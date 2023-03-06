邊飄浮邊上班！荷蘭鹿特丹環保「水上辦公樓」，上班也能欣賞四周優美城市景色

位於荷蘭鹿特丹的水上辦公樓「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Powerhouse Company

在全球急遽暖化的議題下，荷蘭建築公司Powerhouse Company想出了以直交式集成板材（CLT）建造了一座漂浮在水面上三層樓辦公樓「Floating Office Rotterdam，FOR」。以木結構當建築元素不但有助於降低建築的碳足跡，並確保其足夠輕便可以漂浮，同時配合屋頂上的太陽能電池板為建築物提供了自給自足的電力來源，而周圍的港口水則被用於被動加熱和冷卻系統。這樣的設計理念也讓這棟水上辦公樓入圍了 Dezeen Awards 2022 可持續建築類別的名單之中。

「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Marcel IJzerman

「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Sebastian van Damme

Powerhouse Company 創始人 Nanne de Ru 表示，「設計一座可持續的浮動辦公樓是一項非常具有挑戰性的任務，通過使用Rijnhaven河的水來做為建築物內設備的冷卻使用。屋頂也裝置了太陽能板作為自足電力來源，水上辦公樓更設置了水源熱泵交換系統，可以利用港口Rijnhaven河的水作為冷卻與加熱室內的溫度，便可在季節交換時能降低相關電器的使用，達到能源上的自給自足。」

「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Powerhouse Company

這座三層樓的建築其實是構建在一組15艘的「混凝土駁船」上，這座FOR據說也是世界上同類建築中最大的。木結構由預製框架組成，這些框架在現場簡單地用螺絲固定在一起，這些木材在未來也可再度拆卸和回收使用，以符合環保與循環經濟的理念。而由張力電纜連接在一起的混凝土駁船不僅僅是確保水上辦公樓能漂浮於河上 ，同時也是一組管道系統用作熱交換器，利用港口的水便能在夏天時做為冷卻系統及冬季時加熱設備的水源。而懸臂式的樓板也形成了陽台，也可做為遮陽的用途。

「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Powerhouse Company

「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Powerhouse Company

「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Powerhouse Company

除了辦公室外，這座浮動辦公大樓還設有Putaine餐廳，這是在鹿特丹相當受到歡迎的餐廳Heroine的分店。Powerhouse Company不僅是在能源與建材上都思考到了環保與實用性，也特地思考了如何能在這建築物中也同樣能擁有餐廳及休閒等空間。在這棟水上辦公樓工作，不但能在上班之餘欣賞外面的水景與市景，更在建築物的一側設有一片區域就讓大家下水游泳。

「Floating Office Rotterdam」的泳池設計；圖片提供／Powerhouse Company

「Floating Office Rotterdam」的泳池設計；圖片提供／Powerhouse Company

Powerhouse Company以這棟水上辦公樓來呼應全球氣候變化的嚴重性，同時也是可持續建築的願景做法。以高科技方式製做的漂浮平台上的模塊化木結構建築、水冷系統和太陽能電池板等環保理念，及運用如傾斜屋頂和懸垂梯田式設計來提供被動遮陽方案等，這些不同解決方案的組合是對可持續建築的創新。木結構、綠色屋頂和舒適的設計也創造了一種友好和人性化的建築與工作環境。

「Floating Office Rotterdam」；圖片提供／Powerhouse Company

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210309