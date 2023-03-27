住進古代！南義秘境：全球最老「石窟城」、岩石教堂、洞穴酒店朝聖　

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聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源： Osteria al casale　
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馬泰拉就像寶山 非常珍貴 / 來源： pexels
馬泰拉就像寶山 非常珍貴 / 來源： pexels

圖文/Pei

奇幻風景　永續生活典範

義大利南部擁有和北方不同的文化和語言，離拿坡里不遠的石頭小城馬泰拉（Matera）很少出現在大家的旅遊清單上，但她是世界遺產、全球最老城市之一，非常值得一看！

古城每一個角落都很吸引人 / 來源： wikimedia　
古城每一個角落都很吸引人 / 來源： wikimedia　
小城歷史可以追溯到公元前3世紀，經歷被羅馬征服的年代，也曾被拜占庭人、倫巴底人、諾曼人、阿拉伯人、斯拉夫人和阿拉貢人接收，文化多樣，同時發展出獨特的傳統。

例如19世紀保留至今的水庫被美稱為「水之大教堂」、廢水回收和運河水利系統、冬暖夏涼的古老石頭房屋、洞穴Sassi等先民獨創的生活硬體如今變成景點，甚至是永續發展的先例，在這裡探索先民智慧非常有趣。

如今，古早味和現代交融的馬泰拉已經是新創企業、美術館、藝術工作室和精品酒店的聚集地，使用有機肥料的花園和農產品選擇越來越多，大多數石頭屋也保留原貌，整座城市就像露天博物館，處處都好玩。

馬泰拉也有不少素食人口，這裡每年八月更會舉行「豆食」儀式，居民們捐出用不掉的豆子，各社區做出各式美食再分享出去。傳統石頭屋的屋頂就是上層住家的地板，「減法建築」為現代人帶來啟發；這樣共享、善用作物和環保的生態友善概念，也得到聯合國認可，早在1993年就把聯合國教科文組織將馬泰拉的薩西 (Sassi of Matera) 列為世界遺產。

到水庫探索古老工藝 / 來源： wikimedia　
到水庫探索古老工藝 / 來源： wikimedia　
150多座藏著精緻壁畫的岩石教堂內，你可以找到一千多年前遺留下來的畫作，城內處處可見的藝術裝置、中世紀噴泉（Fontana Fernandea）和高達16公尺的Palombaro lungo水庫都是主推景點；想隨意逛逛，宗教建築散落在近8千公頃的區域裡，各年代留下的建築風格就像遠古歷史書值得好好閱讀。

坐在世界遺產古城裡享受美好夜晚 / 來源： Materia Prima bistrot　
坐在世界遺產古城裡享受美好夜晚 / 來源： Materia Prima bistrot　
峽谷、高原包圍古城，城內是蜂窩狀的石頭屋、羅馬教堂、迷宮般的樓梯和鵝卵石街道連接山坡，一眼望去，燈火點點的月世界氣氛非常浪漫，尤其到觀景台 Viewpoint of Matera登高望遠、晚上在石頭飯店裡「住進古代」……都十分愜意。

Orecchiette風味濃郁 / 來源： wikimedia　
Orecchiette風味濃郁 / 來源： wikimedia　
有美景有美食的完美假期 / 來源： Osteria al casale　
有美景有美食的完美假期 / 來源： Osteria al casale　
喜歡慢旅行、藝文之旅的人，到馬泰拉會非常滿足。美食呢，義大利冰淇淋、水果雪貝、貝殼麵、圓圈麵包和橄欖油全是名產，還有米其林餐廳等你約！

有古老白石、有宗教深意的「西方耶路撒冷」，原來就在這裡。前往馬泰拉，請提前查詢Bari出發的火車！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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義大利 世界遺產 米其林

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