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「蒙娜麗莎」石橋之謎被破解！義大利必訪景點首曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
示意合成圖／wikipedia
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解開世界名作之謎！畫家李奧納多·達文西的經典名畫「蒙娜麗莎」中的背景石橋被找出來了，是由一位藝術史學家發現，且那座橋就位在義大利中部的托斯卡尼。

示意合成圖／wikipedia
示意合成圖／wikipedia

據外媒報導，「蒙娜麗莎」畫作右側背景處有一座石橋，不少人發現後都對於這座橋充滿好奇，好奇它是否真實存在。終於，研究這幅畫的義大利歷史學專家文塞蒂（Silvano Vinceti）破解了這個石橋之謎，從畫中石橋有4拱的特徵、歷史文獻、照片等多方面線索比對，發現與一座名為羅米托橋（Ponte Romito）恰恰契合。

圖／摘自Wiki
圖／摘自Wiki

石橋之謎被破解後，拉泰里納市長Simona Neri也表示，他們不僅會妥善保護僅存的拱門，更將計畫設置沿河步道與自行車道，期望藉此為當地帶來更多遊客與帶動觀光

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