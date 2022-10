一生必去19個絕美小鎮！瑞士少女峰腳下絕美山城「溫根」

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

溫根(Wengen)一個經過不知道多少次的小鎮,上回曾經短暫的在這裡停留,轉車;但從沒有真正的在這裡停留。這次的秋天隨著朋友的腳步造訪了這小鎮,天呀!比想像中的還要美,不僅有如明信片般的美景,且散步起來又不辛苦,真是讓人太.....驚喜了!

溫根(Wengen);圖片提供/蘇琨峰

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

說真的,光在朋友家的花園所看出去的美景,我想,我可以發呆一整天,嗯~~應該可以發呆好幾天。溫根真是個絕美小鎮,且是個很舒服,讓人很放鬆的山城,許多角落,一張椅子,一個樹蔭,就能讓人感覺,這樣的人生就已足夠。不過,也許到了冬季就不同了;因為這裡可是知名的滑雪小鎮,但,秋季的悠閒與浪漫更是自己所喜愛的。

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

哇~~這麼會有這麼美麗的一個小鎮呢??每次搭乘火車經過溫根時,我知道它應該不錯,但真的完全沒有預期會是如此美呀!!後來查了資料,才知道原來這裡還曾被Buzz Feed網站與 Quora網站選出的「一輩子一定要去的19個絕美小鎮」之一。嗯~~評選出來的絕美小鎮名單中,大家最熟悉的,應該就是奧地利的哈爾施塔特(Hallstatt, Austria)了,這19個絕美小鎮,各有其特色,各有其美,都很值得一一拜訪哦!

一輩子一定要去的19個絕美小鎮1. 布拉諾,義大利( Burano, Italy)2. 聖托里尼伊亞小鎮,希臘(The village of Oia in Santorini, Greece)3. 科爾馬,法國(Colmar, France)4. 塔斯拉克,格陵蘭(Tasiilaq, Greenland)5. 薩凡納,佐治亞州(Savannah, Ga.)6. 新港,羅德島( Newport, R.I.)7. 賈斯卡(Juzcar),西班牙8. 克魯姆洛夫,捷克(Český Krumlov, Czech Republic)9. 溫根,瑞士(Wengen, Switzerland)10. 羊角村,荷蘭(Giethoorn, Netherlands)11. 阿爾貝羅貝洛,義大利(Alberobello, Italy)12. 比伯里,英格蘭(Bibury, England)13. 埃茲,法國里維埃拉(Eze in the French Riviera)14. 舊聖胡安,波多黎各(Old San Juan, Puerto Rico)15. 基韋斯特,佛羅里達州(Key West, Fla.)16. 白河市,日本(Shirakawa, Japan)17. 伊瓦爾,法國(Yvoire, France)18. 斯普利特,克羅地亞(Split, Croatia)19. 哈爾施塔特,奧地利(Hallstatt, Austria)

溫根座落在少女峰脚下一處背風的陽光山坡,海拔1274公尺,在勞德本納河谷之上四百公尺處,據當地友人說可以很輕鬆的健行散步到附近的瀑布小鎮勞德本納(Lauterbrunnen),據說一個小時內就能以健行抵達喔!溫根被少女峰(Jungfrau) 、艾格峰(Eiger)和僧侶峰(Mönch)等名山峻嶺所環繞,當地居民為了避免小鎮的受到污染,整座城鎮禁止汽車進入,整個小鎮保持了原有的清幽,處處處散發著古樸傳統的氣息。這裡是一個很棒的渡假勝地,在冬季時也是熱門的滑雪勝地。

溫根(Wengen);圖片提供/蘇琨峰

小鎮中充滿懷舊氣息的小木屋沿著山勢興建,感覺是很瑞士風格的度假小屋。這裡的飯店也比想像中的多,追溯歷史,原來早在二十世紀末就是瑞士著名的渡假勝地,伯爾尼高地。1893年溫根高山鐵路建成之後,遊客們可以從勞德本納 (Lauterbrunnen)乘火車進入這個禁止汽車進入的小鎮,享受宛若明信片上迷人的山景,看著眼前的山景與峽谷,真的能讓人把一切的煩惱全都給拋到腦後,這裡,這是太美,太療癒了!隨著當地朋友的腳步,我們往山谷下方移動,但很妙的,不需要費甚麼力量,就走到了高處。山城中的教堂應該是城市中的至高點之一,這裡的風光相當壯麗,只可惜今日水氣有點多,峽谷隱約模糊;伴隨著鐘聲,眼前的一切還真的挺像是月曆與電影中的風景。

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

記得我們一開始往下走時,本想說,等回怎麼來,就怎麼回;但沒想到這裡的道路設計得很有玄機,散步起來的路徑,可遠比想像中的輕鬆多了,小鎮內有不少的地方都是超好的拍照景點;本想試著去還原自己究竟是如何走過那些路徑,但似乎當時早已被眼前的美景給迷惑,除了拍照與欣賞外,完全忘了記路這件事了。

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

小鎮主街並不算長,但餐廳、賣店、超市....等應有盡有,覺得能滿足生活機能。記得之前冬末初春時曾經從山上搭纜車來到這裡,這次因天氣沒有太好,所以就沒有再搭纜車上山頭;不過,看著往來的纜車,發現換新車了耶!現在是吸睛的紅色與金色,感覺更美了。據說纜車還有二樓,有開放式的空間,感覺更好拍照耶!

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

溫根(Wengen)纜車;圖片提供/快樂雲

溫根這個少女峰脚下的絕美小鎮,走在小鎮盡是風景,是驚喜,有機會的話,朋友們可以親自走訪一遭,你將能感受絕美小鎮溫根有多麼的迷人哦!朋友們若想感受寧靜的山居歲月,我想,也可以考慮在溫根住一晚,然後隔天上少女峰,我想應該會是很美好的安排哦!

溫根(Wengen);圖片提供/快樂雲

