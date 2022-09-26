旺季已過？國際旅遊復甦，究竟歐洲主要機場、航班恢復沒？

航班取消是今年常態 / 來源：pixabay 圖文/Pei

出境旅遊強勢復甦，歐洲主要航空和機場經過暑假「洗禮」，延誤取消和遺失行李的瘋狂狀態舒緩了嗎？

歐洲機場設限 行李輕便很重要

夏天至今，許多國內外新聞都報導了歐美機場、航班的延誤、取消、行李遺失等旅人最不想遇到的狀況，但隨著機場與航線陸續復活，歐陸前五大機場－伊斯坦堡、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和馬德里等口岸情況到底怎麼樣呢？

好不容易能出國 / 來源： pixabay 先來點預測，2023年夏天的飛航情況才會開始有明顯好轉。今年在出入境開始解封後，歐洲航空公司和機場也跟著乘客一起面對大難題－員工不足、大罷工、人潮過多，導致的問題不只每座機場每天取消上百班航次這些數據讓歐洲佔據全球航班取消總數60%，還有行程被影響的大量旅客和當地的旅遊業無法正常接待客人等掃興的問題。

今夏機場盛況猶如疫情已經消失 / 來源： pixabay 例如英國早已開始限制人流量，每天只有10萬名幸運遊客可以進出關，這項措施實施到9月但還有可能再次頒布，事實上許多航班已經超賣大量座位，倫敦LHR與小型機場也發出10月底前的機票限量出售令、同時取消1萬多個航班，我們只希望自己的機票不要突然變成一張廢紙。

法國機場也不容易，雖然法國航空人員設備回歸都比其他歐洲航空快，戴高樂機場也經過了暑假大罷工，我們能期待的是年底開始會有更多航班復航。

荷蘭則是為了環保和航運品質，直接霸氣宣布2023年要開始減少史基浦機場百分之10的航班，而且永不再恢復以往爆滿的航次，等於相較於2019年疫情前少了百分之12的航班量！機場在今年8-10月也限制每天只有7萬多人起降、甚至曾經對行程受影響的旅客發放補貼。

德國法蘭克福機場目前每小時航班數也從將近100減到88, 以面對人手不足、航班被迫臨時取消的困境。

西班牙的機場人手問題則幾乎在所有知名旅遊城市都出現了－巴塞羅那、馬德里、赫羅納、伊維薩、馬拉加、帕爾馬、瓦倫西亞、阿利坎特等地都無法正常接待遊客，且瑞安航空這主要廉航員工的罷工期，至少要到2023年1月才會改變。

我們離義大利還有多遠 / 來源： pixabay 就像義大利機場建議的，如果大家真的需要到歐洲旅行，最好輕裝上路，免得在機場等待行李甚至遭遇行李丟失的麻煩。

歐洲航空公司罷工與航班取消 仍在持續

現在不僅是較沒有退款與後續保障的廉航，大型航空公司的機票艙位和常規服務也開始不穩了。

瑞安航空是歐洲最常見的廉航之一，除了以上的西班牙，員工也已經在葡萄牙航線罷工，要到明年1月才看情況恢復服務；易捷航空機師上個月也發動超過6次罷工，訂好的航班飛不飛，誰能說得準呢？

漢莎航空情況越來越穩定 / 來源： pixabay 在歐洲 搭火車是避開麻煩的好選擇 / 來源： pixabay 大型航司如德國漢莎，目前還是因為因為人員不夠而持續取消航班，預計到今年10月下旬情況才能逐漸穩定。

在這新航點不斷被開發的時刻，大家旅行會不會選擇到比較小眾的國家或機場，避開人潮呢？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

歐盟解封！今夏遊歐洲不能沒有「這些」心理準備