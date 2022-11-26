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離地逾30層樓！　驚險刺激「世界最長吊橋」 SKY BRIDGE 721在捷克

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下，採訪協力：捷克觀光局】

收到來自捷克觀光局的邀請，行遍天下採訪團隊腎上腺素狂飆，因為要去挑戰目前世界上最長的吊橋！榮幸成為 SKY BRIDGE 721今年5月正式開幕後受邀上橋的第一波唯二臺灣媒體，說什麼都要鼓起勇氣來替大家實走測試這座橋。

▲前往SKY BRIDGE 721可搭乘纜車上山。（攝影：陳耀恩）
▲前往SKY BRIDGE 721可搭乘纜車上山。（攝影：陳耀恩）

▲SKY BRIDGE 72彷彿一道天梯，視覺感震撼無比。（攝影：陳耀恩）
▲SKY BRIDGE 72彷彿一道天梯，視覺感震撼無比。（攝影：陳耀恩）

　

世界最長吊橋火熱登場

SKY BRIDGE 721位於克拉利采雪山山峰間，彷彿天梯一般凌空成道，名稱中的 721代表吊橋全長721公尺，取代2021年才在葡萄牙完工的Arouca 516，成為世界最長吊橋。SKY BRIDGE 721使用6條主要支撐索與60根直徑不同的風繩做支撐，離地面最高有95公尺、相當超過30層樓高，走在上頭相當刺激，對有懼高症的朋友可能會是一大挑戰，對了，走上這座橋不容反悔，沒有回頭路，因為寬約1.2公尺的橋面是單向通行！

▲SKY BRIDGE 721今年五月開幕，震撼世界。（攝影：陳耀恩）
▲SKY BRIDGE 721今年五月開幕，震撼世界。（攝影：陳耀恩）

▲位於克拉利采雪山山峰間的SKY BRIDGE 721，全長721公尺。（攝影：陳耀恩）
▲位於克拉利采雪山山峰間的SKY BRIDGE 721，全長721公尺。（攝影：陳耀恩）

▲全世界最長吊橋值得挑戰。（攝影：陳耀恩）
▲全世界最長吊橋值得挑戰。（攝影：陳耀恩）

　

捷克最長、極速快感滑山車

搭纜車上山走世界最長吊橋，那回程呢？當然要一路滑下山啊！軌道車可一人一台或雙人共乘，不用加速只需控制煞車，軌道長達3公里的Mammoth Alpine Coaster滑山車，是捷克第一、全歐第二長，時速最快可達50公里。途經25個過彎甚至還有360度大轉彎，再加上24公尺長的地下隧道，穿梭林間可說快意非常！從山上到山腳高低落差364公尺，我們搭乘時還穿著輕便雨衣雲裡霧裡，抵達終點竟是大晴天，山神的脾氣真讓人捉摸不定。

▲滑山車沿途視野開闊，軌道長達3公里能玩得非常過癮。（攝影：陳耀恩）
▲滑山車沿途視野開闊，軌道長達3公里能玩得非常過癮。（攝影：陳耀恩）

　

景點資訊

SKY BRIDGE 721

官網：www.dolnimorava.cz/en/

價格：有多種套裝行程可自己選擇搭配，建議可購買上山纜車、SKY BRIDGE 721與Sky Walk的綜合套票是1,080捷克克朗，另外Mammoth Alpine Coaster票價為 390 捷克克朗。

備註：SKY BRIDGE 721每個時間梯次有人數限制，建議可上網先選擇時間預訂還可享折扣。

　

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捷克 吊橋 觀光

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