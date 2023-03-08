快訊

王建煊開政見：若當總統立刻關阿扁 1個月內槍決所有死刑犯

母「拋棄繼承」把錢全給兒女 遺產稅竟從1千元變成49萬

基捷燒錢又掀波 台鐵4大解方能解基隆人通勤之苦？

歐盟入境章將取消、最大短程航空成立！　歐洲旅行重要動態公開

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源： pixabay　
/ 來源： pixabay　

期待中短途航班為大家帶來更多選擇 / 來源： wikimedia 　
期待中短途航班為大家帶來更多選擇 / 來源： wikimedia 　
圖文/Pei

好玩的歐洲準備帶來更高品質、更多選擇的旅行方式，新消息看好囉！

Air Nostrum將成為歐洲最大支線航空

西班牙iberia旗下特許公司將席捲歐洲天際 / 來源：pixabay
西班牙iberia旗下特許公司將席捲歐洲天際 / 來源：pixabay
西班牙的Air Nostrum和愛爾蘭 CityJet 這兩家公司或許我們很少聽說，但合併後將有近70 架飛機，成為歐洲短距離、往來中小城市的最大支線航空公司！

這些飛機將是座位數不滿110個的小型客機，由2000名員工為大家服務，品質和效率也將會整合提升，令人期待！　　

飛向夢幻的巴塞隆納 / 來源： pixabay　
飛向夢幻的巴塞隆納 / 來源： pixabay　
西班牙南部的安達魯西亞 融合歐非風情 / 來源： pixabay　
西班牙南部的安達魯西亞 融合歐非風情 / 來源： pixabay　
2023年底起　再也無法收集歐洲出入境章戳？

如果有歐洲旅行的經驗，大家的護照上都有出入境國家的獨特印章，可愛的小飛機配上國家簡寫，成為回國後的美好回憶。

打開護照 翻看回憶 / 來源： pixabay　
打開護照 翻看回憶 / 來源： pixabay　
出入歐洲將更快捷方便 / 來源： pixabay　
出入歐洲將更快捷方便 / 來源： pixabay　
但這些紙質印記即將成為歷史了。預計2023年11月起，每個人進出第一個申根國家前，都要申請電子許可(ETIAS/ EES，歐洲旅行信息和授權系統)，網上記錄每位歐盟外旅客的出入境日期，不僅簡化海關手續，也能節省時間，當然如果曾有被拒入境或逾期居留的情況，也會清楚記載下來。

許多歐洲機場也會有相應的新設施，例如法國將在機場安裝自助服務區，大家可以預先登記個人資料，到了海關再出示即可，義大利則將在主要機場出境大廳準備至少600個新的自助服務機。

而申請電子許可最簡單安全的方式，就是由規定年齡（ 18 至 70 歲之間）的旅客在出發前，到ETIAS官網登記並支付 7 歐元，任何其他聲稱可以提供這類許可的網站都是詐騙。

歐洲長途火車超多　一張圖簡單看清楚

搭車前後好好欣賞歐洲火車站 /來源： pixabay
搭車前後好好欣賞歐洲火車站 /來源： pixabay
歐洲是長途火車旅行聖地，有臥鋪省錢舒服上路，不過每個國家不僅有自營列車，還和他國合作開發新路線，然後分跨境和跨海……資訊分散很難安排行程嗎？

Back-on-Track網站就公布一張超簡單列車網路圖，有顯眼顏色標出售票公司、現有和未來路線、轉車地點，讓大家輕鬆下決定、直接到官網訂票，較長途的烏克蘭和土耳其，也在圖上喔！　　

夜車旅行非常吸引人 /來源：(CC-BY-NC) Juri Maier／Back-on-Track.eu
夜車旅行非常吸引人 /來源：(CC-BY-NC) Juri Maier／Back-on-Track.eu
(CC-BY-NC) Juri Maier / Back-on-Track.eu　 　

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

什麼交通工具最實惠、搭車還兼種樹？　玩歐洲環保又省錢　

火腿、酒品、10大名牌必買！西班牙經典紀念品怎麼挑？ 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

歐洲 機場 航空

延伸閱讀

期貨商論壇／高端期 留意題材

優化航機降落指引 桃機今明2天關閉南跑道十小時施工

德總理蕭茲指中國保證不軍援俄 歐盟主席：未見到北京軍援證據

美議員被AI「嚇壞」 有人跑去進修、有人嘆法規跟不上

相關新聞

歐盟入境章將取消、最大短程航空成立！　歐洲旅行重要動態公開

好玩的歐洲準備帶來更高品質、更多選擇的旅行方式，新消息看好囉！

邊飄浮邊上班！荷蘭鹿特丹環保「水上辦公樓」，上班也能欣賞四周優美城市景色

在全球急遽暖化的議題下，荷蘭建築公司Powerhouse Company想出了以直交式集成板材（CLT）建造了一座漂浮在水面上三層樓辦公樓「Floating Office Rotterdam，FOR」

什麼交通工具最實惠、搭車還兼種樹？　玩歐洲環保又省錢

玩歐洲，廉航、火車﹑長途巴士該怎麼選，哪些國家又慷慨讓你免費搭車？

免費Wifi謹慎用、特定活動少參加！歐洲警察教你「這樣玩」更安全

德國、法國、瑞典都好迷人！歐洲大城目前的安全隱患如何避開？　

陸頂流也拒絕不了！肖戰出席米蘭時裝週，採訪「3問1答」：珍惜機會吃

明星也拒絕不了！日前，大陸頂流男演員肖戰受邀出席2023米蘭時裝週，24日接連看了TOD'S與GUCCI兩場時裝秀，而在活動餘裕之際接受採訪時被問到「到米蘭來吃了什麼？」、「下飛機後做的第一件事」及「

品嚐柔情似水運河之城「威尼斯」　傳統海鮮料理、日式+義式菜色、Gelato微酸又不甜膩

威尼斯是位於義大利東北部的水上城市，相信大家對於這個地方並不陌生：不管在強尼戴普及安潔莉納裘莉的電影色遇看過的場景、或是擁有悠久歷史的面具嘉年華，尤其威尼斯更是看不到車水馬龍的馬路，尤其在威尼斯多以貢多拉、甚至步行、腳踏車、水上計程車、公車當作代步，在此以水路交通最是特別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦