挪威Snøhetta操刀！ 改造80年歷史「海港浴池」 重現海岸小島印象 預計2024年完工

新Knubben海港浴池示意圖；圖片提供／Aesthetica Studio

挪威著名建築師事務所Snøhetta正著手改造於挪威阿倫達爾（Arendal）建於1937年兼具功能與休閒性功能的Knubben海港浴池。Snøhetta的設計概念為重新詮釋Knubben海港浴池的原始設計，並保留其原有現代化線條與獨特樣式，並在改造中創造出挪威海岸小島般的記憶印象，同時也打造一處當地新穎的休閒場所。設計上以當地海岸小島與礁石為發想，預期規劃一個如起伏階梯式的場域，也像是當地受自然侵蝕的冰川地貌，而新的Knubben海港浴池預期於2024年完工。

新Knubben海港浴池示意圖；圖片提供／Aesthetica Studio

Knubben海港浴池最初由建築師Ketil Ugland所設計，為一處具有游泳訓練中心、潛水場、兒童游池、更衣室及售票亭的場所。這場所也曾於1960年代做為爵士俱樂部使用，但最後仍因缺乏管理與維護而荒廢。而這次，Snøhetta正準備擴大Knubben海港浴池使用上可能性，創造出一處具多功能用途的場所。

新Knubben海港浴池示意圖；圖片提供／Aesthetica Studio

新Knubben海港浴池示意圖；圖片提供／Aesthetica Studio

新的Knubben海港浴池以凹凸與層疊狀並從海中升起的樣態，來打造當地峽灣、陡峭岩壁與多島的地理環境印象，並以不同水平起伏的設計來呈現挪威如地圖上的高低起伏地形模樣，也規劃出開放式的休閒平台、圓形露天劇場，以及室內餐廳及其他多功能表演空間。Snøhetta表示新的Knubben海港浴池為一多用途場所，從日光浴、游泳、用餐及文化活動等，創造出一種自然與都會生活的親密連結感。

新Knubben海港浴池示意圖；圖片提供／Aesthetica Studio

新Knubben海港浴池示意圖；圖片提供／Aesthetica Studio

==========編 譯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206998