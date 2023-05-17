這裡的餐費其實很親民！造訪葡萄牙波多酒莊，大啖海鮮、特色葡式美食

{文 / 書那娜-微風國際 }

在波多租車就能享受寧靜的杜羅河沿岸，將南歐的自然景緻一覽無遺。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

說起葡萄牙的食物，大家都能想到葡式蛋塔吧；由於葡萄牙位於北大西洋的地理環境、來到此最讓人食指大動的美食怎能忘記海鮮呢。從前菜到主菜、不論小食或是套餐，都可以在各種葡式美食中嚐到新鮮的海鮮點綴其中，相較於大眾耳熟能詳的觀光常訪歐洲國家名單中，葡萄牙的餐費其實親民許多。

炫富般的海鮮料理前菜 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

來到波多人人都能成為海鮮富翁 (笑) ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

另外臨近的西班牙有著知名的海鮮燉飯，葡萄牙其實也有類似的海鮮飯食叫做「海鮮泡飯」。初看有點像台灣的海鮮稀飯，但只要淺嘗一口、就可以知道湯頭煮的十分濃郁，有著多種海鮮烹煮入味後的鮮甜，光是喝湯都能大呼滿足；雖然稱為泡飯，但是米卻是粒粒分明，不是毫無口感的米糊狀稀飯。自從第一次在波多品嚐後也愛上這特色餐點，也許是讓我流連往返捨波多不禁多駐足的於此的主因之一。

至今仍讓我心心念念海鮮泡飯 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

再來是我初嚐葡萄牙甜品的感受；還記得放入口中時、甜的像在炫富般的記憶仍猶存，不禁想像是否在製作過程中主廚悄悄加了很多的糖(笑)。

在波多短居的一個月中，沒想到我養成散步後下午茶習慣、就是要來顆葡式蛋塔；但初嘗葡式蛋塔時我卻是大呼膩口 (笑) ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

再來說起葡萄牙文化就不得不提到過去在殖民歷史中有深刻關聯的巴西。首先不僅仍以葡萄牙語做為溝通，此外巴西還是世界第一的蔗糖供應出產地；再來就是大家都耳熟能詳的葡式蛋塔，老實說我起初也是無法接受那道地的甜度、沒想到習慣後、每天都要在散步後到咖啡館點杯咖啡和一個蛋塔作為下午茶，才能令我的午後時光稱上舒心！這才讓我感嘆原來葡萄牙甜食的魅力並非初嚐時的不喜歡，而是我那時尚未融入這裡的浪漫。

每日散布後的小確幸就是來顆葡式蛋塔 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

除了美食、來到葡萄牙怎麼能不提葡萄酒呢! 而且波多還是知名的葡萄產區呢。

知名的葡萄酒產地之一的杜羅河酒莊 Douro Valley 能看到綿延山谷的葡萄 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

★ 杜羅河酒莊 Douro Valley

波多酒舉世聞名，從杜羅河谷周遭的丘陵上能看見佈滿的葡萄園，是全世界古老的葡萄產區之一，也因此被列入聯合國教科文組織世界遺產。我十分推薦要去酒莊的朋友們可以在波多租車、來趟公路旅行，只要兩小時多的路線，就能來到杜羅河村莊看到綿延的葡萄園、享受寧靜的杜羅河沿岸，將南歐的自然景緻一覽無遺。這裡的裝飾令人心曠神怡，光是視覺享受就讓我醉在其中。整個村莊有非常多不同的葡萄酒莊園能參觀及品酒；在春夏季，也有杜羅河品酒船的各種行程可以選擇。

杜羅河酒莊 Douro Valley 品酒活動 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

其實波多酒在紅葡萄酒中其實是很特別的一種；因為屬於甜紅酒，也十分適合搭配甜點佐餐。初嚐波多酒、有著別於一般紅酒的單寧澀口感；波多酒更為厚重，我就愛上這有點烈又有點甜的滋味！

淺嘗即可感受波多酒的好滋味 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

相信大家都聽過「甜酒較容易醉」吧？波多酒在當地人的口中有個說法：「波多人喜歡用蜜把你迷惑、再用酒來把你迷醉。」尤其波多的葡萄酒、其實只發酵了一半：所已殘餘的糖分還保留在酒中，雖然口感甜、但是酒精濃度比一般紅酒都還來的高呢(笑)，若是偶爾小酌的女性朋友應該都會驚艷這個好滋味的！

★推薦酒莊最美飯店

座落於杜羅河谷的山丘一帶、我覺得酒莊中最美的飯店就屬six senses Douro Vally莫屬。這裡最特別的是將早從19世紀就存在至今的莊園改裝成飯店，只要推開窗就是壯麗的山谷全景、還能飽覽杜羅河谷蜿蜒起伏的美景，大家也都笑著說這是座自帶酒香的飯店呢(笑)。

會建議在此待個兩三天，細細品嘗飯店、這裡不僅大到有能徒步欣賞杜羅河景與山區風情、還有有機農場、無邊境泳池、甚至還可以加入品酒活動等絕對不虛此行！ ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在這一個月的旅居時間中得以細細探訪波多諸多景點，也學習享受著這個城市帶給我的各種美好：斑駁的房屋、帶有特色的藍白瓷磚，看著曬滿衣服的平房下熱情卻帶有點羞澀的人們。每天的生活都是種放鬆、享受朦朧夜色下的波多和白天又不一樣了，一切都變得溫柔起來。杜羅河左岸一艘艘運酒的商船，星羅棋布地再現波多當年的商業繁榮；杜羅河右岸如不夜城，有著歡快的音樂及炫彩的燈光，彷彿有陣陣酒香飄過，一切的氛圍美好的讓人沈醉、也讓我愛上這不富麗的城市卻無比浪漫的波多。

波多的不同面向是使我短居一個月最大的吸引力 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

期待與大家再下個旅程相見 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

< 以上為2022年的2月的遊記分享 >

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