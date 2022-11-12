怎麼拍就怎麼美！一個夢幻到不行的瑞士小鎮 格林德瓦Grindelwald

瑞士格林德瓦；圖片提供／快樂雲

瑞士真的是個怎麼拍就怎麼美的地方！這次來到少女峰，除了住在少女峰山腳下的因特拉根（Interlaken）外，其中一天還住到了自己非常喜歡的一個小鎮，岩石森林（Grindelwald，也有人譯為格林德瓦）；這裡在冬天時，當白雪覆蓋住時，真得宛如水晶球般的夢幻，瞬間會讓人以為自己不知何時被縮小燈給照到，縮小進入了這個夢幻有繽紛的水晶球呀！

瑞士格林德瓦；圖片提供／快樂雲

Grindelwald，德文的Grindel是岩石的意思，wald是森林，小鎮最大的特色就是擁有大片的森林與岩石山壁，因此取名Grindelwald。位於海拔1067公尺的小鎮，是目前瑞士四個BOTA（Best Of The Alps）成員中的一個，這裡更接近少女峰，位於半山腰，小鎮規模不大，少了商業的洗禮，反倒是多了點靜謐與清幽。這裡就是典型的阿爾卑斯山脈鄉間小鎮，也有人說它是「世界最美的村莊」，如果，你曾因日本白川鄉的合掌村而驚喜不已的話，來到這裡，絕對是十倍大的合掌村，沿著山壁興建的小屋屋，絕對會讓看過的人，永生難忘呀！

瑞士格林德瓦；圖片提供／快樂雲

岩石森林位於艾格峰北壁的山腳下，這裡也是登山客攀登艾格峰的基地，在冬季時，更是著名的滑雪聖地，有不少的人們到這裡一住就是一整個星期。原本以為這裡冬季應該沒啥人的，沒想到反倒是意外的熱鬧，且常常一房難求，難求的原因除了是因為遊客眾多外，還有不少的旅館並不接受一天、二天的訂房住宿，大多是接一整星期的。

瑞士格林德瓦；圖片提供／快樂雲

在Romantik Hotel Schweizerhof旅館 感受瑞士的傳統食物也或許因為如此，所以這裡的房間感覺很居家，有種像是回到自己的度假小屋般的感覺。這回入住的Romantik Hotel Schweizerhof，更是有這種感覺，除了大廳的休憩區與櫃檯外，在走往房間的途中，就會經過游泳池等公共空間。

Romantik Hotel Schweizerhof旅館；圖片提供／快樂雲

Romantik Hotel Schweizerhof旅館；圖片提供／快樂雲

這旅館有個神奇的電梯，在不知不覺中已將我們帶過一個馬路，往山壁前進。房子沿著山壁興建，高高低低的，內部彷彿像是迷宮一般，還挺容易迷路的。我們住的地方一層樓有三間房，就像是一家人居住的感覺，還有三個大小不一的房間，以及沒有開放的客廳與戶外通透的陽台。這次住到的房間未免也太大了，除了雙人浴缸的大浴室外，這房間感覺可以辦趴了，太......大了吧！窗外，該說是落地門外直接就是群山與村落，好美呀！這真的像是生活在童話世界一般。

Romantik Hotel Schweizerhof旅館；圖片提供／快樂雲

格林德瓦這裡絕對是個度假小村，來了之後，人懶了，手腳也都放慢了，只想要靜靜躺著，望著山，望著天，啥事也不做的看著山間變化的山嵐，真是太美，太夢幻了！如果沒有捏自己一下，還會覺得自己在作夢.......入住的Romantik Hotel Schweizerhof是一間很典型的瑞士山中飯店，裏頭提供的是很"道地"的瑞士食物；關於"道地"的瑞士食物，朋友們可是心裡頭要有準備，就是會非常鹹哦！哈哈哈，真的不是普通的鹹。雖然，歐洲不少國家的食物都偏鹹，但瑞士真的是很鹹。來到這裡我們就要嘗試一下在地口味，所以還是試試看嚕。

前菜，生火腿並不陌生；但搭配上蛋糕（甜），很妙吧！不知道是不是因為現在沒有哈密瓜呢？哈哈哈，熟悉的味道，自己從未想如此搭配，真是太有意思了。接著上桌的是醃製過的魚片，這我想應該也是大夥不見得吃的習慣的，我承認，自己並沒有這麼喜歡這個味道，但在暖爐內的房間，享用這樣的食物，倒也挺有意思的。

Romantik Hotel Schweizerhof旅館餐點；圖片提供／快樂雲

Romantik Hotel Schweizerhof旅館餐點；圖片提供／快樂雲

接這是看起來很家常的菜哦！！這當地的瑞士朋友很喜歡，且一口接著一口沒停過，蘑菇加牛肉配上特有的醬汁，還有大塊的薯餅，哈哈哈，這是經典的瑞士家常菜，但真的是鹹到沒話說，都不禁讓人懷疑，廚師是否剛打翻了一瓶鹽呢？這是典型的瑞士口味，學習到了哦！接著上桌的是甜點，瑞士的甜點看起來並不細膩，但也都挺好吃的。其中以瑞士的可頌麵包更是意外的驚喜呀！！甜點後過，結束了一頓很瑞士式的晚餐，也度過了一個美好的夜晚。

Romantik Hotel Schweizerhof旅館餐點；圖片提供／快樂雲

Romantik Hotel Schweizerhof旅館餐點；圖片提供／快樂雲

Grindelwald自己的初體驗是夢幻到不行的冬天，也曾在夏季造訪過青綠的山中小鎮，還在鄰近來個小散步，夏末時再訪，小鎮顏色不同了，但相同的都還是這麼的美，不禁讓人貪心的想挑秋季來訪，看看這裡又會是甚麼模樣。

瑞士格林德瓦；圖片提供／快樂雲

瑞士格林德瓦；圖片提供／快樂雲

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