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能源與通膨警報拉起　今年歐洲滑雪場各出奇招

聯合新聞網／ MilliUN Miles
圖／來源：flickr
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今年的滑雪行程 要訂要快 / 來源： flickr
今年的滑雪行程 要訂要快 / 來源： flickr
圖文/Pei

早鳥必勝。出國旅遊解封，隔了三年才完全開放的歐洲滑雪季，遇上能源和物價危機怎麼辦？

省電第一　義大利首先宣布關閉滑雪纜車

左等右等終於能出國旅行，對於滑雪迷來說這個季節讓人超興奮！

不過疫情不只讓旅遊業接待能力恢復不過來，今年春天的烏俄戰爭，也開始對歐洲人民的生活產生影響了，那就是最近新聞常提到的限電能源問題。

降速的省電纜車將更常見 / 來源： wikipedia　
降速的省電纜車將更常見 / 來源： wikipedia　
而大家想過嗎？滑雪場這樣的大型運動娛樂場所，既需要人力、也需要電力，義大利北部阿爾卑斯山脈知名滑雪勝地－Trentino-Alto Adige 就有雪場為省電，不開纜車了……這還只是第一個歐洲大型雪場的決定，顯示雪場雖有海外遊客入境助陣，基本面的問題卻讓經營者感覺又要錯過一個好年冬了。

義大利的人間仙境　 / 來源：flickr
義大利的人間仙境　 / 來源：flickr
在Dolomites巍峨山脈底下滑雪非常難忘 / 來源： wikimedia　
在Dolomites巍峨山脈底下滑雪非常難忘 / 來源： wikimedia　
事實上這是個冬季旅遊王牌，阿爾卑斯山區這片白雲石山脈Dolomite奇特又壯觀的氣勢像要帶人進入異世界，超過3000公尺的高山就將近20座，是世界自然遺產，周邊滑雪道總計長達800公里喔！

但萬物皆漲遇上能源危機的歐洲，今年也無法避免滑雪場套票全面提價。上面說的義大利白雲石山脈Superski區域，至今就有超過15座雪場套票比起去年，還會漲超過10%.

來參加滑雪場熱鬧的冬日活動吧 / 來源： flickr　
來參加滑雪場熱鬧的冬日活動吧 / 來源： flickr　
瑞士這身為「歐洲之巔」的滑雪王國呢？少女峰一位成人的預售季票從去年的2萬5漲到2萬7, 一個家庭的開銷也會更大。更讓人不想遇到的是－政府可能因為缺電而強制雪場關閉，雖然可以退費，卻已經損失假期了。

歐洲滑雪場省電和留客方法公開

眼看遊客就要來了，過去三年因為疫情關園的損失也亟待彌補，今年冬天歐洲雪場有什麼辦法省電，想來趟滑雪之旅的你也不可不知呢？

趁日落熄燈前享受夕陽滑雪 　/ 來源： flickr
趁日落熄燈前享受夕陽滑雪 　/ 來源： flickr
歐洲大小雪場準備祭出各種「省電」方法，以應對越來越高的電價、燃氣價和政府的限電規定。例如提早熄燈（包括聖誕節裝飾燈光）、關閉夜間滑雪設施－雖然聽起有點掃興、調低恆溫器、滑雪纜車減速等等，不過打點小折，卻也是為了維持滑雪活動的基本樂趣喔。

法國滑雪協會就預測，今年冬天滑雪場業者要付的能源帳單有可能高出以往7 – 8倍，同時朝向減少10%能源消耗去努力。雖然也有雪場堅持用其他方法開源節流，就是要繼續提供遊客有包廂的滑雪纜車、維持滑雪套票價格，以保持人氣；例如更慢速的外開式纜車將可能更常見。

滑雪場夜間將縮短用燈時間 / 來源： pxhere　
滑雪場夜間將縮短用燈時間 / 來源： pxhere　
不過，這個困境也間接推動歐洲雪場的再生能源進程！如常見的電動接駁車，水力、太陽能發電會在瑞士的餐飲服務業更常見，法國東南部山區則會學日本航空嘗試用蔬菜油或餐廚剩油發電，來大削減90%以上的二氧化碳排放量，非常厲害！

未來我們會在歐洲體驗到更多有趣又先進的發明，很讓人期待。　

說在最後，如果想在整體開支上省點錢，提早更長時間預定早鳥滑雪套票和行程，也是必不可少的喔。　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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