光客若想往來南北邊界只需要帶著護照且蓋簽證章、視同一般出國出境，也是可以方便往來南北之間的！

二、氣候層面：

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屬於罕見的地中海型氣候，夏季乾燥炎熱但冬季相對溫和且濕潤多雨。至於為何稱為歐洲後花園呢？是因為有許多歐洲人喜歡夏季來這享受潛水、游泳等各種水上活動、敞遊蔚藍的地中海水；而冬季的塞普勒斯山脈則是個知名的滑雪勝地，不論分夏冬各有特色。

三、旅行春意盎然的地中海-南塞普勒斯：

這次恰好來到塞普勒斯是在最棒的5-6月；是百花綻放的季節，白天高溫雖介於26-30度，但到了夜晚、海風徐徐吹拂此時溫度約20-23度有別於白天的涼爽。

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其實決定旅行塞普勒斯前、我就做足了旅行筆記；例如當地交通沒有鐵路、多以計程車和巴士為主。想當然前面所提及的:南塞屬歐盟國、計程車價格同比歐洲，可說是十分的昂貴。若有機會來塞普勒斯，作為「過來人」、我非常推薦在這邊選擇自駕遊；但要注意是靠左行駛而的右駕哦!

四、南塞也依序熱門的東部、中部、西部、與首都來做介紹：

東部：Ayia Napa

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南塞的東部向來以綿長、壯麗的海岸線而聞名，當地人以東部有著塞普勒斯最美海灘的美名而自豪，果然不是誇大!來到東部的海灘可以感受到這裡十分的迷人、海灘上有著絡繹不絕的人潮來此日曬及游泳。而東邊也是觀光最發達的地方：豐富的觀光飯店、酒吧、各式餐廳、主題party 。

而東部我最愛的點就是：Mackenzie beach Lanarca

是個近機場的大型海灘，周邊的餐廳也有非常多樣的選擇；除了可以看到蔚藍的海水、抬頭仰望還可以看見龐大飛機的起、降在眼前。放眼世界絕對是個十分獨特的景點之一！

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而東、西部都有出名的藍洞，東部的藍洞就屬blue lagoon最具有盛名；來藍洞有許多人喜愛到Sea Caves，在懸岩旁駐足拍張紀念照、看日落，可說是愜意又浪漫。還有許多觀光客喜愛在這挑戰懸崖跳水，而這的海洋藍、還自帶最得天獨厚的天然濾鏡，讓我第一次見識到在晴朗天氣下地中海海水藍是多麼美麗、不禁著迷不已。

中部：Limassol

來到南塞中部後，可以感受這裡是個更蓬勃發展的城市；首先因為靠近港口是地中海郵輪、環歐郵輪等的停港地，附近還能看到許多新穎、高聳的建築物，無疑是個貿易、商業和旅遊融合的商業城市。另外因為前幾年地中海國家的破產、塞普勒斯也大量召集、吸引許多外來人口的移民，成為了居住首選聚集。

西部：Paphos

西邊是我最推薦也是我待最久的地方，因為沒有東部那麼的商業觀光，是一座歷史悠久、帶有神話色彩的海岸城市；也是希臘神話中：愛神「維納斯」的故鄉。

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

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西邊的海灘幾乎是岩石礁、與東邊的海岸線有著不同的壯闊景觀；待在西邊時，我都會去各個海灘、享受不同的地中海的日落美景。在西部的國家公園中，有個我認為是塞普勒斯最美的點：Blue lagoon - Akamas National Park，這是ㄧ個可以健行爬山、也可以在這租越野車享受速度、刺激交錯的好所在。若是爬累了，沿途上還可以找到些依山傍水的神秘海灘、來個出其不意的探險。

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

而國家公園的最深處，就可以抵達我最愛藍洞，在藍洞可以看見清澈到發亮的地中海水，沿海近尺內的海都有著白沙灘，在這玩水、游泳時，徜徉於水中、任外在的壓力被地中海洗滌一切的紛擾般的無拘無束。

首都：Nicosia

塞普勒斯的尼科西亞是一座歷史非常悠久的城市，始建於公元前280年、也是往來南北塞的邊境之地。漫步於斑駁的老城街上，眼前彷彿浮現過去的輝煌，諸多商店鱗次櫛比、穿梭時代感的建築物中，和當地人一起享受著地中海的浪漫慢活。

五、食物：

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

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飲食上臨近希臘與土耳其的地緣因素，塞普勒斯的料理特色融合了希、土兩國的濃厚色彩。當地人嗜吃烤肉，尤其羊肉更是經典菜餚，佐上風味優格及大餅、再搭配每個餐廳的獨門醬汁，真是極致享受、令人大呼過癮。

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不經意旅遊來到這地中海的島與，尋訪愛神誕生的神秘面紗；這有著與世隔絕的浪漫氣氛、雖然旅行僅止於南塞，但足以讓我流連忘返，不僅氣候宜人、價格親民、適合旅遊及慢活居住。蔚藍的海水、金黃色的日落與白沙灘，綿延的海岸線，都有著維納斯親吻過美麗痕跡。

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我恰好在最佳季節造訪此，享受著被盛開花朵所擁抱的春季、與稻田交互編織的景色渲染了思緒。塞普勒斯是個舒心的地方；不論是徜徉地中海美景、尋訪歷史古蹟，還是大啖特色美食、任君挑選。如果著迷於歐式風情，不如來趟塞普勒斯，無需與觀光客擠破頭，卻仍然能收穫浪漫的小周末。

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