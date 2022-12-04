奎爾紡織村－聖家堂的前身　高第的實驗室

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

說到西班牙比塞隆那由高第（Antoni Gaudí）所設計的聖家堂（Sagrada Família），大家應該都不陌生，這座從1882年開始施工的教堂，在尚未完工前就被列為是世界遺產，目前也預計於2026年時完工。但大家知道聖家堂的設計理念與力學實驗，是高第花了10年時間在奎爾村（Colònia Güell）研究的嗎？

高第的拱鏈結構概念；圖片提供／Chris Palmer

奎爾村是西班牙紡織大亨奎爾安置其紡織工廠及工人之處，也是西班牙至今留存建築與村鎮計劃最完整的古跡之一，同時也是高第花了10年的時間研究懸鏈拱力學的地方，這時做的研究與實驗改善了原本需要複雜結構的承重設計，而讓建築有了更自由的創作空間，不但奠定了往後聖家堂的結構基礎，也可說是後來促成了聖家庭興建的實驗室。當初奎爾先生提供了高第自由發揮設計理念及無預算限制的條件，讓高第就像是千里馬遇見了伯樂般的興奮，但後來在奎爾先生的兒子停止贊助資金的情況下，高第也僅能完成奎爾村小教堂的地下室（Crypt），但這間教堂卻是高第最常被研究與景仰的作品之一。想像一下，若資金足夠的話，地下室小教堂的上方原本應有一座有40米高的小型聖家庭，因此奎爾村小教堂可說是聖家堂的小小前身，之後也被列為世界文化遺產。

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂最主要的支柱只有在禮拜堂內的4根石柱，其餘則搭配不規則方向的磚柱及天花板200條的磚拱加以協助，加上由馬賽克瓷磚拼湊出各式各樣的花草及動物圖騰、禮拜堂內粗獷的玫瑰花窗、使用當地的石材及高第特地使用不同的退火程序呈現出較為焦黑色的磚塊等，都是為了讓奎爾村小教堂更能與周圍自然環境與顏色融合為一，同時也散發出一種自然原生的粗曠氛圍。因為高第相信，自然界中看似複雜無規則的形狀及線條，都有其獨特的力學原理，而這些就是他力學研究的來源，不但能以最簡單如石材及磚塊等材料來模擬出自然界該有的樣態，也最能呈現出超現實主義的設計手法。

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

奎爾村小教堂；圖片提供／蘇琨峰

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