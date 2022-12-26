從酒鄉到夢鄉！　波爾多－德國黑森林新火車 帶你走進未來

圖文/Pei

波爾多的酒香陪伴你進入森林木頭香，這列火車非常浪漫。

新列車公布！7小時由法國海岸直達德國最浪漫森林區

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在歐洲旅行的優點之一就是搭火車輕鬆跨境，還能省旅費，這幾年各國推出許多平價火車路線、新車和新玩法；但這麼多國家和城市，該怎麼選擇？

法國這超級美食兼旅遊大國、搭配有深度又前衛的德國，光聽就很吸引人，那這新上路的「波爾多－黑森林」列車連結法國人最愛的酒莊和德國最浪漫的森林，無論是體驗最優異的美酒﹑輕鬆暢遊法國濱海沙丘，還是到德國享受芬多精和先進科技城市（德國釀酒也不是一般地厲害），收穫都會很豐富！

從波爾多古典車站出發到德國黑森林探秘 / 來源： wikimedia 弗萊堡非常適合攝影 / 來源： wikimedia Freiburg-Bordeaux（弗萊堡－波爾多）路線是由法國國鐵SNCF經營，平均不到8小時就可以到訪這兩座城市，是因應多年來當地遊客需要在這兩座城市來回的需求打造，主打的行程除了品酒，還有法國的藝術之城、德國最壯觀的森林樂園；而且跨境鐵路還能輕鬆到達巴黎，為大家省時省力，單程約60歐元（約台幣1900），提早預訂還能享受折扣喔。

德國弗萊堡－有900歷史的未來感宜居城市

「我們才900歲！」位於德國西南的弗萊堡喜歡這麼宣傳，其實她和許多德國城市一樣都保留中古世紀至今的遺跡，不過靠近法國、瑞士和德國邊境，多了一份異國風情，而且位在大名鼎鼎、充滿故事感的黑森林旁，得天獨厚的環境人見人愛。

冬天也別有風味 / 來源： wikimedia 弗萊堡也被認為是德國生活品質最高的城市之一，大學城帶來年輕活力、二戰後重新設計的城市更符合現代需求、處處能見到先進的環保和育兒設施、長達400公里的單車道，近50年來各方面的節能設計備受肯定，也被稱作「未來之城」喔。

來德國體驗超狂足球熱情 / 來源： wikimedia 單車專用道安全又舒適 / 來源： wikimedia 例如城市設計和綠能獎項就有30多年前世界首座「超級發電」房屋，利用太陽能就可以製造比日常用電多達5倍的電量、國際永續發展城市獎、德國最佳永續城市獎、全球首座可以自行發電的市政府在2017年完工，且足球場都是德國首座大洋能發電場館……許多國家都派專家到弗萊堡取經，義大利就因此建設了全國第一座太陽能農場。

弗萊堡居民擁有的單車數量還比汽車總數多2倍，與其他大城市開設新公路和省油車量的做法鄉法，在那裡，不依賴汽車才是彰顯現代思維的方式。2030年前，全市的碳排量還預計會減少一半，然後2050年很有可能達到全區100%使用再生能源的目標！

市場採購很好玩喔 / 來源： flickr 和當地人一起享受午後陽光 / 來源：flickr 擁有法德瑞三國風情的小城很可愛 / 來源： wikimedia 小威尼斯在這裡 / 來源： flickr 那就學當地人，用走的欣賞城市吧！喜歡逛逛市集？13世紀哥德式大教堂廣場前有將近100個農貿與手工美食攤位，給你機會試試這裡才有的獨特紅腸（長達35公分的最傳統！）和有機產品；或是隨意漫遊，欣賞哥德式、巴洛克式老建築，抬頭就能見到黑森林覆蓋的山頭，非常浪漫；想多運動筋骨的話，租腳踏車踩上10公里的FR1單車道也很愜意──這裡每天有超過15,000人騎車經過，很熱鬧喔。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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