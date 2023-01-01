走訪世界玻璃重鎮 捷克「利貝雷茨州」潮建築與古老產業交融
【圖／文：行遍天下，採訪協力：捷克觀光局】
布拉格往北大概1個半小時車程，會來到與德國、波蘭接壤的利貝雷茨州，首府利貝雷茨是捷克第五大城，名字意思是富饒的山，這裡有座存在近半世紀但看來仍非常前衛的電視塔，更酷的是州裡的新博爾（Nový Bor）小鎮還是不容忽視的世界級玻璃工藝重鎮。
未來感電視塔餐廳與太空旅宿
距離利貝雷茨市政廳約10來分鐘車程，有座長得像小木偶帽子的電視塔高矗山頂，高94公尺的耶什捷塔（Ještěd Tower）在1973年開幕，風格強烈的造型據說在當時還引起不少爭議。之前可從山腳搭纜車上山，目前纜車維修中、預計2024年才會修復，因此現在攻塔得先健行一段，但沿途景色值得你充當一日勇腳，每個山路轉角，前方的人看來都像在壯闊地景上凌空而行。不知是否因這餐得來不易，電視塔餐廳的料理出乎意料美味，更讓人意外的是這裡竟還有飯店，客房數不多但極具特色，呼應電視塔外型、房間設計有著復古的太空未來風，與窗外的全視野景觀有著微妙的衝突感。
沉浸式世界級玻璃工藝重鎮
幾年前造訪巴黎半島酒店，大廳裡800片手工法國梧桐葉形水晶玻璃的吊燈設計讓我印象深刻，原來生產這組讓人驚艷大型作品的Lasvit 總部就在新博爾，一直以來這個人口不過萬人的小鎮就以玻璃工藝聞名。當地成功的把生產與觀光漂亮結合，像是著名的玻璃工藝大師Jiří Pačinek在他的工坊旁打造了一座露天玻璃花園免費開放遊客參觀，裡頭展示非常多件玻璃藝術作品與大自然對話，例如夏日裡蝴蝶會繞著作品飛舞，下一季又會透過玻璃映照出變色秋葉的濃豔多彩。
另一間Lasvit集團旗下的AJETO玻璃工廠互動性則又更強，遊客可在附設餐廳一邊用餐一邊欣賞師傅現場創作吹玻璃，甚至還有機會受邀參與幾個重要步驟進行體驗。
景點資訊
耶什捷塔Ještěd
網址：www.pacinekglass.com/index-en.html#sklenenazahrada
時間：全年開放，免費參觀
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