歐盟入境章將取消、最大短程航空成立！　歐洲旅行重要動態公開

期待中短途航班為大家帶來更多選擇 / 來源： wikimedia 圖文/Pei

好玩的歐洲準備帶來更高品質、更多選擇的旅行方式，新消息看好囉！

Air Nostrum將成為歐洲最大支線航空

西班牙iberia旗下特許公司將席捲歐洲天際 / 來源：pixabay 西班牙的Air Nostrum和愛爾蘭 CityJet 這兩家公司或許我們很少聽說，但合併後將有近70 架飛機，成為歐洲短距離、往來中小城市的最大支線航空公司！

這些飛機將是座位數不滿110個的小型客機，由2000名員工為大家服務，品質和效率也將會整合提升，令人期待！

飛向夢幻的巴塞隆納 / 來源： pixabay 西班牙南部的安達魯西亞 融合歐非風情 / 來源： pixabay 2023年底起 再也無法收集歐洲出入境章戳？

如果有歐洲旅行的經驗，大家的護照上都有出入境國家的獨特印章，可愛的小飛機配上國家簡寫，成為回國後的美好回憶。

打開護照 翻看回憶 / 來源： pixabay 出入歐洲將更快捷方便 / 來源： pixabay 但這些紙質印記即將成為歷史了。預計2023年11月起，每個人進出第一個申根國家前，都要申請電子許可(ETIAS/ EES，歐洲旅行信息和授權系統)，網上記錄每位歐盟外旅客的出入境日期，不僅簡化海關手續，也能節省時間，當然如果曾有被拒入境或逾期居留的情況，也會清楚記載下來。

許多歐洲機場也會有相應的新設施，例如法國將在機場安裝自助服務區，大家可以預先登記個人資料，到了海關再出示即可，義大利則將在主要機場出境大廳準備至少600個新的自助服務機。

而申請電子許可最簡單安全的方式，就是由規定年齡（ 18 至 70 歲之間）的旅客在出發前，到ETIAS官網登記並支付 7 歐元，任何其他聲稱可以提供這類許可的網站都是詐騙。

歐洲長途火車超多 一張圖簡單看清楚

搭車前後好好欣賞歐洲火車站 /來源： pixabay 歐洲是長途火車旅行聖地，有臥鋪省錢舒服上路，不過每個國家不僅有自營列車，還和他國合作開發新路線，然後分跨境和跨海……資訊分散很難安排行程嗎？

Back-on-Track網站就公布一張超簡單列車網路圖，有顯眼顏色標出售票公司、現有和未來路線、轉車地點，讓大家輕鬆下決定、直接到官網訂票，較長途的烏克蘭和土耳其，也在圖上喔！

夜車旅行非常吸引人 /來源：(CC-BY-NC) Juri Maier／Back-on-Track.eu (CC-BY-NC) Juri Maier / Back-on-Track.eu

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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