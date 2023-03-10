走入童話故事場景　捷克「維索奇納州」世界文化遺產小鎮巡禮

【圖／文：行遍天下，採訪協力：捷克觀光局】

維索奇納州位於捷克的中心，因有主要幹道D1高速公路貫穿，因此交通相當便利，以原始天然的豐富自然景觀、純淨環境、歷史古蹟及熱情的人情味為特色吸引遊客前往，此外該州擁有3座世界遺產，數量亦是捷克各州之冠！

維索奇納州的泰爾奇小鎮，整座小鎮被列為世界文化遺產，有著童話般的樸實可愛。（攝影：陳耀恩）





走入童話故事場景小鎮

被列為世界文化遺產的Telč泰爾奇小鎮，完整保留15世紀以來各種歐式風格特色的建築，就跟大稻埕幾棟老屋的樓面一樣，從上頭裝飾就大概可猜出主人家是從事什麼樣的生意與買賣，泰爾奇小鎮的裝飾性山形屋頂，炫富展社會地位之餘，同樣也把身家祕密藏於其中。例如其中一棟很具代表性的黑白色樓面建築，那是16世紀時一位泰爾奇市長的家，在還沒當市長前是麵包師傅，於是他把德國蝴蝶結麵包的圖騰鑲進柱子裡，只是將近500年過去了，隱約可見但也不是那麼清晰好辨了。

▲不只華美，每棟建築樓面都藏著數百年前就嵌入的祕密。（攝影：陳耀恩）

來到Telč泰爾奇小鎮不妨坐在迴廊下喝杯咖啡，慢慢欣賞品味。（攝影：陳耀恩）





好客人情的美味風格民宿

離開泰爾奇小鎮要驅車前往的民宿Apartmány kocourek，後來成為這趟捷克行最有溫度的印記，主人夫婦充滿愛的溫暖特質，完全反映在提供的客房上，細緻而周到。但得承認在極高評價的背後是吃人嘴軟，因為我的味蕾我的胃完完全全被他們收服，男主人自己釀蜂蜜酒還自製蘋果汁，女主人的手作蘋果梨子派與李子派無比美味，重點不只是自己做，那些水果多也自己種，誠意十足，手藝更是沒話說！到了晚上BBQ大餐，男主人砍柴生火，很多食材例如香腸也是自己灌，女主人煮的湯放了在地鮮採野菇，軟溜滑順口感極佳！若喜品酒，來這肯定會捨不得走，男主人席間接連拿了幾款私藏自釀跟大夥分享，只見坐我對面的日本女生喝了直喊「歐伊西」，這一晚，主人盛情、客人盡情，如此美好！

Apartmány kocourek

網址：apartmany-kocourek.cz

▲充滿愛的民宿主人夫婦放閃，濃濃的幸福感染旁人。（攝影：陳耀恩）

▲民宿共有6個不同大小配置的房型，都很具風格且溫馨。（攝影：陳耀恩）

▲一杯咖啡搭配女主人的手作水果派，成了捷克行最棒的舌尖記憶。（攝影：陳耀恩）

▲捷克傳統BBQ，不只體驗到美味食物，還有美好人情。（攝影：陳耀恩）





捷克美味食光

若問當地人有何必吃的傳統捷克美食？答案中一定有捷克糰子，通常是使用麵糰揉入食材經過水煮或蒸後切片，最常見是搭配燉煮牛肉一塊食用，口感有點像臺灣的發粿。捷克糰子美味與否見仁見智，但有道料理嚐過者無不豎起大拇指，那就是生牛肉塔塔，但重點不在牛肉，而是隨盤附上夠辣又香的捷克大蒜。如何食用？拿起大蒜把一旁硬麵包當成刨蒜器，豪邁地來回塗抹，然後再夾上生牛肉一塊吃，非常夠味。最後推薦一道名為Kulajda的捷克傳統經典湯品，裏面有馬鈴薯、奶油、蒔蘿還有水波蛋，味道蠻特別也頗合臺灣胃。

▲捷克糰子可鹹可甜、包不包餡都可。（攝影：陳耀恩）

▲生牛肉塔塔搭在地產大蒜。（攝影：陳耀恩）

▲Kulajda捷克傳統湯品。（攝影：陳耀恩）





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