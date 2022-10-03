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探索米飛兔、巧克力童話世界，歐洲自助遊最安全的國家是「它們」，租單車超方便

聯合新聞網／ MilliUN Miles
圖／來源：wikimedia、flickr、chocolatenationBE
圖／來源：wikimedia、flickr、chocolatenationBE

踩著單車發掘歐洲絕美小巷　 / 來源：pixabay
踩著單車發掘歐洲絕美小巷　 / 來源：pixabay
圖文/Pei

歐洲交通不便宜，騎共享單車暢遊城市早已是風潮；歐洲各國的單車之都有什麼特色？哪些國家最安全方便？

單車天堂：歐洲各國平價玩法

歐洲擁有悠久的單車旅行和競賽歷史，全世界最高等級的單車賽也在法國、西班牙和義大利誕生，喜歡騎車的人到歐洲就像到了天堂！

在荷蘭騎單車馬上融入當地 / 來源： pixabay　
在荷蘭騎單車馬上融入當地 / 來源： pixabay　
如果平常很少騎車，到了單車風氣盛行的歐洲也可以開心省錢、深度遊，許多國家都有單車道、共享車系統，現在不只有新的城市跟進，軟硬體也都全面升級。那麼哪些國家有比較齊全的設施、比較低的竊盜率、更安全的騎車環境呢？

阿姆斯特丹的約旦區舒適又前衛 / 來源： pixabay
阿姆斯特丹的約旦區舒適又前衛 / 來源： pixabay
在米飛兔家鄉盡情療癒 / 來源： flickr
在米飛兔家鄉盡情療癒 / 來源： flickr
Utrecht老城區讓人一眼就愛上 / 來源： wikimedia
Utrecht老城區讓人一眼就愛上 / 來源： wikimedia
北歐周圍的國家表現最好。最適合騎車的是──你可能已經猜到的「單車國度」荷蘭，阿姆斯特丹運河畔的單車十分壯觀；烏特列支Utrecht不是主流大城，蜿蜒河流和古典路面非常適合騎車探索，而且氣候穩定，當地的單車人口高達50%, 在這裡避開首都的人潮外，國民玩偶 - Miffy米飛兔博物館就在市區，善良可愛的小兔讓人人都能在這裡釋放童心！

Doner Kebab是歐洲各國常見的銅板美食 / 來源： wikimedia
Doner Kebab是歐洲各國常見的銅板美食 / 來源： wikimedia
明斯特1540年打造的天文鐘非常精密 　/ 來源： wikimedia　
明斯特1540年打造的天文鐘非常精密 　/ 來源： wikimedia　
德國更是全民熱愛騎車，有很多單車迷喜歡的城市，例如西北邊的大學城明斯特（Münster），是德國的單車之都，只有30多萬人口，卻有50多萬台單車！在明斯特租單車只要8歐左右銅板價，除了兩輪騎士事故少、有兩百年歷史的環城林蔭大道只准單車通行、推廣騎車的活動也比較多，參加當地的熱鬧單車節一定很好玩！

歐洲最大的單車停車場也在這裡，有高達3500個車位非常壯觀。另外，德國北歐風格的美麗城市布萊梅、漢諾威、多特蒙等地也有豐富的單車文化，讓大家輕鬆暢玩。

Antwerp火車站的美聞名歐洲 / 來源： wikimedia　
Antwerp火車站的美聞名歐洲 / 來源： wikimedia　
歐洲單車界有個競賽王國，其實不是法國或義大利，而是比利時。幾乎每個禮拜都有單車賽，非常密集培訓未來新星和大量愛車人士，而海港城安特衛普（Antwerp）就是比利時的單車之城了。

共享單車系統完備，整座小城竟然有4000條單車道任你遊！當然鬆餅和巧克力也是聞名世界的特產，巧克力博物館Chocolate Nation也在安特衛普哦。

巧克力博物館就像童話世界 / 來源： chocolatenationBE　
巧克力博物館就像童話世界 / 來源： chocolatenationBE　
另外，丹麥哥本哈根和瑞典多元文化創業之城－馬爾默（Malmö）也是單車租借、騎乘安全、活動都十分方便、豐富的城市，踏上車，享受當在地人的一天吧。　　 　　

自助旅行，安全也是最重要的。歐洲國家比較包容、友善的目的地，尤其是對女性而言，與女性、性別平等、夜間出遊相關的犯罪率較低的有愛爾蘭、奧地利、挪威、瑞士、斯洛文尼亞、荷蘭、西班牙和葡萄牙，大家要規劃歐洲的單人行程時，可以更放心！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

盡情品嘗巧克力﹑環海看城堡　歐遊省油開電動車「這裡」最方便　

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單車 歐洲 巧克力

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