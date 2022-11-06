一生必去的旅遊目的地！宛如藏在水晶球裡的童話世界「瑞士」

冬季時的瑞士小鎮格林德瓦（Grindelwald）；圖片提供／快樂雲

提到瑞士風景的美，大家是否心中各有一幅如童話世界般的畫呢！除了美到不行的風景外，瑞士也以又多又著名的觀光列車、鬼斧神工的高山纜車、百年湖泊蒸氣遊輪及友善人文環境等成為許多旅遊人士一生必去的旅遊目的地之一。這次我們也來和長年環遊世界的旅遊愛好者快樂雲來聊聊，她在疫情解封前的一趟瑞士之旅。

彷彿沒發生過疫情的國度我是今年5月去的，讓我嚇到的是瑞士已經像是完全沒有疫情般的景象，從搭乘新加坡航空開始，就被告知因目的地是瑞士，因此完全不需檢附像是小黃卡等檢疫證明。落地瑞士後發現海關已是來自全球滿滿的遊客，而瑞士當地人已開始過著不戴口罩的生活，反而是我們在搭乘火車時戴著口罩，還被當地人誤認為是因為感冒或確診了才戴上口罩，反而主動坐到離我們比較遠些的位置（哈哈）。而到了五星級飯店，才發現連櫃台人員及餐廳人員也完全沒戴口罩，彷彿是一個沒有疫情發生過的世界。

推薦景點因大部份來自全球的遊客會從蘇黎世進出，因此會先推薦到蘇黎世走走逛逛，蘇黎世不但是著名的購物中心，也保留了許多百年古蹟建築，值得花個一天看看這城市。再來當然就是少女峰山下的茵特拉根（Interlaken）或是如明信片般的格林德瓦（Grindelwald），也可坐上在格林德瓦的高空纜車玩玩山上的極限遊樂設施，還有就是馬特洪峰山區，就看各人停留的時間及玩法。馬特洪峰山下的策馬特鎮目前也變得較為清靜，本來就是一個熱門健走的旅遊區。而值得一提的是在策馬特鎮山上的3100飯店（3100 Kulmhotel）旁增設了AR虛擬實境系統「Zooom the Matterhorn」，萬一運氣不好上山時看不見馬特洪峰，還可籍由AR虛擬實境系統一覽馬特洪峰在四季變化下的風采。而前往少女峰的交通工具選擇上也多新增一纜車線（艾格快線 Eiger express），不僅減少了快40分鐘上山的時間，新纜車線沿途的風景也相當美麗。

3100 Kulmhotel；圖片提供／快樂雲

艾格快線 Eiger express；圖片提供／快樂雲

瑞士私藏景點真的要選一個自己心目中最愛的景點的話，那應該就是格林德瓦。格林德瓦實在是一個太美的地方，冬天的格林德瓦景色非常夢幻，就像是一處藏在水晶球內的景色，夏天時也是個很美的健走區域，同時由格林德瓦前往少女峰等地區也相當方便。格林德瓦甚至有中餐廳及商店街，在旅遊的生活需求上是個相當方便的小鎮。另一推薦的地方是當地著名的溫泉小鎮洛伊克巴德（Leukerbad），小鎮中有很多戶外溫泉區，可邊泡溫泉邊欣賞周遭的高山群，買一張票就可在小鎮中遊玩一整天喔。

夏季時的瑞士小鎮格林德瓦（Grindelwald）；圖片提供／快樂雲

對於瑞士的當地食物評價個人覺得瑞士沒有美食（哈哈），但若喜歡起士的話，瑞士的起士口味或是種類絕對可滿足你的需求。個人蠻推薦瑞士的可頌，非常好吃，完全不輸給法國，也是讓我在當地覺得驚豔的食物。這次在疫情後也發現以往台灣人總覺得瑞士的食物較鹹，但這次在疫情後重遊瑞士，反而覺得瑞士的食物變的沒那麼鹹了，感覺更好吃了喔。同時也發現在疫情期間，一些飯店也調整了菜色，更加符合亞洲人用餐嗜好及習慣，另外也推薦到了瑞士可喝喝當地著名的乳酸飲料（Rivella）。

瑞士當地常見的乾火腿片料理；圖片提供／快樂雲

瑞士當地有相當多類型的起士鍋；圖片提供／快樂雲

瑞士觀光列車－冰河列車體驗冰河列車可說是到了瑞士不坐過會覺得遺憾的觀光列車，有趣的是冰河列車的行駛速度相當慢，同時又是全景式的大片玻璃可欣賞沿途景色及壯觀的高山冰河，但在天氣好時其實也相當晒人，建議也是要做好防晒及可搭乘其中一段來體驗就好。冰河列車現也新增了像是頭等艙的座位區，玻璃窗的透明度也特地調暗了些，有機會的話可去體驗一下喔。但若真的無法有機會搭乘觀光列車，瑞士的每一條火車及纜車路線風景其實也都非常美麗，在我心目中可都是觀光列車的等級喔！

冰河列車 Glacier Express；圖片提供／蘇琨峰

冰河列車為為360度環景窗設計；圖片提供／蘇琨峰

值得從瑞士帶回的伴手禮若提到值得從瑞士帶回的伴手禮的話，剛提到的冰河列車上的「傾斜式酒杯」倒是蠻有收藏價值的，有回同行的朋友回國後甚至還一直提到忘了買斜角酒杯真是太可惜了。另一我個人推薦的是當地生產可用來削水果皮的刮刀、木製類的玩具，若是預算夠的話，也會推薦可選購些醫美類的產品，還有就是小型牛鈴可相當適合當伴手禮。

「傾斜式酒杯」，為了應付落差極大的坡道而設計，相當值得買的紀念品；圖片提供／Glacier Express

最後也提醒想去瑞士旅遊的朋友們，來到瑞士旅行記得要多帶些不同鮮豔顏色的衣服，因為瑞士不論是夏天或是冬天都有許多不同顏色的美景可拍網美照，因此配上不同鮮豔顏色的衣服的話，才會每張照片都是美美的紀念照喔！

快樂雲於薩斯費（Saas-Fee）冰宮；圖片提供／快樂雲

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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝圖／快樂雲文／蘇琨峰

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