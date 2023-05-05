超濃厚葡式氣息！造訪享受波多，沉醉葡式慢活美學

認識波多的契機是源自在泰國認識的朋友、介紹家鄉有很棒的海鮮，很美的海邊及美麗的老城所給我的印象；若提起喜歡波多的原因，不外乎是出門散步能浸淫葡式建築的氛圍、穿梭自在的這點最吸引我！ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

出發前往葡萄牙機場的時、我腦海中對那第一印象是大航海時代龐大的殖民勢力、遍佈各國的輝煌歷史。雖然初訪葡萄牙，但我沒有選擇外界耳熟能詳的里斯本、而是選擁有最大港口的第二大城-波多。位於葡萄牙杜羅河上游的波多，不僅冬溫夏涼氣候宜人、土壤肥沃，也是葡萄牙重要的農業區；盛產的葡萄酒也是世界的知名產地、十分有名。在這裡還有一個老城區也被列為世界文化遺產。

< 葡式藍白壁畫瓷磚特色的聖本篤火車站 >

聖本篤火車站內的景色 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

造訪老城區，首先我推薦的就是在波多知名的藍白瓷磚火車站-聖本篤火車站。滿牆的磁磚拼畫、敘述著大航海時代的輝煌。還在行駛的火車站，富含歷史的裝修、看著磁磚與鐘擺，映著來往的人們感受那濃厚的葡式氣息。

細看聖本篤火車站內的磁磚拼畫細節 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

葡式特色的建築物 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

< 百年歷史的 Majestic cafe >

再來推薦號稱全世界最美書店的萊羅兄弟書店，門口總是排滿慕名而來的哈利波特迷，聽說當年旅居波多的JK羅琳曾在這裡創作，究竟是書店給了她創作哈利波特的靈感呢？還是她的名氣帶給書店的美談造就排隊的人氣呢？

很可惜因為店前總是大排長龍就沒有機會細究內部、而在書店步行10分鐘的距離，有間歷史性的咖啡館Majestic cafe，據說JK羅琳在創作哈利波特時也有很多時間在這完成。

距離萊羅兄弟書店不遠處的Majestic cafe ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

應該說波多給了她很多創作的靈感，在這百年歷史的咖啡館裡，從店員的制服就能看出這一脈相傳的傳承滋味，逛累了推薦來休息或者特地喝杯咖啡都很不錯的。

有百年歷史的Majestic cafe ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

< 千年歷史的波多主教堂 >

從主教堂的長廊望去的景色 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

散步到老城區還能看到波多的主教堂，感受冬季的陽光打在臉上、望眼座落於山頂上的羅馬式教堂，外型就像個城堡，裡面也如堡壘般的設計，部分壁畫則仍能看到藍白瓷磚裝飾，來到這與其他歐洲教堂對比尤其獨特。在18世紀宗教的力量最為盛行，主教堂尤其是人們心靈與信仰的寄託，過了百年再走入教堂，至今還能感受到那莊嚴的氣息。

充分細細品味當地的人文風情在生活中就是最旅行最大享受。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

< 海岸線區-Foz >

沿著杜羅河夕陽餘暉的照映下，路易一世大橋旁來往的車輛，能聽到老街的人們喝著波多產的酒、愜意的談天聲，在這聽著音樂，吃著葡式美食，感受當地慢活又浪漫的生活很是舒心。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

沿著老城的另一頭，也是我最愛的波多海岸線區域-Foz位於波多城市的海邊，相較於老城區接地氣的平房，這裡其實屬於富人區；很多旅居波多的外國人也會選擇到這居住，因為夏日靠海灘可玩水曬太陽、冬日則可在海岸邊散步看日落，就像一個小社區。有著海邊與美麗夕陽的絕佳風景，我會推薦能留一天來這。沿著整條foz海岸線都有咖啡廳、餐廳，也可以看到很多居民在這運動等、是個環境十分清幽的地方。

原本只計畫來一周，沒想到被這悠閒又浪漫的城市給迷住、查覺時已默默的在這駐足了一個月餘，深陷這城市獨有的慢活步調無法自拔。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

< 以上為2022年的2月的遊記分享 >

下一篇預計與大家分享波多的酒莊遊記，敬請期待!

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「書那娜Nana」