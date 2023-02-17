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Hotel Romazzino 2024年開業 暢享義國翡翠海岸風情

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Hotel Romazzino將於2024年以 Belmond酒店面貌開業，迎向撒丁島原始海灘酒店的輝煌新時代。　圖：Petrie PR／提供
Hotel Romazzino將於2024年以 Belmond酒店面貌開業，迎向撒丁島原始海灘酒店的輝煌新時代。　圖：Petrie PR／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】座落於翡翠海岸（Costa Smeralda）的 Hotel Romazzino 將於2024年以 Belmond 酒店的面貌開業，迎向撒丁島（Sardinia）原始海灘酒店的輝煌新時代。

Belmond 已與由卡達投資局持有的 Sardegna Resorts S.r.l. 簽署協議，管理位於撒丁島切爾沃港的 Hotel Romazzino。在 Belmond 的管理下，該酒店將以 Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda 酒店為名重新開業。

總裁兼執行長 Roeland Vos 在談及該協議時表示：「我們非常高興能夠將 Romazzino 酒店納入我們的版圖，進一步壯大 Belmond 在義大利的頂級奢華酒店系列。作為策略性擴展的一部分，更多獨一無二、獨樹一幟的酒店將會加入我們以豐富歷史和遺產著稱的卓越體驗系列。」

「翡翠海岸是義大利鄉村生活的寫照，讓住客盡情享受悠長休閒的夏日假期是我們義大利酒店所秉持的理念。Romazzino 酒店透過綿延的白沙、廣闊的景觀和一系列的活動重現1960年代撒丁島原始海灘酒店的絢爛魅力。」

該協議鞏固 Belmond 在義大利奢華酒店業的領導地位，Belmond 目前在義大利營運8家酒店和 Venice Simplon-Orient-Express，這輛 Belmond 豪華列車覆蓋羅馬、佛羅倫斯和威尼斯等義大利主要景點。

Romazzino 酒店俯瞰翡翠海岸最美麗的海岸線，座落於其中一座最迷人的白色沙灘 Spiaggia Del Romazzino 之上。始於 Aga Khan 於1960 年代的構思，Romazzino 酒店由著名建築師 Michele Busiri Vici 設計，賞心悅目的白色建築以蜿蜒的線條和拱形的窗戶為特色，呈現出經典雋永的撒丁島風格。

過去40年，酒店贏得了撒丁島原始海灘酒店的優雅美譽，以60年代的復古魅力持續為酒店注入獨特的個性。Romazzino 酒店讓 Belmond 的現有版圖更臻完善，品牌將進行形象重塑，確保 Romazzino 未來能夠在提升賓客體驗的同時亦能彰顯本地文物景點和工藝的正統性。

此外，Romazzino 酒店將於 2024 年以 Belmond 酒店的面貌重新開業，提供精緻套房和別墅，以及兩座波光粼粼的湛藍泳池，沿著私人海灘延伸。賓客將獲邀體驗義大利鄉村風格的生活方式，放慢生活節奏，享受健康設施，體驗精心策劃的海陸冒險及手工製作，讓身心靈達到極致放鬆。五花八門的餐廳和酒吧採用撒丁島最美味的本地食材，搭配令人讚嘆的美景，滿足賓客最挑剔的味蕾。

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酒店 義大利 鄉村風

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