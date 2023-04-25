法國新品種葡萄酒、最老酒莊、國王幸運餅乾　都在「這區」找到！

葡萄莊園會讓你發現新世界 / 來源： pexels-gustavo-fring 圖文/Pei

到地底酒莊走趟時光之旅，親嘗新品種葡萄酒，到法國體驗傳奇、豐富味蕾！

缺水缺電、氣候變遷：葡萄園應對大法

台灣市面上越來越多小眾法國酒讓大家輕鬆取得，大家知道這兩年歐洲的高溫乾旱與缺水電不只影響日常生活，法國的最大文化標誌之一葡萄酒，也面臨大轉變嗎？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香檳區的風景非常療癒 / 來源： gasdub-flickr 秋天的葡萄園更加浪漫 / 來源： flickr 其實葡萄對氣候很敏感，春天冷、夏天乾熱、秋天太多雨都會影響產量和品質，2021年春天就因為突如其來的冰雹和雪霜，就讓當年的產量破紀錄大減。對於全球最大葡萄酒出口國──法國來說，這也代表全國一半葡萄酒產量留在國內自用也一樣會衝擊銷量。

先不用擔心法國葡萄的品質，因為高標準依舊，不過莊園主發現高溫讓葡萄的生長期變短了，水果提前成熟、一旦過熟就無法供作飲食的情況下，例如香檳地區的農家，去年除了勇敢一改過去幾十年的習慣，提早在8月就開始採收葡萄，也已經開始實驗新品種了。

葡萄莊園會讓你發現新世界 / 來源： pexels-gustavo-fring 該怎麼做呢？例如法國知名酒區波爾多、香檳和勃艮第，莊園業者就進口南歐西班牙、義大利甚至北非的耐熱葡萄枝來嘗試釀酒，看看能不能達到法國酒品擁有的酸甜程度。此外，葡萄的種植方式和釀酒技法都將改變！

未來的幾年，甚至幾十年，大家到法國可以和酒窖商鋪或酒莊主人好好聊聊，他們的實驗有什麼新發現，你有沒有機會試試新品種的法國葡萄酒呢？

法國葡萄酒「香榭大道」探詢美酒之路

在艾貝內 法式羅馬風情都有 / 來源： flickr 法國著名的葡萄酒區主要有以上提到的幾個地方，離巴黎比較近的酒莊大區就是東邊100多公里的香檳區(Champagne), 這一個地區為大家設計好400多公里長的「香檳酒之路」，從田園、小村莊、修道院、法國歷史古蹟到酒莊、森林……風景處處都療癒。

到蘭斯大教堂 走趟帝王之路 / 來源： pixabay 香檳區比較高人氣的是「帝王之都」蘭斯(Reims)和「香檳之都」艾貝內(Epernay)，後者更是位於三萬多公頃的葡萄園核心地區，又被稱作「最有法國味道」的地方！

香檳大街寧靜中藏著好幾世紀的秘密 / 來源： wikimedia 到艾貝內的酩悅酒窖一探究竟 / 來源： flickr 艾貝內城內超浪漫的「香檳大街」（香檳的香榭大道）就是大家發掘和認識法國珍貴香檳酒的重點地帶，藏有多達2億瓶香檳，還有19世紀保存至今的古典建築供大家參觀；而歷代法國國王加冕的「帝王之都」蘭斯(Reims)則藏有香檳區最古老的酒莊──慧納（Ruinart），1729 年創建壯觀的地下酒窖，嘗試下降到地下38公尺的白堊礦酒窖，親自走進輝煌的法國釀酒史吧？

香檳區還有另一個驚人的必訪景點──擁有名列聯合國教科文組織世界遺產的高盧．羅馬時期白堊礦的泰廷爵（Taittinger）地下酒窖中，你會看見成千上萬，超過1500萬瓶香檳！如果大家想參觀國際市場行銷較多的酩悅(Moët et Chandon) 酒窖，也可以順路如願。

另外，法國大超市常見的熱門送禮好物──蘭斯粉紅餅乾已經有250多年歷史，精心疊起的酥脆小點，吃進一點浪漫讓心情超好！它也是法王查理十世欽點的粉紅點心，會搭配香檳酒享用；法國歷代國王還曾經用這幸運餅乾當作王位穩不穩固的占卜小物，很可愛吧？

古老工藝和新種葡萄酒的交融，香檳區非常適合！ 法國葡萄莊園的活動十分多選，復古轎車環遊、腳踏車閒逛、騎馬﹑熱氣球、spa或法國傳統美食之旅，哪一個最吸引你？

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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