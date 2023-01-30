美食之旅熱門玩法：巴黎最大、最潮美食街解決三餐兼學做菜

在巴黎曬太陽享受美食 超完美 / 來源： flickr

圖文/Pei

多國飲食一次享有，甚至能解決三餐，到美食街是最方便又實惠的選擇，還附音樂表演，氣氛一流！

全新開幕！巴黎超大美食廣場

美食街人氣超高 / 來源： lefoodsocietylyon 在國外走進餐廳前都有點猶豫，不知道餐點合不合口味，也覺得菜單選擇有限……無論是自己出遊或結伴，到美食街走一圈是非常棒的決定，各國道地小吃、甜點、主菜全都有，現點現做新鮮上桌，也沒有排隊等位的壓力！完美解決三餐超容易。

巴黎這座美食之都，早就有不少紅孩兒市集、藏在傳統拱廊裡的小吃街，如果不仔細查還不容易發現；不過現在新開和即將開幕的美食廣場，規模和品牌都讓人難以忽視，在巴黎從南到北都有高人氣食街等你享受。

首先是今年9月將開幕的超大美食廣場La halle gourmande et festive de Saint-Ouen, 面積達7500平方公尺，和許多熱門的展館一樣，前身是廠房，現在全面綠化後改建成文藝、美食特區，還有共享辦公室、廚藝教室、超市、美髮美容院等設施，而且是全年無休開放、早上8點到深夜12點都有得吃、有得玩喔。

到時，整座特區將有3萬名工作人員為大家服務，熱鬧場景讓人非常期待。

歐洲人也很愛吃中東料理 / 來源： Food Society Lyon 另外一座位於巴黎市區的全新美食廣場──Food Society交通更方便，3500平方公尺的餐飲和表演空間，同樣全年無休；這裡是購物商場型態，也結合活動場地、表演、餐飲店鋪，法國各地的傳統食物如Krügen供應布列塔尼糕點和得獎烤肉店Mojo外，場內還有北非﹑南美、中東、日韓風味餐點和海鮮、西式披薩、漢堡，安靜的咖啡和甜點店如le Café Coutume與Fou de Pâtisseries也很值得一試！

在Food Society這麼大的美食廣場怎麼點餐？便利的QR code下單後，就等收餐廳簡訊，十分方便。如果多點時間，在這裡參加美食工作坊或參觀展覽，也會很有趣。

義大利美食街

義大利餐點走到哪裡都很受歡迎，巴黎也不例外，有許多傳統小舖、時尚潮店、和Vapiano這樣的平價連鎖披薩店；那麼整條美食街都是義大利風味餐點不就很完美了嗎？

今天三餐都吃義大利餐 / 來源： Eataly Paris Marais 義大利名產不能不買！ / 來源： Eataly Paris Marais 上官網預約廚藝教室 義大利美食馬上上手/ 來源： Eataly Paris Marais 位於市政府旁邊的Eataly就是個交通方便、美食品種多樣的好地方，這個品牌在美國、日本、杜拜和巴西都經營得有聲有色，在巴黎的據點也很寬敞，在市中心開了座4000平方公尺的專屬空間展售超過5000種義大利香料雜貨、7間餐廳供應人氣料理、甜品，還附帶酒窖讓大家有機會飽餐一頓後，選瓶歐洲好酒帶回家──如果你有興趣，這裡也有廚藝教室教你大廚手路菜！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另外一座連鎖義大利美食街是La Felicita, 是Big Mamma 集團打造的4500平方公尺的空間，一樣提供舒適的用餐和閒逛體驗，這裡主打DJ現場演奏，新潮帶點搞怪的氣氛讓年輕人非常喜歡。

百貨小吃廣場：邊逛街邊吃異國美食

如果你打算待在市中心，離車站和機場巴士不遠的春天和拉法葉百貨就是你採買高品質、歐洲傳統紀念品，吃遍世界美食，並轉車往返不耽誤時間的最好選擇。

巴黎人最愛帶本書邊看邊享受美食 / 來源： galerieslafayette 春天百貨的美食街Printemps du Goût走高級路線，精緻的法國餐廳、名牌巧克力和乳酪、獲獎糕點店都在百貨頂樓，在這裡看巴黎風景，打卡拍照非常適合。

拉法葉百貨就在隔壁，家居部的一樓就是美食街和超市Lafayette Gourmet，可以買到當季新鮮水果、法國最高人氣伴手禮、日本大廚做的馬卡龍、頂級魚子醬、優質食材並坐下來用餐，剛好在節日來的話，還能看到各家糕餅店擺出創意國王餅、聖誕蛋糕等創作互相比美喔。

巴黎最老甜品店 來自王室御用甜點師 / 來源： StohrerParis 拉法葉百貨前幾年在香榭麗舍上開的新分館，B1也一定不能錯過，裡面藏著許多精挑細選的名牌餐廳，還有歐洲王室御用甜點師開的「巴黎第一家」蛋糕店Stohrer分店，這巴黎人珍藏的口袋名單就被你發現了！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，查詢當地疫情和航班動態，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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