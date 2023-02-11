11間不同設計與色彩！ 西班牙青年旅館「Valencia Lounge Hostel」 告訴你瓦倫西亞旅行新樣貌

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

位於西班牙東部的瓦倫西亞，在古羅馬時期就是個貿易與文藝重鎮，宜人的地中海氣候、海景與舊城古蹟街區，讓這座濱海城市更加迷人與觀光力十足，而如外星人基地的科學藝術城更是旅客與建築迷無法錯過的景點！在西班牙的多彩、熱情陽光與新舊建築共存的樣貌下，一間青年旅館「Valencia Lounge Hostel」也以11間不同的色彩與圖像，畫出了於瓦倫西亞旅行時的樣貌。

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

「Valencia Lounge Hostel」的高質感設計讓這間平價的青年旅舍瞬間提高了CP值。旅舍的設計來自當地屢屢獲獎的設計團隊Masquespacio，在236平方公尺的空間裡打造出從音樂到衝浪主題等，個自不同風格的主題客房，同時房內所有的燈、桌子和裝飾元素等也特別為各房間風格而設計，是不是住起來很超值呢！

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

Masquespacio保留了這青年旅舍大部份該有的樣貌與元素，像是20世紀瓦倫西亞住宅中典型復古水泥磚和有著石膏模具裝飾的天花板等元素。讓背包客們在改造後的現代空間中，更能感受到「家的舒適」，同時又能體驗當地原有的房舍空間感，當然更有趣的是各主題房所呈現出的瓦倫西亞城市旅行樣貌，讓人忍不住想每間房都能住一晚體驗看看！

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

除了幾張特定座椅外，幾乎所有房間內的裝飾、桌子與燈具，都是由Masquespacio特別為「Valencia Lounge Hostel」量身設計。而距離車站只要十五分鐘路程便利位置，旅館附近像是絲綢交易所、瓦倫西亞大教堂與中央市場等不少著名的景點，讓這間相當接地氣的旅館一直頗受歡迎。

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

「Valencia Lounge Hostel」以具西班牙風格的拼花地磚及奔放用色，大膽採用飽和度高的靛青、碧藍、鵝黃、正紅等色彩交疊搭配，同時也保留大面積的白色搭配而不會因為色彩太過繽紛令視覺上太過眩目。有些空間帶有復古韻味，有些則是活力歡樂的假日海邊氣息。Masquespacio保留原建物許多典型瓦倫西亞民宅元素，又以鮮明活潑的幾何視覺注入當代風格，神來一筆的是每間房都有綠色植栽，讓綠意生命力巧妙融入於空間裡，整體呈現出明亮、綠意與太舒服的氛圍，這不就是瓦倫西亞該有的生活樣貌嗎！

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio

==========編輯／蘇琨峰

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