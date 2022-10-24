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德國啤酒節正當季！啤酒杯的奧秘　歐洲迷不可不知

聯合新聞網／ MilliUN Miles
圖／來源：pixabay、pxhere　
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德國啤酒節非常壯觀 / 來源： pixabay
德國啤酒節非常壯觀 / 來源： pixabay
圖文/Pei

十月金秋，微風配啤酒，喝一口爽快，徹底甩走炎夏！德國啤酒節和常見酒杯必備知識在這裡。

10月必備儀式：德國啤酒節

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

德國啤酒節的高人氣已經花開遍地，在許多國家都能沾沾熱鬧享受沁涼，我們也趁10月傳統啤酒節舉辦的時刻來認識這歐洲招牌、能吸引600萬人的全世界最大節慶，和到德國必備的有趣啤酒知識吧。

慕尼黑10月變成巨大遊樂場 / 來源： pixabay　
慕尼黑10月變成巨大遊樂場 / 來源： pixabay　
oktoberfest啤酒節節目超豐富 / 來源： pixabay　
oktoberfest啤酒節節目超豐富 / 來源： pixabay　
啤酒節在巴伐利亞首府慕尼黑誕生，這個物產豐饒又富庶的地區環境得天獨厚，也有獨特的歷史和引人自豪的在地文化；啤酒節一開始是1810年當地王室為了慶祝婚禮，國王舉辦了馬術比賽兼全民狂歡日，沒想到大家玩得超嗨超不過癮，於是決定每年都辦一次有國際藝術音樂表演、有啤酒和無限娛樂節目的活動，稱為Oktoberfest！隨後更加入烤雞當作啤酒節的另一個必備象徵，放開手腳吃吃喝喝就是重點。

如今，每年有超過600萬人參加有近500個攤位的慕尼黑啤酒節、在12萬個座位上輪流喝掉近800萬升啤酒，各式餐飲業者超過150家，後勤工作人員更達到1萬3千人，超級壯觀也很有效率！

遊歐必備小知識：德國啤酒杯解密

新鮮生啤光聽就很爽快，這也是超市啤酒再兵也無法達到的魅力。而喝啤酒歷史悠久、經驗豐富的德國人和附近如比利時等「酒國」發明的各式酒杯其實一點也不普通哦！什麼酒該搭配什麼杯子，是有講究的。

各種酒杯都有特色 你知道多少呢 / 來源： pxhere　
各種酒杯都有特色 你知道多少呢 / 來源： pxhere　
為了不在酒吧被當外行，也為了和當地朋友搭上話題、享受啤酒最佳狀態，懂一點啤酒和酒杯的來歷很重要；酒杯基本上是依照釀造、飲用方式和原料等基礎，來打造形狀和材質的，首先是為了避免大家的手直接碰到杯身而影響溫度，有的啤酒附帶高腳或把手、也有的杯身比較厚實。

最經典的陶杯非常有德國風情 / 來源： pixabay　
最經典的陶杯非常有德國風情 / 來源： pixabay　
附上蓋子看起來更豪華　 / 來源： flickr
附上蓋子看起來更豪華　 / 來源： flickr
例如德國最經典、最富有特色的是陶瓷做的酒杯（krug），上面不僅有精美雕刻，還呈現本地經典文化，是不能不買的紀念品啊！古早有些酒杯還有蓋子，保持衛生，現在看來也別有韻味。　

新鮮現打豐富泡沫生啤是忙碌一天的最佳尾聲 / 來源： flickr　
新鮮現打豐富泡沫生啤是忙碌一天的最佳尾聲 / 來源： flickr　
驚人的德國生啤酒杯 / 來源： pixabay　
驚人的德國生啤酒杯 / 來源： pixabay　
最常見的還是玻璃杯，帶著現打泡沫、杯身厚實大容量十分豪氣那一款讓人很難說不！　　

俐落的科隆啤酒一定要試試 / 來源： pixabay　
俐落的科隆啤酒一定要試試 / 來源： pixabay　
而有高腳的酒杯是為了什麼設計的呢？其實很簡單，就是增加穩定性之餘讓你不需要碰觸到杯身；高高長長的酒杯常見於德國黑啤(dark beer); 德國熱鬧的城市科隆啤酒（Kölsch, 推薦大家試試老牌子früh, 科隆當地früh餐廳還有賣德國豬腳！）酒杯則比較細長，容量較小、讓新鮮度和口感保持在最佳狀態。　

lady beer很優雅 /來源: wikimedia
lady beer很優雅 /來源: wikimedia
歐洲常見的Pils啤酒則常用薄薄杯壁的V型酒杯或U型酒杯裝，且容量不超過0.5L以維持口感；另一款外觀優雅的酒杯是小麥啤酒（Weißbier）, 潤口帶果香和曲線就像女孩，因此也有「LADY BEER」的稱呼。

可愛的柏林白啤酒杯 / 來源： wikimedia　
可愛的柏林白啤酒杯 / 來源： wikimedia　
柏林白啤酒(Berliner weisse)則有非常可愛的碗狀外形，因為按氧化碳發散很快而讓口感更柔和，很好玩吧？

Karlsberg Stiefel德國靴子酒杯也很特別 / 來源：wikimedia　
Karlsberg Stiefel德國靴子酒杯也很特別 / 來源：wikimedia　
如果大家細心觀察酒吧，會發現更多奇特的酒杯形狀，不妨嘗試看看，體驗歐洲風味也認識更多庶民文化喔！　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

每個角度都是童話！　德國「最老」城市享受寧靜、厲害的世界遺產　

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德國豬腳 歐洲 酒吧

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