火腿、酒品、10大名牌必買！西班牙經典紀念品怎麼挑？

買把可愛的佛朗明哥扇子也很實用 / 來源： pixabay 圖文/Pei

西班牙不只有Zara和Loewe可以平價入手，優質服飾品牌、伊比利火腿和美酒通通聰明挑回家吧。

西班牙必帶！經典美食

一定要親眼欣賞佛朗明哥舞 / 來源：pixabay 悠久的歷史文化孕育出數不清的美食、醉人風景、熱愛鮮豔色調的人民，西班牙是個非常適合帶紀念品回家的國度；從異域歐式風情的服裝、手繪家居瓷器、美酒和美食、到地中海風味橄欖油……每個人都能找到適合自己的好物。無論是想尋找獨特的禮物，或想隨時回憶在西班牙的美好時光，這些經典長青紀念品一點也不普通，還人見人愛！

首先要認識代表高品質的「原產地命名標誌」（DOP）和受保護的地理標誌（IGP）產品標章，在名產上找到這些字樣就可以放心入手了。

香濃的伊比利豬在台灣大受歡迎 / 來源： flickr 閒逛市場，大家很容易見到霸氣的「伊比利亞火腿」，這種火腿醃製通常長達兩年，達到完美色澤和香醇口感，是西班牙下酒開胃菜tapas必備的絕配，薄薄的讓人一口接一口很難停下來，據說還可以降低體內不健康膽固醇的含量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雪利酒(Sherry Wine)也是回憶西班牙之旅的好選擇。雪利酒有各種款式，從乾到甜可選，當作開胃酒或配餐享用都很適合。西班牙經以上標章認證的葡萄酒超過300種，每個地區都有獨特的乳酪、香腸和甜點可以搭配當地葡萄酒，在地特色非常迷人！

細心品嘗西班牙各地區的紅酒和乳酪 / 來源： flickr 乳酪、橄欖油也是許多旅人愛帶的名產，有機系列更越來越受歡迎；橄欖樹之鄉就在安達露西亞地區，香氣絕頂，親自去品嘗看看吧。

西班牙必買！10大國民名牌

西班牙的時尚你發現了嗎？充滿活力不過時、亮麗又耐看，價錢也很親民，挑些Loewe皮帶或大掃Zara暢貨中心，尤其是許多人去西班牙的必備行程！

優雅時尚的Massimo Dutti讓人愛不釋手 / 來源： wikimedia 年輕時尚或優雅輕奢，西班牙都有。10大國民品牌服飾品牌的店面，下次出發前也標記起來吧：大膽創新的Desigual、簡單大方的自然風Springfield、都會年輕Pull & Bear、適合混搭且很有個性的Stradivarius與適合輕熟上班族的Sfera，都是青年到社會新鮮人超愛的品牌。

更精緻、中高端的則有Massimo Dutti，質感、精緻細節和剪裁讓許多人印象深刻，鮮明個性和經典款都非常受歡迎，Armand Basi強烈鮮明的風格，搭配品牌整套香水和配件，更適合想展現自信的人們；Adolfo Dominguez呢，簡約低調，但優雅出眾，衣料品質優越且可以訂製，不知不覺變成絲綢迷？說不定就是從這裡開始的。

Hoss Intropia以更高的價格做出差異，長裙和隨意奢侈感是它的長處，加點特殊花紋、裝飾或刺繡，又帶點異國風情，既吸睛又多層次，非常精彩。

傳統經典！手工藝品超迷人

西班牙蕾絲披風(Mantoncillos)也是高人氣熱賣品，有許多如鬥牛或佛朗明哥舞的傳統圖案和顏色的棉質或亞麻披風，既自然後又精緻，從小披風到大披肩都非常適合穿搭。

帶個可愛的佛朗明哥舞陶瓷回家 / 來源： pixabay 佛朗明哥舞衣和陶瓷非常有西班牙風情 / 來源： pixabay 買把可愛的佛朗明哥扇子也很實用 / 來源： pixabay 弗拉門戈芭蕾娃娃(Flamenco Doll)也是送禮好選擇，手繪設計和傳統舞衣，讓人愛不釋手；手工藝品還有大名鼎鼎的西班牙陶瓷(Spanish Ceramics)。

有機會 一定要拜訪需要支持的傳統陶瓷工坊 / 來源： pixabay 別錯過欣賞各地精采陶瓷畫的機會 / 來源： pixabay 西班牙有許多曾經興盛一時的陶瓷小鎮，手藝精湛又非常有經驗的師傅親手製作有傳統風格的碗盤餐具、家居裝飾、宗教文化雕像和磁磚(Azulejos pintados)，鮮豔的顏色和精緻的設計感傳遞濃厚的南歐韻味，挑個有鬥牛士或古堡建築圖案的杯杯盤盤回家，為用餐時光帶來更多歡樂吧。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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