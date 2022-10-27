我的羅馬假期！置身電影場景，感受歷史、神秘色彩，品嘗最古老的羅馬味道

每當朋友問我哪個地方可以一去再去時，我都會豪不猶豫的回答：羅馬；如果飛來歐洲旅遊時、倘若時間允許，我都會特別安排到羅馬走走逛逛。

義大利的首都羅馬及是橫跨歐亞非疆域的古羅馬帝國歷史之都，絕對會讓到訪於此的旅客大開眼界；從指標性的羅馬競技場、萬聖殿、臨近的梵蒂岡等，無不驚艷這的古蹟 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

推薦行程走訪：

羅馬競技場：是我最愛的古蹟之一，親眼看到競技場的震撼，每每都會很感動那磅礡的氣勢!

每每看到都令我震懾的羅馬競技場 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

萬聖殿：古羅馬建築物保存最完好的古蹟之一，因為完美的古典幾合比例被米開朗基羅稱為「天使的設計」，是古羅馬建築與藝術的結晶；文藝復興三傑中知名畫家拉斐爾也長眠於此。

萬聖殿是古羅馬建築與藝術不可忽略的指標 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

許願池：永遠滿是人的羅馬許願池，雖然歷史性不及其他地方，但是巨型的雕刻作品和歷史的痕跡著實令人著迷；建議早上9點前來訪，人會比較少！

晚上的許願池也是別有風味 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

西班牙廣場：在「羅馬假期」電影中，最轟動的一幕就是在此的西班牙階梯所拍攝的；而廣場旁都是會讓人失心瘋的各種好逛好買的商店，可說是購物天堂！

聖天使堡：擁有兩千年歷史的聖天使堡曾為要塞、監獄、教堂，時光荏苒現在已成為博物館，非常推薦在城堡上喝杯咖啡、看著美麗的羅馬市景與夕陽。

已成為博物館的聖天使堡合影 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

梵蒂岡：這次是我三訪梵蒂岡；每次來都很難想像在羅馬城市中，竟有著一個國家在境內。身為國土面積最小的國家、梵蒂岡是一個因為宗教而偉大的地方；是全世界的天主教信徒必定來訪其教宗的所在地。

三訪梵諦岡仍讓我鄰近羅馬就會抽空前往 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

其中的亮點: 「瑞士近衛隊」是世界上最古老的軍隊之一、也是保護教宗最重要的存在；制服外觀仍保有文藝復興時期的外貌，由未婚的天主教徒的軍人所組成。雖然是三訪、每次都被這充滿歷史、神秘的宗教色彩而吸引來到此，跟疫情前比真的只有過往的一成遊客、但還是可以看到人潮絡繹不絕的來欣賞這裡的藝文文化。

梵諦岡能看到瑞士進衛隊,制服仍保有文藝復興時的色彩 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

也特別推薦一定要去梵諦岡內的西斯丁教堂；尤其不能錯過的穹頂畫，就是米開朗基羅的「創世紀」，雖然館內不能拍照；但這種限制更讓人珍惜映入眼前的美好、細細體會。心在什麼境界,人就活在什麼世界;每次見證拉斐爾、米開朗基羅的作品都令我震撼不已。

梵諦岡的一隅 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

羅馬推薦的當地餐館

📍Ristorante La Campana:

在羅馬是最古老而且有500年歷史的餐館，是family business 傳承下來的羅馬味道！

Ristorante La Campana是我在羅馬最常造訪的餐館 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

一進到餐廳，雖不是那種富麗堂皇的裝潢、但有非常家常而且有人情味的感覺。從服務生都是爺爺等級加上每天手寫菜單，小細節都讓人覺得很有溫度的地方。

，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

在羅馬的日子也是我最常造訪的餐館，常看到很多有年紀的當地人，吃飯時間點個義大利麵和紅酒，就是日常的享受。從前菜主菜到甜點，真的每個都好推薦！而且價格在羅馬也非常實惠。想要體驗正統的羅馬餐廳，真的很推薦這邊，也很推薦飯後點個「利口酒」當消化。

簡單的家常菜有著歷史傳承的美好滋味 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

羅馬對我來說就是個小型國家，可以參訪的地方非常的多。從小街道、歷史建築，只能說「走在羅馬的每一天都是一種享受」。吃個義式冰淇淋，走在古蹟的石頭路上，左看右望著這歷史之都。

浸淫在義大利藝文氣息中,每每令人感到平靜 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

「白天的羅馬讓你大開眼界，夜晚的羅馬讓你如痴如醉」。

羅馬假期總能帶給人難以忘懷的回憶、期待您來一探究竟! 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

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