歐洲蜜月飯店新選！美諾集團網羅《紅雀》華麗場景、19世紀美好年代、修道院古蹟酒店

不管是法國尼斯海濱修葺一新的19世紀瑰寶建築，或義大利歷經800年風華的修道院古蹟改建，或鄰近西班牙馬德里具指標性的「阿隆索·馬丁尼茲中央廣場」的美好年代優雅宅第，美諾集團（Minor Hotels）近來在歐洲包括羅馬、阿馬爾菲海岸、米蘭、馬德里、布達佩斯、法國尼斯等精華地區搶進、開設多家新飯店，多具備迷人歷史、典雅風格的特色，都是讓奔赴歐洲度蜜月的新人、想要擁抱歐洲古蹟建築的旅人為之驚豔的酒店，跟著美諾步伐來欣賞歐洲經典之美吧！

安凡尼·阿隆索·馬丁尼茲酒店，距離阿隆索·馬丁尼茲中央廣場僅幾步之遙；圖片／Minor Hotels提供

安凡尼·阿隆索·馬丁尼茲酒店Avani Alonso Martínez

「安凡尼·阿隆索·馬丁尼茲酒店」是西班牙首家安凡尼酒店。酒店距離同名、最具指標性的「阿隆索·馬丁尼茲中央廣場」僅幾步之遙，這座建築瑰寶的歷史可追溯到 1919 年，擁有迷人的百年歷史，外牆裝飾有鍛鐵陽台。經過翻新後，將其歷史悠久的典雅風格與清新、充滿活力的設計完美地結合在一起。

安凡尼·米蘭·莫斯科瓦酒店酒店，在舒緩的白色和米色色調中融合了現代美學和簡約風格；圖片／Minor Hotels提供

安凡尼·米蘭·莫斯科瓦酒店酒店Avani Palazzo Moscova

在米蘭，「安凡尼·米蘭·莫斯科瓦酒店酒店」擁有 65 間精心設計的客房和套房，在舒緩的白色和米色色調中融合了現代美學和簡約風格。除了卓越的住宿和水療體驗外，招牌海鮮餐廳 Forte Milano 提供美食之旅。賓客可以在怡人的露台、輕鬆的氛圍中盡情品嘗第勒尼安海（Tyrrhenian Sea）風味的地中海風味菜餚。

安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店，其大理石建築閃耀著古羅馬的輝煌；圖片／Minor Hotels提供

安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

「安納塔拉·羅馬·奈迪宮酒店」是義大利首家安納塔拉酒店，其大理石建築閃耀著古羅馬的輝煌。步行即可到達帝國大道（Fori Imperiali）、威尼托大街（Via Veneto）和許願泉等指標性景點，旅客一定不會錯過體驗這家酒店。跳上Vespa偉士牌機車，享受羅馬探險之旅！

安納塔拉·尼斯廣場酒店於法國尼斯海濱修葺十九世紀瑰寶建築盛大開業；圖片／Minor Hotels提供

安納塔拉·尼斯廣場酒店Anantara Plaza Nice Hotel

「安納塔拉·尼斯廣場酒店」於法國尼斯海濱一幢修葺一新的十九世紀瑰寶建築中盛大開業，標誌著蔚藍海岸上一家傳奇酒店的華麗回歸，同時也讓安納塔拉在歐洲的擴張之旅更進一步。此酒店所在的歷史建築俯瞰著英國人長廊。在經歷了兩年全面的翻修之後，這家酒店以安納塔拉品牌之名重新開業，再現歐洲自十九世紀末開始的美好年代的繁華格調。

圖片／Minor Hotels提供

安納塔拉·新約克宮·布達佩斯酒店Anantara New York Palace Budapest

安納塔拉阿瑪菲修道院大酒店，翻修經歷了800年雪雨風霜的建築；圖片／Minor Hotels提供

安納塔拉阿瑪菲修道院大酒店Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

「安納塔拉阿瑪菲修道院大酒店」已經於2023年5月盛大開業。保留原有細節的客房與套房，引人入勝的餐飲概念，首屈一指的水療體驗，以及地中海的開闊全景。此次翻修工程精心修復了這座經歷了800年雪雨風霜的建築，保留了其中的歷史元素，包括裝飾性的迴廊，以及一座擁有大理石聖壇和馬約利卡瓷磚地板的巴洛克風格教堂。 建築的外立面也得到妥貼保護，保留了原有的材料和顏色。 內飾設計的靈感來自於修道院本身以及曾經居住於其中的修女們簡約而質樸的生活，採用木材、皮革、天然纖維、貴金屬等天然材料，融入安納塔拉為人稱道的奢華細節。

美諾集團（Minor Hotels ）在全世界擁有超過 530 多家酒店和度假村，近來酒店版圖持續向充滿活力的歐洲和亞洲市場擴張。在亞洲，同時在馬爾地夫、杜拜等多個城市以及普吉島等地，包括泰國「安納塔拉·瑤諾島度假村及別墅」、杜拜棕櫚美景安凡尼臻選酒店、馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店，打造全新的舞台，為酒店服務業定義奢華，為眼光獨到的旅行者帶來指標性與個性化服務。

美諾酒店集團官網：www.minorhotels.com

【延伸閱讀】

﹥雪梨新地標！W酒店登陸澳洲達令港 屋頂酒吧、無邊際泳池盡收美景

﹥品酒達人盧麗雯Winnie帶路 一次收集歐洲葡萄酒之旅

﹥戀人們今夏度假新選擇！馬爾地夫藍色珊瑚礁水上別墅看海豚

===================

撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213575