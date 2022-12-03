「聖誕市集」怎麼來？ 回溯歐洲各大聖誕市集比一比！

聖誕節是不分國家民族最廣受歡迎的西方節慶之一，現在到國外度聖誕節的台灣民眾為數不少，為的就是能感受更濃郁的佳節氣氛。最具道地聖誕節氣息的地方則莫過於歐洲了，屆時每村每鎮到處都是聖誕市集（Christmas Market），在應景的白雪紛飄中，市集林立的攤位、琳瑯滿目的商品、繽紛的五彩燈光、熙來攘往的人群和熱鬧的活動遊行，都讓人感受到最溫馨歡樂的聖誕節氣氛。

歐洲聖誕市集最能感受濃郁的佳節氣氛；圖片／123RF

聖誕節是不分國家民族最廣受歡迎的西方節慶之一，現在到國外度聖誕節的台灣民眾為數不少，為的就是能感受更濃郁的佳節氣氛。最具道地聖誕節氣息的地方則莫過於歐洲了，屆時每村每鎮到處都是聖誕市集（Christmas Market），在應景的白雪紛飄中，市集林立的攤位、琳瑯滿目的商品、繽紛的五彩燈光、熙來攘往的人群和熱鬧的活動遊行，都讓人感受到最溫馨歡樂的聖誕節氣氛。

史特拉斯堡聖誕市集；圖片／123RF

聖誕市集怎麼來？聖誕市集最早是起源於德國、奧地利、南提洛爾和法國亞爾薩斯，但現在已在各地遍地開花。聖誕市集的歷史可回溯至中世紀時講德語為主的地區，維也納聖誕市集的前身─12月市集，遠在1294年就開始舉行，德勒斯登聖誕市集始於1434年，是德國文獻記載中最古老的聖誕市集，法國最大規模的史特拉斯堡聖誕市集則是從1570年開始，以大教堂廣場為中心向外延伸，那時當地還歸屬於神聖羅馬帝國的一部分。

維也納聖誕市集；圖片／123RF

迄今德國、法國、瑞士、奧地利的聖誕市集氣氛最為濃厚，其中以德國紐倫堡（Nuremberg）的聖誕市集與法國史特拉斯堡（Strasbourg）的聖誕市集，為歐洲最負盛名、歷史最悠久的聖誕市集，薩爾斯堡（Salzburg）為奧地利最具特色的傳統聖誕市集，蘇黎世（Zurich）位於中央車站內的聖誕市集，則是歐洲最大的一場室內聖誕市集盛會。

薩爾茲堡聖誕市集；圖片／薩爾茲堡旅遊局Salzburg Tourist Office提供

歐洲各地舉辦的聖誕市集時間不一，大約都是在耶穌降臨期開始，聖誕節一個月前11月底開始，直到聖誕夜或年底、隔年初左右，聖誕市集中所販售商品以聖誕節飾品居多，但也不止於此，還販售手工藝品、木製品、銀器、水晶製品、玩具、薰香等，也不缺德奧一帶最流行的啤酒、小點心，包括美味的耶誕糕點、寒冬最暖人心的熱紅酒（Glühwein），讓人一路開心逛玩。

台北市信義區「歐洲聖誕市集」，讓人宛如置身歐洲感受濃厚聖誕氛圍；圖片／台灣法國人協會提供

來不及規劃飛到歐洲親臨聖誕市集？在台灣不需出國也可以參加聖誕市集！台灣法國人協會舉辦的「歐洲聖誕市集」今年已經第三屆，將從12月1日至4日為期四天於台北信義區香堤大道廣場舉行，集結 12個歐洲國家，進駐超過40個攤位，涵蓋傳統歐洲耶誕料理、甜點、熱紅酒等酒類飲品和手工藝品等，還有精彩的歐洲文化節目表演、慈善摸彩抽獎活動及聖誕主題屋等，今年的聖誕主題屋由中華航空精心設計與打造，歐洲聖誕市集所有活動盈餘將全數捐贈慈善機構，搭乘捷運就能抵達宛如置身歐洲異國體驗聖誕氛圍。

台北信義區「歐洲聖誕市集」• 日期：2022 年 12 月 1 日至 4 日• 時間：11:00 AM - 10:00 PM• 地點：台北市信義區香堤大道廣場與新光三越人行步道

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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