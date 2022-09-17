CP值超高建築旅行！ 「西班牙畢爾包」一次看完七個普立茲克獎建築作品

畢爾包古根漢美術館；圖片提供／蘇琨峰

古根漢美術館 Bilbao Guggenheim Museum畢爾包的都市重生，幾乎和 1997年落成的古根漢美術館於畫上等號，而古根漢美術館不僅成了畢爾包的代名詞，其古根漢效應也影響了瓦倫西亞與英國伯明罕的城市再生計劃。古根漢美術館被稱是解構主義大師Frank Gehry最極致的代表作，幾乎是以雕刻藝術的創作態度來打造這座超現實作品。在鈦金屬與黃石灰石的組合下創造出如奔放的花朵、如魚鱗般閃亮外表，也像是一艘象徵重生再出發的大船。其碩大曲線形的設計，令人從任一角度欣賞都感受著一種無法凝結的流動感，內部同時也以這位建築最喜歡用的魚的形態來設計樑柱等元素，在在讓人感受到這位建築鬼才那種無受限與預見未來的建築風格。

畢爾包古根漢美術館；圖片提供／蘇琨峰

畢爾包古根漢美術館；圖片提供／蘇琨峰

畢爾包古根漢美術館；圖片提供／蘇琨峰

而畢爾包古根漢美術館周圍還有不少國際建築大師的作品， 像是Alvaro Siza的文化中心，Rafael Moneo的Duesto大學圖書館，Calatrava的白色大橋，Pelli的當地最高大樓Ibertrola電力公司大樓及河岸景觀規劃(馬來西亞雙子星塔的建築師)，Norman foster的美術館改造案(進行中)，Richard Rogers的五棟住宅...真是眾星雲集啊。

畢爾包古根漢美術館；圖片提供／蘇琨峰

畢爾包古根漢美術館；圖片提供／蘇琨峰

畢爾包古根漢美術館戶外展區；圖片提供／蘇琨峰

畢爾包古根漢美術館；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心 Azkuna Zentroa阿斯庫納文化中心前身為建於1909年的酒廠，共包含了三棟建築。在1919年發生了一場大火後被廢棄了一段時間。最後在法國設計鬼才Philippe Starck 的規劃下保留了原酒廠的外觀下重新設計了內部，在舊 建 築 的 基 礎下Starck 加強了穩固結構改造，並在混入其特色的超現實設計手法下讓舊酒廠搖身一變成為了當地著名的休閒文化空間。 Starck 利用43根各具不同樣式的柱子支撐起將原本的三個建築空間， 並規劃出如多媒體館、活動中心、400人的演講廳、教育中心、健身中心、餐廳及各式商店等休閒設施。

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心於1999年時被巴斯克政府宣布為「文化遺產」,在 Starck 的獨特後現代設計手法下，創造出新舊空間的呼應與對比。一樓處開放的游池區及懸掛於休閒中心中央處碩大的螢幕亦是設計的亮點之一。碩大的螢幕也可展示年輕設計師們的創意作品，而一旁以螢幕虛擬的太陽及星星不僅是吸引目光的設計手法，也展現出畢爾包地區這個城市重生的活力與象徵，呈現了這位鬼才設計師一直以來的活力與獨特設計手法。

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

阿斯庫納文化中心；圖片提供／蘇琨峰

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