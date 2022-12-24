360度水底世界包圍！ 挪威海底餐廳「Under」在海上載浮之間的神秘用餐空間

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

曾去過西班牙科學藝術城裡被地下360度水底世界包圍的水族餐廳嗎？還是去過杜拜棕櫚島亞特蘭大飯店內環繞於巨型水族箱旁的餐廳用餐呢？現更精采的是在挪威南部海岸的林德斯內斯（Lindesnes）出現了由挪威知名建築團隊Snøhetta所設計的世界最大水底餐廳－Under！

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

該餐廳位於挪威海岸線的最南端，剛好是南北海風暴及鹹水和微鹹水域的交匯處，由於獨特的地理特性產生了自然豐富的生物多樣性，因此該餐廳同時也是海洋生物研究中心，而其一半在海面上，一半藏於水底如巨型岩石的外觀，亦是設計團隊向挪威南端多岩石海岸線地形致敬的理念。

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

Under餐廳可容納多達100客人，海洋底閃爍的微光經玻璃透進室內成了一種幽暗神秘的用餐氛圍，亦可一邊觀賞五呎深的海底風光，猶如在水族館用餐一般夢幻愜意！在挪威語中，「under」具有「低於」和「奇蹟」的雙重含義，這座34米長的建築一半沉入海中，一半露出水面並直接落在五米以下的海床上，呈現出巨石隨著時間的而逐漸融入海洋環境之中。因混凝土的粗糙外立面亦可當成人工礁石，成了帽貝及海帶等的棲息地。餐廳半米厚的混凝土牆亦能夠承受來自海浪的巨大衝擊，同時餐廳碩大的窗戶設計就像一個沉沒的潛望鏡，遊客可以近距離一覽在季節和不同天氣條件下而變化的海床景象。

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

在建築接觸大海的夾層和酒吧區，一扇垂直的窗戶切入建築的側面，從海平面以上一直延伸到海床，從窗口可欣賞隨著風而舞動的海平線。在海底可容納 40 人的餐廳裡，一處11米寬和3.4米高的水平窗戶成了人類通往大海的大門，感受海底生物悠游身旁的獨特感，也體驗著的海底顏色會從寒冷冬日的寶藍色轉變為夏季藻類生長時翠綠色的感受。

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

雖然林德斯內斯以其惡劣的天氣條件而聞名，但遊客的心情進到了餐廳便開始被由橡木所覆蓋門廳的安靜感所沉澱下來，下樓時的橡木樓梯有著粗糙的木質飾面和木材氣味，隨著天花板表面從橡木變為紡織品，帶有黃銅管扶手的深色粗鋼欄杆向下通往內部內溫馨、敬畏和神秘感覺用餐空間。

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

為了讓訪客能有機會盡可能看到海洋生物，在設計上以精緻的照明系統小心翼翼地將全景窗的反射率降到最低，並最大限度地擴大了從餐廳內可看見海洋生物的視野範圍。天花板上亦安裝了380盞LED燈用以照亮用餐區，燈光亮度亦可依建築物內外不同的光照條件而調整，同時外面的海床會在黑暗的時候也可用人工照明照亮以吸引魚類靠近。

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

這麼特別的用餐環境當然餐點可不能馬虎，餐廳的烹飪特色便是使用高品質的當地食材打造精緻的用餐體驗，並特別強調可持續的野生動物捕獲。並由來自克里斯蒂安桑著名餐廳 Måltid的丹麥主Nicolai Ellitsgaard是主廚及其一支 16 人的國際廚房團隊負責餐飲設計，同時這支團隊可是擁有頂級米其林餐廳的經驗喔！

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Under

Under餐廳潛入水中的建築設計除了在外型相當獨特與搶眼外，在興建過程中也經由環保的考量、縝密設計和預鑄方式，讓餐廳盡可能不造成環境的負擔，才能讓餐廳不僅能提供難忘的用餐體驗，同時也為維護友善的海洋環境而努力。

挪威水底餐廳－Under；圖片提供／Snøhetta

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編譯／蘇琨峰攝影／Snøhetta

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