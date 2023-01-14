世界最美圖書館之一「法國國家圖書館」10年大翻新 建築瑰寶「橢圓廳」首度對外開放！

坐落於巴黎市中心的法國國家圖書館（Bibliothèque nationale de France，BnF）不僅是法國最重要的圖書館之一，更被稱為是世界最美圖書館之一。這座擁有300年歷史圖書館的改造包括立面修復、室內花園和設施維護，在現代設計手法下改造成一處既是圖書館又是博物館的場域，也為遊客提供一個散步、探索與交流的場所。

法國國家圖書館；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

法國國家圖書館；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

這座曾經只為學者和研究員開放的皇家圖書館於19世紀由建築師Henri Labrouste設計，被認為是在新古典主義建築晚期融合了古希臘與古羅馬的建築風格，以及獨特室外的設計風格的布雜藝術風格（Beaux Arts）的傑作。寬敞的天窗閱覽室，環繞式的細長鋼柱和裝飾風格強烈的拱門設計皆是其特色之一，在耗時十多年大規模改造下終於在去年再度重新開放。

法國國家圖書館橢圓廳；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

負責操刀的當地建築事務所Bruno Gaudin Architectes表示，遊客現可從羅浮宮（Louvre）到歌劇院（the Opera）的路線上進入圖書館，靠近皇宮（Palais-Royal）和法國喜劇院（Comédie Française）的位置。改造後位於rue Vivienne和rue de Richelieu的兩個入口將相當吸睛，自然地吸引並引導人們進入並發現巴黎市中心這具有300年歷史的珍貴圖書館。

法國國家圖書館入口通道；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

法國國家圖書館壁畫走廊；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

皇家專用圖書館法國國家圖書館除了曾只為學者和研究員開放外，自1721年到 1722年亦是國王圖書的收藏。在公開開放後多了閱覽室、花園和新博物館展區如建築瑰寶橢圓廳等法國珍寶展示。翻新後的新圖書館保存了超過2000萬份文獻，在第一階段中對於位在Rue de Richelieu街一半的建築群進行翻新，其中包括展覽空間、書店、咖啡館、教育空間和商業商店。而第二階段則對於薇薇安街的一半建築進行了改造，其中包括馬扎林畫廊、橢圓形房間、國王的內閣、薇薇安花園和博物館等。

法國國家圖書館；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

法國國家圖書館；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

樓梯的強烈線條感從入口花園走進入口大廳前往著名的橢圓形房間之前，在進入三座拱門的三座樓梯絕對是視覺焦點。這三座以鋁材質設計的樓梯，不僅串連了花園、入口大廳和閱覽室等空間，其金屬色調也會根據自然光線而變化。在線條柔和的設計與鋁材質所發出的柔和金屬色調下，倒也與圖書館的歷史氛圍不致有太過衝突的表現。

法國國家圖書館；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

法國國家圖書館；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

橢圓廳首度開放法國國家圖書館中最具代表性的空間之一便是橢圓廳（The Oval Room），其特點是60英尺的拱形玻璃天花板、如螺旋上升的樣態與布雜藝術風格的內裝呈現。一字大氣排開的書架和拱門展現了舊時皇家圖書館的感嚴與知識感，在天窗和眼孔落下的自然光中，更增添其神聖感。橢圓廳中展示過去不開放的建築珍寶，現可開放民眾預約入內參超過千萬份的圖畫、照片、歷史手稿、硬幣和珠寶等文物，特別是來這裡盡情閱讀全法國最大量漫畫收藏，可說是一處難得的絕美公共閱讀空間！

法國國家圖書館；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

法國國家圖書館橢圓廳；圖片提供／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

==========編輯／蘇琨峰攝影／Takuji Shimmura via Bruno Gaudin Architectes

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