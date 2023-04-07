因禍得福的壯遊、大嘗奢華眼福：威尼斯煙火節＆威尼斯雙年展一次體驗！

在曾提及過：這次二遊威尼斯主要是為了體驗當地知名的煙火節及雙年展 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Festa del Redentore 即是威尼斯煙火節，從16世紀以來在威尼斯就維持至今、已有400年的傳統節慶，在每年7月的第三個星期六就會舉行的盛大活動，也因為16世紀黑死病的爆發，在歐洲最黑暗的時期為了紀念當地被奪走生命，而有煙火節作為慶祝，以絢麗的煙火來點亮這威尼斯的夜晚、也是「救世主節」。

白天的威尼斯、柔情似水，夜晚的威尼斯煙火節有別具風味 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

這次很幸運碰巧造訪義大利時恰好有機會參與這個節慶、便安排行程要來好好體驗這個饗宴；白天可以看到當地人就開始盛裝打扮，到了夜晚就開始一邊飲酒作樂、一邊準備參加這一年一度的節慶。

這時大小的貢多拉船的身影也成為美景的一隅 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

尤其在威尼斯各個河畔邊就能看到煙火的斑斕絢麗，能感受到這個節慶的壯闊。這次我選擇搭乘當地著名的貢多拉船，雖然貢多拉本身的價格可說是十分的不親民；尤其節慶期間的費用更是高達450歐元、可說是十分昂貴。

煙火節最令我經驗的一瞬間，令人捨不得眨眼 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

但我仍推薦讀者如果有機會來體驗煙火節，可以考慮與河上的貢多拉船夫早早預定專屬煙火表演的航行。這次我體驗的總航行約2小時；在夜晚的威尼斯坐著貢多拉在映著月光的水上徐徐行，近距離看著vip等級的煙火秀光影炫亮了整個威尼斯的天際線，回過神來、會發現自己已經漸漸習慣小船上搖晃的水波，不知不覺間就沈浸在煙火美景裡。

回神後心裡仍存著悸動，沒想到美好的時光竟是如此的短暫，尤其這個浪漫氛圍真的是讓我返台後每每想起都難以言喻、再三回味這份感動。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

此外本次的威尼斯行程也幸運的前往雙年展觀展！

參觀雙年展時的景觀 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

威尼斯雙年展其實還被喻為是藝術節的嘉年華，有著世界享譽的藝術展之最；而大眾耳熟能詳的威尼斯影展其實也是雙年展的一部分呢！這次也是因為疫情的緣故在到威尼斯旅遊時能順帶參觀。其實雙年展的展區是非常非常大，甚至還有分「國家館」與「主題館」兩個部分，而每個館每年內容都有相應變化，因此每年都是獨一無二的展。

栩栩如生的展覽物之一 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

去年展覽的主題為：「The milk of dreams 」，來自超現實主義藝術家Carrington Leonora的同名繪本；而描繪了在這怪誕的世界中，生活被賦予無窮的想像。其他展覽的藝術家們作品不外乎與近兩年影響全球的疫情、帶給人們的反思有關；透過藝術家的眼來觀察世界萬物的日常，將萌芽的靈感交織熱情、投入到生活中。

來自超現實主義藝術家Carrington Leonora的同名繪本The milk of dreams ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

現場購票一張票為30歐提供72小時可以隨時進館參觀、可見展覽之大！不想錯過任何一個展覽的，真的很建議好好花個兩~三天來看展、包你大呼過癮。而在威尼斯我最喜歡的悠閒時光就是展覽看完、用餐完的午後，漫無目的的隨意散步，最能感受城市建築與藝術還有美食交織的文化饗宴。

不論是別有洞天、同奇幻世界般的展區 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

亦或巨大的藝術品 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

或是比較意識流的大型展區、應有盡有 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

或是十分具有生命力的大型作品 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

也有富有童趣的作品、令人感受到做各種具生命力的作品 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

關於威尼斯雙年展：每個奇數年舉行（2015、2017、2019、2021等）

★本次得體驗雙年展是因為2021年疫情因素延到2022年的4/23~11/27，展期其實常達半年之久呢!建議大家有興趣的話，可以查查下一次的展其預先做好規劃、相信威尼斯都能帶給大家不同過往的新印象!