不一樣的奧地利！不可錯過的咖啡．葡萄酒．健行小旅行

你知道奧地利維也納的咖啡名列非物質文化遺產？奧地利除了美術館、音樂之旅外，也是徒步旅遊的勝地？奧地利國家旅遊局近日率領十幾個觀光單位，時隔3年再度到訪台北推廣，舉辦同業推廣會，現場也邀請奧地利台北辦事處陸德飛處長(Roland Rudorfer)、奧地利商務代表辦事處處長歐賀曼( Dr. Hermann Ortner )蒞臨致詞，揭開奧地利旅遊的不同面向。

奧地利山水秀麗，提供多元戶外活動旅遊路線；圖片／Austrian National Tourist Office

奧地利旅遊局日本‧台灣市場代表Nicole Kirchmeyr表示，疫情之前奧地利是相當受到台灣旅客喜愛的目的地，2019年旅客人數創新高，疫後以目前華航、長榮航班來看，也是訂位滿座，奧地利國家旅遊局 曾針對台灣旅客調查，發現住宿四、五星級飯店的比例高達69%，以拜訪維也納(50%)、薩爾茲堡(24%)最多。目前奧地利以「悸動奧地利」、「盡覽奧地利」、「純淨奧地利」、「岳覽奧地利」為主軸，希望推廣台灣旅客到奧地利慢遊，例如享受維也納的咖啡文化，在山林為主的奧地利從事健行等戶外活動。奧地利屬於中歐，具地理優勢、交通便捷，例如從慕尼黑機場到薩爾茲堡1小時40分、蘇黎世機場到茵斯布魯克3小時，也方便旅客串遊周邊的西歐、東歐國家。

(左起)奧地利台北辦事處陸德飛處長、奧地利旅遊局日本‧台灣市場代表Nicole Kirchmeyr、奧地利商務代表辦事處處長歐賀曼；圖片／Austrian National Tourist Office

悸動奧地利維也納是全世界唯一的葡萄酒首都

維也納在2022年已第十次被評為最宜居城市。維也納擁有超過850萬棵樹、是全世界最綠意盎然的城市，維也納的森林是聯合國教科文組織指定的自然遺產，所以受到良好保護，也是無數動物的棲息地。700公頃的葡萄園、400多處釀酒廠，維也納是世界上唯一一座葡萄酒產區的首都，每年生產葡萄酒超過200萬公升，80%為白葡萄酒。

【飲酒過量 有害健康】

奧地利處處是音樂與藝術，圖為奧地利美景宮；圖片／Austrian National Tourist Office ;copyright Tabikobo

盡覽奧地利看不完的博物館、聽不完的音樂會

奧地利擁有超過470處註冊的博物館，其中100多座位於維也納，另外還有12處世界文化遺產以及10處申報中的文化遺產。每年光是在維也納的音樂演出就超過15,000場，每晚吸引超過10,000名旅客前往朝聖。另外，每年還有300場歌劇晚會在各場所演出，包含維也納國家歌劇院。

純淨奧地利好水、咖啡香、有機作物產量豐

奧地利在歐盟「最佳水域」排名榜首，有機作物在歐盟也名列第一。

維也納聞名遐邇的咖啡文化，被歸屬非物質文化遺產，在當地人生活中扮演重要角色，光維也納一地就有130家咖啡館，濃醇咖啡常常搭配讓人垂涎欲滴的美味糕點，例如Sacher蛋糕，當地也擁有許多知名的咖啡館，例如中央（Central）咖啡館、博物館（Mueeum）咖啡館、史波爾（Sperl）咖啡館，史波爾咖啡館開幕於1880年，是分離派藝術家的聚會場所，出自環城大道建築師的設計。像馬車伕咖啡馬車夫咖啡（Fiaker）、維也納奶油咖啡（Melange）、濃縮咖啡加水等，都是維也納特有的咖啡型式。

茵斯布魯克是冬季滑雪勝地；圖片／Austrian National Tourist Office

岳覽奧地利

奧地利國土擁有29%的阿爾卑斯山脈，占比排名第一；全國63%面積是山脈，47.9%的地區被森林覆蓋。奧地利的城市鄰近各自然景區，因此可輕易將假期結合戶外活動。奧地利提供多元的徒步旅遊路線，以及提供適合各種等級和主題的徒步旅程。

施華洛世奇水晶世界博物館為熱門景點；圖片／Swarovski Kristallwelten Emanuel-Kaser

此次奧地利同業推廣會，共有以下單位參與：施華洛世奇 SWAROVSKI、維也納旅遊局 Vienna Tourist Office、維也納神話莫扎特 Mythos Mozart、奧地利美景宮美術館 Österreichische Galerie Belvedere、維也納莫札特故居 Mozarthaus Vienna、奧地利時尚酒店 Austria Trend Hotels、飯店Imperial Austria、熊布朗宮(美泉宮) 音樂會 Schönbrunn Palace Concerts、大鐘山冰河公路 Grossglockner High Alpine Road、薩爾斯堡旅遊局 Salzburg Tourist Office、沃夫岡湖旅遊 Wolfgangsee Tourism。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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