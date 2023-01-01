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走訪世界玻璃重鎮　捷克「利貝雷茨州」潮建築與古老產業交融

聯合新聞網／ 行遍天下
（攝影：陳耀恩）
（攝影：陳耀恩）

【圖／文：行遍天下，採訪協力：捷克觀光局】

布拉格往北大概1個半小時車程，會來到與德國、波蘭接壤的利貝雷茨州，首府利貝雷茨是捷克第五大城，名字意思是富饒的山，這裡有座存在近半世紀但看來仍非常前衛的電視塔，更酷的是州裡的新博爾（Nový Bor）小鎮還是不容忽視的世界級玻璃工藝重鎮。

▲利貝雷茨是捷克第五大城。（攝影：陳耀恩）
▲利貝雷茨是捷克第五大城。（攝影：陳耀恩）

　

未來感電視塔餐廳與太空旅宿

距離利貝雷茨市政廳約10來分鐘車程，有座長得像小木偶帽子的電視塔高矗山頂，高94公尺的耶什捷塔（Ještěd Tower）在1973年開幕，風格強烈的造型據說在當時還引起不少爭議。之前可從山腳搭纜車上山，目前纜車維修中、預計2024年才會修復，因此現在攻塔得先健行一段，但沿途景色值得你充當一日勇腳，每個山路轉角，前方的人看來都像在壯闊地景上凌空而行。不知是否因這餐得來不易，電視塔餐廳的料理出乎意料美味，更讓人意外的是這裡竟還有飯店，客房數不多但極具特色，呼應電視塔外型、房間設計有著復古的太空未來風，與窗外的全視野景觀有著微妙的衝突感。

▲耶什捷塔Ještěd明年就要過50歲生日。（攝影：陳耀恩）
▲耶什捷塔Ještěd明年就要過50歲生日。（攝影：陳耀恩）

▲擁有特別造型的耶什捷塔Ještěd先用3年完成結構設計、再花7年施工，裡面的餐廳也充滿未來感。（攝影：陳耀恩）
▲擁有特別造型的耶什捷塔Ještěd先用3年完成結構設計、再花7年施工，裡面的餐廳也充滿未來感。（攝影：陳耀恩）

▲像走入太空電影場景的耶什捷塔Ještěd客房。（攝影：陳耀恩）
▲像走入太空電影場景的耶什捷塔Ještěd客房。（攝影：陳耀恩）

　

沉浸式世界級玻璃工藝重鎮

幾年前造訪巴黎半島酒店，大廳裡800片手工法國梧桐葉形水晶玻璃的吊燈設計讓我印象深刻，原來生產這組讓人驚艷大型作品的Lasvit 總部就在新博爾，一直以來這個人口不過萬人的小鎮就以玻璃工藝聞名。當地成功的把生產與觀光漂亮結合，像是著名的玻璃工藝大師Jiří Pačinek在他的工坊旁打造了一座露天玻璃花園免費開放遊客參觀，裡頭展示非常多件玻璃藝術作品與大自然對話，例如夏日裡蝴蝶會繞著作品飛舞，下一季又會透過玻璃映照出變色秋葉的濃豔多彩。

▲Jiří Pačinek打破玻璃藝術只能在精品櫃展示的迷思。（攝影：陳耀恩）
▲Jiří Pačinek打破玻璃藝術只能在精品櫃展示的迷思。（攝影：陳耀恩）

▲身形彪悍的創作職人肯定都有顆細膩的玻璃心。（攝影：陳耀恩）
▲身形彪悍的創作職人肯定都有顆細膩的玻璃心。（攝影：陳耀恩）

另一間Lasvit集團旗下的AJETO玻璃工廠互動性則又更強，遊客可在附設餐廳一邊用餐一邊欣賞師傅現場創作吹玻璃，甚至還有機會受邀參與幾個重要步驟進行體驗。

▲從頭到尾跟著體驗一次，更了解吹玻璃創作的有趣與不易。（攝影：陳耀恩）
▲從頭到尾跟著體驗一次，更了解吹玻璃創作的有趣與不易。（攝影：陳耀恩）

　

景點資訊

耶什捷塔Ještěd

網址：www.jested.cz/en

　

AJETO玻璃工廠

網址：ajetoglass.com

　

Jiří Pačinek玻璃花園

網址：www.pacinekglass.com/index-en.html#sklenenazahrada

時間：全年開放，免費參觀

　

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