震撼直擊！ 熱血暢遊英倫 親訪「愛丁堡軍樂節」國際級慶典

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年夏天，英國愛丁堡總是湧入不少人潮，源自1950年啟始的愛丁堡軍操表演，結合了軍事操練與文化表演，後來也成為八月份愛丁堡國際藝術節的矚目焦點，來自世界各地的旅客都爭相一睹熱鬧的愛丁堡夜晚，每年吸引超過20萬人次共襄盛舉，親眼目睹這場震撼視聽又讓人熱血沸騰的國際級慶典，看過的都推薦。

▲漫遊英國愛丁堡城區，見聞各式各樣的英倫風情。 圖：shutterstock／來源

▲格蘭芬蘭高架橋是著名小說《哈利波特》的電影取景地，能看見電影中載著巫師們通往霍格華茲的列車行駛。 圖：shutterstock／來源

金展旅遊指出，擁有獨特英倫風情的英國，親臨其中可飽覽在建築、文學、城市生活，若能善用季節規劃，比如將假期安排參與一年一度的軍樂節，將替旅程帶來更大的驚喜，讓旅行回憶與眾不同，更有魅力！8/22愛丁堡軍樂節季節限定團，搭配土耳其航空早到晚回，從自愛丁堡進、倫敦出，雙點進出，擁有更多時間，特別規劃入住4晚蘇格蘭，深度細緻品味蘇格蘭，展開專屬的沉浸式假期。

到訪蘇格蘭，別錯過體驗最道地的蘇格蘭威士忌酒莊，徜徉威士忌故鄉，透過威士忌蒸餾過程，拾綴空氣中洋溢的歷史風味，醇厚多層次的口感，別有一番滋味，此外，也參觀英國皇室避暑行宮聖十字皇宮，並在夜晚參加愛丁堡軍樂節盛事，以磅礡、振奮人心的的樂聲開啟節慶之旅。

▲尼斯湖以水怪傳說聞名，湖泊周邊景致亦十分優美。 圖：shutterstock／來源

英國是作家的孕育寶地，諸如莎士比亞、珍‧奧斯汀、《彼得兔》原創波特小姐、哈利波特的J·K·羅琳等等，讓暢遊英國有了更多心動的理由，拜訪英國湖區國家公園就成了一個重要的項目，從丘陵、山谷到湖泊、古典小鎮交織出不同風情的宜居氛圍，其中文德米爾湖區國家公園就是彼得兔的故鄉，以波光粼粼的湖光山色和田園風景，成為繪本畫家筆下活靈活現的生活場景。

此外，知名小說《哈利波特》電影中所出現的魔法世界，場景之一就是格蘭芬蘭高架橋，這個前進霍格華茲學院的夢幻高架橋，是現存最古老的混擬土鐵路高架橋，由21座弧形排列橋拱組成，不容錯過；其他還有親訪JK‧羅琳塑造出整個魔法世界的地點大象咖啡館、搭船遊覽以水怪出沒傳說聞名的尼斯湖、童話故事《愛麗絲夢遊仙境》誕生地牛津大學的基督教學院都逐一到訪，享受擁有魔法與奇幻世界色彩的英國。

【飲酒過量有礙健康；未滿18歲請勿飲酒】

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